AtresPlayer se renueva. Este 13 de junio Atresmedia presentó todas las novedades de la plataforma de streaming española, la cual incluye un nuevo diseño, tecnología de vanguardia y más funcionalidades que mejorarán la experiencia del usuario.

En un gran evento que ha tenido lugar el pasado martes por la noche en pleno corazón de Madrid y al que han acudido actores, presentadores, creadores, artistas, productores y representantes de la administración pública, Atresmedia ha presentado este nuevo Atresplayer que llega para, en palabras de la compañía, para “revolucionarlo todo.

Parte del elenco principal de "Beguinas" en el Atresplayer Day.

En este encuentro, Javier Bardají, CEO de Atresmedia, ha querido poner en valor el papel que juega el Grupo en el audiovisual español: “Es una noche emocionante y me gustaría reivindicar a Atresmedia como uno de los principales motores de la industria audiovisual española. Una industria que es cultural y artística. Somos sostenedores de nuestra identidad cultural. En nuestros más de 30 años, en Atresmedia hemos creado y producido más de 500 series y programas, con más de 150 películas... Honestamente creo que, junto a todos vosotros, hemos contribuido a situar a la industria audiovisual española en el mapa internacional; porque nuestros contenidos han viajado por todo el mundo”.

Javier_Bardaji en el AtresPlayer Day realizado en Madrid. Foto: Atresmedia

En este sentido, Bardají ha afirmado que Atresplayer mantiene la filosofía y principios de la compañía: “El nuevo atresplayer supone un gran salto. Es un proyecto en marcha que no se ha parado nunca y que no se va a parar. Vamos a aumentar nuestra apuesta. En Atresmedia, y por lo tanto en atresplayer, ponemos el contenido en el centro, con dos principios básicos: tener lo mejor y tener a los mejores. El mejor contenido y el mejor talento y todo con una obsesión por la calidad y la diversidad”.

Nuevo diseño, nuevas funcionalidades y la mejor tecnología

Desde el próximo 5 de julio, la plataforma de Atresmedia estrenará un nuevo diseño con la última tecnología. La nueva interfaz de Atresplayer permitirá una navegación más sencilla e intuitiva, contará con perfiles y una mayor personalización. Asimismo, potenciará la experiencia en las SmarTV y en dispositivos móviles y facilitará el acceso a los usuarios al amplio catálogo de más de 30.000 horas de contenidos de la plataforma.

Roberto Leal en el Atresmedia Day. Foto: Atresmedia

La nueva plataforma ofrecerá también a los usuarios una mayor personalización en la navegación y mejorará el acceso y la navegación por su oferta de canales en directo.

La mayor oferta en directo y en abierto: hasta 10 nuevos fast channels

Los usuarios de Atresplayer disfrutan de la mayor oferta en abierto de una plataforma en España. Al acceso a todos los contenidos de los canales televisivos de Atresmedia TV se le suman la gran cantidad de fast channels -caneles lineales online- se pondrán al servicio de sus usuarios.

Desde el próximo 5 de julio, Atresplayer ampliará su oferta en directo con la incorporación de 10 nuevos canales gratuitos (fast).

Se trata de la puesta en marcha de 4 nuevos canales lineales temáticos: Clásicos Atresplayer (con la emisión continua de episodios de las series más míticas de Atresmedia), Multicine Atresplayer(con un gran catálogo de TV movies), Comedia Atresplayer (canal lineal con episodios de las sitcom de mayor éxito de Atresmedia) y Mentes Inquietas (canal con programas que permiten conocer más sobre el mundo y la sociedad).

Junto a estos nuevos cinco canales fast temáticos, atresplayer lanzará otros cinco canales más específicos de un programa determinado: un canal de “Aquí no hay quien viva”, un canal de ‘El Club de la comedia’, un canal de ‘Equipo de investigación’, un canal de ‘Física o Química’ y un canal de “El hormiguero”. Habrá también un Canal Invitado, cuyo contenido variará cada mes.

Opciones para los más pequeños

Atresplayer también es para los más peques de la casa. La plataforma lanzará Kidz, un fast channel con emisión ininterrumpida de contenido infantil.

Todos estos nuevos fast channels se unirán desde el 5 de julio a la ya amplia gama de canales lineales comformada en estos momentos por: Antena 3, laSexta, Nova, Neox, Mega, Atreseries, Flooxer, Atresplayer Premium, Onda Cero, EuropaFM y MelodiaFM.

Plataforma actual de AtresPlayer Premium.

Todos los títulos que llegan a AtresPlayer

Además de todas las producciones de los canales en abierto, Atresplayer ha logrado con sus producciones originales convertirse en referente en el sector.

Series como ‘La Novia Gitana’, ‘La Ruta’, ‘By Ana Milán’, ‘Cardo’, ‘Los Protegidos’, ‘UPA Next’… o programas como ‘Drag Race España’ y ‘Reinas al rescate’, han sacado adelante a la plataforma, que presenta esta nueva temporada un impresionante catálogo de nuevo contenido original que detallamos a continuación:

FoQ: LA NUEVA GENERACIÓN (Nueva serie)

Tras el incendio que arrasó el viejo instituto hace más de 10 años, el Nuevo Zurbarán ha reabierto sus puertas y, ahora, debe formar una clase especial para acoger el excedente de alumnos de otros centros. De este modo, estudiantes de todos los institutos -públicos, privados o concertados- acaban en esta nueva clase, sin esperarlo y sin conocer a ninguno de sus compañeros. Todos ellos, alumnos y profesores, aterrizarán en un entorno muy diferente al suyo donde tendrán que empezar de cero.

‘FoQ: La nueva generación’ es una producción original de Atresmedia TV en colaboración con Buendía Estudios y Boomerang TV. Montse García y Jorge Pezzi son los productores ejecutivos del proyecto.

PIRAÑA (Nueva serie)

El universo ‘Veneno’ seguirá creciendo en Atresplayer más allá de “Vestidas de azul”. La serie sobre Cristina ‘La Veneno’ marcó un antes y un después, siendo la ficción más alabada por la crítica en su año de estreno y coronándose como el mejor estreno de la temporada. Atresplayer ya ha finalizado el rodaje de ‘Vestidas de azul’, la segunda parte de la serie, y continuará con ‘Piraña’, un nuevo proyecto original de la plataforma en el que se narrará la historia de Paca La Piraña. A través de su figura, se recorrerá la historia LGTBIQ+, a modo de homenaje a las personas mayores del colectivo. Este nuevo título de ficción estará producido por Atresmedia TV en colaboración con Suma Content.

A MUERTE (Nueva serie)

‘A muerte’ es uno de los nuevos proyectos originales de atresplayer protagonizado por Verónica Echegui y Joan Amargós. Raúl es un tipo tranquilo y conservador. Tiene una novia y un trabajo que le gusta, pero su vida se desmorona cuando le diagnostican un cáncer en el corazón y su pareja, ajena a esto, rompe con él. Marta es una publicista alérgica al compromiso, feliz de no tener que dar explicaciones a nadie, hasta que un día descubre que está embarazada.

Ironías del destino, Raúl y Marta coinciden en el funeral de un compañero del instituto y retoman su amistad poniendo a prueba sus creencias: que ella se puede enamorar aun siendo una descreída y que él puede conocer a la mujer de su vida… cuando su vida puede ser más bien corta.

‘A muerte’, creada y dirigida por Dani de la Orden, es una producción de Atresmedia TV en colaboración con Sábado Películas, DeAPlaneta y Playtime Movies. Montse García, Elena Bort y Ana Eiras son las productoras ejecutivas de esta ficción producida por Yolanda del Val, Ignacio Segura, Toni Carrizosa y Alberto Aranda. Natalia Durán y Oriol Capel son sus guionistas.

UN NUEVO AMANECER (Nueva serie)

Candela (Yolanda Ramos), conocida artista patria, se ha convertido en una adicta. No sabe muy bien cómo -o eso dice ella-, pero esas dosis de alcohol y drogas a las que no daba demasiada importancia se han acabado desmadrando. “Tranquilos, yo controlo” eran las palabras que últimamente más repetía en su círculo personal y laboral, pero no controla nada de nada. Ni su vida personal -separada y con una hija que pasa más tiempo con su padre y su abuela que con ella-, ni profesional, que cada vez es más desastrosa.

Después de desplomarse en directo en el talent show en el que trabaja, Candela debe internarse en un centro de desintoxicación para tratar sus adicciones. Ella quiere hacerlo en uno para ricos y famosos, pero debido a sus problemas económicos, acaba en el centro público ‘Un nuevo amanecer’. Esta nueva serie original de Atresplayer está creada y codirigida por José Corbacho y es una producción de Atresmedia TV en colaboración con Espotlight. Montse García, Anxo Rodríguez y Paula Cobo son los productores ejecutivos del proyecto.

UNA VIDA MENOS EN CANARIAS (Nueva serie)

‘Una Vida Menos En Canarias’, nueva serie original de Atresplayer. Se trata de un procedimental policiaco que transcurre en las islas Canarias, un entorno paradisiaco donde el equipo de Homicidios resuelve, en cada capítulo, un caso criminal dirigido por dos polos opuestos condenados a entenderse.

Luis Lacasa (Ginés García-Millán), veterano inspector, debe aceptar un traslado forzoso a las islas y adaptarse a todo lo que detesta: el calor, la arena y los turistas, pero sobre todo a Naira (Natalia Verbeke), una inspectora amante de las islas con la que, a pesar de sus diferencias y rivalidades, formara un buen equipo y al mismo tiempo una complicidad que cuestionara sus férreas convicciones.

‘Una vida menos en Canarias’ es una producción de Atresmedia Televisión en colaboración con Plano a Plano. Montse García, César Benítez, Emilio A. Pina, Emilio Amaré, Álvaro Benítez y Fran Carballal son los productores ejecutivos del proyecto. La serie está creada por Fran Carballal, Enrique Lojo y Curro Royo. El equipo de guion lo forman Enrique Lojo, Nano López Moure, Pablo Manchado, Nerea Gil y Fran Carballal en la coordinación. Inma Torrente y Moisés Ramos Paíno serán los encargados de la dirección de los capítulos.

MARILIENDRE (Nueva serie)

‘Mariliendre’ es uno de los nuevos títulos originales de Atresplayer. Producido por Atresmedia TV en colaboración con Suma Content, su sumará próximamente al catálogo de la plataforma. ‘Mariliendre’ es una serie musical creada por Javier Ferreiro.

Meri Román era una reina de la noche gay de Madrid, pero de eso han pasado ya más de 10 años. Ahora, a sus 35, es una diva destronada que vive atormentada por su pasado y aburrida en su mediocre presente.

Tras la muerte de su padre, Meri reconecta con su séquito de amigos gays, rememorando su pasado y los temazos musicales que marcaron aquella época, mientras intenta definir su caótica vida y su identidad.

LA SOMBRA DE LA TIERRA (Nueva serie)

Atresplayer adaptará la novela de Elvira Mínguez, ‘La sombra de la tierra’, que se convertirá en miniserie en la plataforma. En 1896, Villaveza del Agua es un pueblo de la provincia de Zamora dominado por la pobreza. Las miserables tierras de cultivo y las montañas conforman un paisaje fronterizo e inaccesible donde Garibalda, una mujer viuda y enferma, gobierna con mano de hierro la comunidad. Enfrente se encuentra Atilana, su eterna rival, que aspira sin tregua a alcanzar el poder que ostenta la tirana.

Enemistadas desde hace muchos años, el odio es el motor de sus actos. La lucha de estas dos mujeres egoístas y manipuladoras arrastrará a todo aquel que esté a su lado, aunque serán sus hijos las principales víctimas de esta herencia maldita. Ninguna será capaz de ver las consecuencias de sus hechos hasta que sea demasiado tarde.

‘La sombra de la tierra’ es una producción de Atresmedia TV en colaboración con Fonte Films y formará próximamente parte de los originales de la plataforma. La miniserie estará dirigida por la propia Elvira Mínguez, que también estará al frente del guion. que también estará al frente del guion. Montse García (Atresmedia TV), Pablo Isla y Carla Pérez de Albéniz (Fonte Films) son los productores ejecutivos de la ficción.

LA NENA (Nueva serie)

Tras el éxito de ‘La novia gitana’, Atresplayer estrenará muy pronto ‘La red púrpura’, y ya preprara la tercera entrega de la saga, ‘La nena’. Basada en la novela de Carmen Mola que ha arrasado en las librerías, la historia de Elena Blanco continuará narrándose en Atresplayer.

Es la noche del fin de año chino, empieza el año del cerdo. Chesca ha quedado con Ángel Zárate, pero en el último momento este le da plantón. Aun así, ella sale a divertirse, conoce a un hombre y pasa la noche con él. A la mañana siguiente, tres hombres rodean su cama, a la espera de unirse al festín. Y un repulsivo olor a cerdo impregna la estancia.

33 DÍAS (Nueva serie)

‘33 días’ es una nueva serie original de Atresplayer inspirada en la historia real de la fuga de Manuel Brito y Javier Picatoste.

14 de octubre del 2001. Dos delincuentes se escapan del Centro Penitenciario de Lleida. Van armados y son peligrosos. En una fuga de película, no han dudado en disparar a dos policías a bocajarro.

Todas las alarmas se encienden y un dispositivo espectacular sale a la búsqueda de los fugitivos… Pero pronto comprobarán que no va a ser fácil atraparlos. ‘33 días’ (tiempo que duró la fuga), es la historia de dos tipos duros que sueñan con ser libres. Que darían su vida el uno por el otro, en una relación tan inseparable que parece propia de una historia de amor. Pero no se lo digas nunca, porque te matarían con sus propias manos.

A la vez, es también la historia de las fuerzas policiales que trabajaron día y noche para detenerlos, jugándose su futuro. Y la de todos aquellos a los que el destino cruzó en el camino de los fugitivos, destrozando sus ilusiones y sus vidas.

‘33 días’ es una producción de Atresmedia Televisión en colaboración con True Crime Factory, Lastor Media y Goroka y está creada por el propio Carles Porta. Los productores ejecutivos de la ficción son Montse García, Carles Porta, Pablo Fernández Masó, Tono Folguera y Guille Cascante.

LA RUTA. PARTE 2: IBIZA (Nueva serie)

‘La Ruta’, serie original de atresplayer más alabada por la crítica en 2022 y ganadora de tres premios Feroz (Mejor Serie de Drama, Mejor Actriz Protagonista y Mejor Guión), tendrá continuación en la plataforma de Atresmedia, que ya prepara su secuela: ‘La Ruta. Parte 2: Ibiza’ (título provisional).

Marc Ribó es el DJ residente de Amnesia, una de las grandes discotecas de Ibiza en 1995, cuando la isla está a punto de convertirse en la capital del ocio mundial, la cultura de club y el turismo low cost. Aunque solo veinte años antes, en los primeros 70, era un oasis de libertad en la España franquista, donde los hippies, las canciones americanas y la jet set convivían con los primeros constructores y promotores turísticos.

Esa Ibiza, prácticamente virgen, es la que conocen los padres de Marc, pocos meses antes de morir en el famoso accidente aéreo del Caravelle de 1972, con los mismos años que cumplirá él alllegar a la isla. Así, la juventud de Marc en Ibiza se convierte en una especie de reflejo de la juventud de sus padres; tan parecida y tan distinta como esa isla que, de alguna manera, les ha vuelto a juntar.

‘La Ruta. Parte 2: Ibiza’ es una producción de Atresmedia Televisión en colaboración con Caballo Films y está creada por Clara Botas, Roberto Martín Maiztegui y Borja Soler. Soler dirige la serie y Botas y Martín Maiztegui están al frente del guion. Montse García, Nacho Lavilla y Eduardo Villanueva son los productores ejecutivos de la ficción.

¿A QUÉ ESTÁS ESPERANDO? (Nueva serie)

Atresplayer prepara una serie basada en las novelas ‘¿A qué estás esperando?’ y ‘Tampoco pido tanto’ de la exitosa autora Megan Maxwell, una comedia romántica que recrea los encuentros y desencuentros de dos parejas que se enamoran, pero el miedo al compromiso les impide arriesgarse a perder su independencia.

Una apuesta fresca, que combina el glamour y la comedia para hablar sobre las contradicciones del amor y sus variables en la sociedad moderna al mismo tiempo que explora en universos eróticos donde poder disfrutar del sexo sin temor a enamorarse.

‘¿A qué estás esperando?’ es una producción de Atresmedia TV en colaboración con Diagonal (Banijay Iberia) y DeAPlaneta.

ÉRASE UNA VEZ EN MARBELLA (Nueva serie documental)

Marbella se fundó en 1945 y desde entonces su fama no ha hecho más que crecer. En apenas 20 años, pasó de ser un pequeño pueblo pesquero para convertirse en el centro de ocio más ostentoso de la jet set mundial. Su historia se contará en ‘Érase una vez en Marbella’, la nueva serie documental de la plataforma.

Su encanto y privacidad conquistó a la realeza europea, a famosos nacionales y a las grandes estrellas de Hollywood. Pero su clima y localización no sólo han atraído a viajeros ávidos de diversión. La corrupción, el crimen organizado y los delitos más siniestros han convivido con el glamour y la frivolidad de Marbella.

En esta ciudad de casi 150.000 habitantes han sucedido historias increíbles y vamos a conocerlas en la serie documental ‘Érase una vez en Marbella’, producida por Atresmedia TV en colaboración con Happy Ending.

Los Originales que se estrenarán en los próximos meses

DRAG RACE ESPAÑA: ALL STARS

‘Drag Race España’ ha sido toda una revolución para el mundo del entretenimiento. Su tercera edición, que emite actualmente Atresplayer, es un éxito arrollador que está batiendo todos los records de visionados y número de usuarios en la plataforma.

Y tras esta impresionante tercera temporada de ‘Drag Race España’, llegará el turno de la esperada primera versión ‘All Stars’. España será el primer país que haga una versión ‘All Stars’ tras el original de EE.UU., demostrando la fuerza del formato fuera de los EE.UU. En esta edición, antiguas reinas del formato regresan al taller para medirse de nuevo en la carrera por la corona más codiciada de la televisión. Una oportunidad para volver a ver a las concursantes después de que el formato les haya cambiado la vida.

LAS NOCHES DE TEFÍA (Estreno 25 de junio)

‘Las noches de Tefía’ se estrena en Atresplayer el próximo 25 de junio. Creada por Miguel del Arco, dramaturgo, guionista, director de escena, actor y una de las voces más influyentes del panorama teatral de nuestro país, ‘Las noches de Tefía’ narra una de las historias más desconocidas de nuestra historia: el campo de concentración franquista que existió entre los años 50 y 60 en Fuerteventura para enviar a los condenados por la Ley de Vagos y Maleantes.

“Las noches de Tefía” se ha grabado en exteriores naturales de Tenerife y Madrid. El amplio reparto de la serie está formado por Marcos Ruiz (Airam/La Bambi), Patrick Criado (La Vespa), Miquel Fernández (Charli), Israel Elejalde (Don Anselmo), Roberto Álamo (La Viga), Jorge Perugorría (Airam), Carolina Yuste (Nisa), Raúl Prieto (Boncho), Javier Ruesga (La Sissi), Luifer Rodríguez (La Pinito), Mingo Ávila (La Rata), Jorge Usón (Conde Fénix)… entre otros.

‘Las noches de Tefía’ es una producción de Buendía Estudios Canarias con la participación de Atresmedia Televisión. La ficción, que podrá verse de manera exclusiva en atresplayer, cuenta con Sonia Martínez en la producción ejecutiva. Montse García es la directora de Ficción de Atresmedia TV. Miguel del Arco y Antonio Rojano firman el guion y el propio Miguel del Arco junto a Rómulo Aguillaume están al frente de la dirección.

ZORRAS (estreno en julio)

‘Zorras’ es la serie original de Atresplayer basada en la primera novela de la exitosa trilogía de Noemí Casquet. Andrea Ros interpretará a Alicia, una joven con una vida estable en su pequeño pueblo natal, Montgat, que decide romper con todo al encontrar un nuevo trabajo en Madrid. En una nueva ciudad, con un entorno laboral hostil, deudas e inseguridades, lo único que le hace seguir adelante es su grupo de amigas. Emily (Mirela Balic) y Diana (Tai Fati) formarán junto a Alicia “el club de las zorras”.

‘Zorras’ es una producción de Atresmedia Televisión en colaboración con Morena Films. Montse García y Merry Colomer son las productoras ejecutivas del proyecto y María Soler es la productora asociada y Lucía Alonso-Allende, la coproductora ejecutiva.

LA RED PÚRPURA

Tras el gran éxito de ‘La Novia Gitana’, Atresplayer ha adaptado ‘La Red Púrpura’, la segunda entrega de la saga de Carmen Mola. Producida por Paramount, con la participación de Atresmedia Televisión, y en colaboración con Diagonal (Banijay Iberia), podrá verse en exclusiva en España a través de Atresplayer.

Nerea Barros vuelve a ponerse en la piel de Elena Blanco, una inspectora de homicidios veterana de la BAC. La inspectora nunca descansó en la búsqueda de su hijo Lucas, secuestrado hace 10 años. Agitó el avispero y reapareció en un vídeo de torturas en el que pedía que no lo buscará más, pero Elena centra su energía en ello y tirará de un hilo que le dejó Miguel Vistas: ‘La Red Púrpura’.

Ginés García Millán, Ignacio Montes, Mona Martínez, Lucía Martín Abello, Vicente Romero y Francesc Garrido continúan con los personajes en la ficción, que incorpora a Roberto Álamo, Carmen Prada, Nuria González, Andrés Gertrudix, María Morales, Michel Herráiz, Font García, Unai Mayo, Andrés Lima, Maria Mercado y Hugo Prieto, entre otros.

Paco Cabezas es el director principal de ‘La Red Púrpura’, que también está dirigida por Juan Miguel del Castillo. Montse García, Paco Cabezas, Jordi Frades, Jaume Banacolocha, Albert Sagalés, Darío Turovelzky, Sebastián Vibes, María Cervera y Cristina Alcelay son los productores ejecutivos de la serie.

CAMILO SUPERSTAR

La leyenda conseguida por Camilo Sesto en el mundo de los musicales se contará en Atresplayer. El actor Alejandro Jato será Camilo Sesto en esta nueva serie. Interpretará a un apasionado cantante de 26 años, cuando asume todos los riesgos para traer a España el mayor espectáculo musical que se habría organizado hasta la fecha. Camilo es un artista íntegro, vocacional, entregado a su carrera, pero con un espíritu que le empuja a explorar más allá de su registro comercial. Adrián Lastra, Natalia Reyes, Pepe Ocio, Javier Godino, Vito Sanz, Oscar de la Fuente y la colaboración especial de Eugenia Silva y Elena Rivera completan el reparto principal de la ficción.





/ @Mario Martin

‘Camilo Superstar’ es una serie de Buendía Estudios Canarias que se estrenará de manera exclusiva en Atresplayer y contará con cuatro episodios. Sonia Martínez y Curro Novallas son los productores ejecutivos de la serie y Montse García la directora de Ficción por parte de Atresmedia.

/ @Mario Martin

VESTIDAS DE AZUL

La leyenda de ‘Veneno’ se hace más grande en Atresplayer. Considerada por la crítica como la mejor serie de 2020, ‘Veneno’ rompió con todos los moldes de la ficción y lo cambió todo. Ahora, su legado continúa en el segundo volumen de la serie de Atresplayer: ‘Vestidas de azul’. La serie se sitúa dos años después de la muerte de Cristina Rodríguez, La Veneno, cuando Valeria vuelve a Valencia y se encuentra el VHS del documental ‘Vestida de azul’, una cinta que narra las experiencias de 6personas trans en la España de principios de los años 80.

Para esta nueva entrega, a ‘Vestidas de azul’ regresa parte del equipo artístico de ‘Veneno’. Lola Rodríguez, Paca La Piraña, Goya Toledo, Alex Saint, Juani Ruiz, Ángeles Ortega y Desirée Vogue retoman sus personajes mientras que Rossa Ceballos, Chloe Santiago, Geena Román, Alma Gormedino, Penélope Guerrero y Keyla Òdeena dan vida a Loreen, Tamara, Eva, Josette, Nacha y Renée, las protagonistas del documental.

Dirigida por Mikel Rueda, Claudia Costafreda e Ian de la Rosa, en el reparto de la serie destacan nombres como Marisa Paredes, Susana Abaitua, Elena Irureta, Luis Callejo, Estrella Xtravaganza, Mercedes Sampietro, Anabel Alonso, Pedro Casablanc, Llum Barrera, Guiomar Puerta, Claudia Traisac, Nerea Rodríguez, Clara Sans y Juriji Der Klee.

‘Vestidas de azul’ es una serie original de Atresplayer que está producida por Atresmedia Televisión en colaboración con Suma Content. Montse García, Valeria Vegas y Andrea H. Catalá son las productoras ejecutivas de la serie; Javier Calvo y Javier Ambrossi son los productores de la ficción.

DÉJATE VER

‘Déjate ver’ es una nueva serie original de Atresplayer escrita y dirigida por Álvaro Carmona. La plataforma vuelve a apostar por el talento de Álvaro Carmona, también creador de la alabada ficción ‘Gente Hablando’ (Flooxer), nominada al Emmy Internacional como Mejor Serie Corta. ‘Déjate ver’ narrará una historia que gira en torno a la búsqueda de uno mismo y la necesidad de trascender en un mundo cada vez más absurdo.

Macarena Sanz es la protagonista de ‘Déjate ver’. Interpretará a Ana, la ayudante de un artista mundialmente famoso que está comenzando a desaparecer. También forman parte del elenco de la ficción Irene Minovas, Joan Amargós, Ramón Barea, Óscar Ladoire, Miki Esparbé, Iván Massagué, César Tormo, Carlos Librado “Nene” o Alba Ribas, entre otros intérpretes. ‘Déjate ver’ es una producción de Atresmedia Televisión en colaboración con Buendía Estudios. Montse García, Álvaro Carmona, Sonia Martínez y Borja Echevarría son los productores ejecutivos del proyecto y Lucía Alonso-Allende, la coproductora ejecutiva. ‘Déjate ver’ está escrita y dirigida por Álvaro Carmona.

/ Javier de Agustin Aldeguer

RED FLAGS

Nueva serie basada en una idea original de Nando López (autor de ‘La edad de la ira’) y escrita por Nando López y Estel Díaz (autor de la novela ‘La Edad de la Ira’) y producida por Atresmedia TV en colaboración con Zeta Studios, ‘Red Flags’ será la nueva serie original de atresplayer.

‘Red Flags’ es un drama adolescente centrado en las vidas sexuales y emocionales de cuatro jóvenes. A través de sus vivencias se planeta una serie que retrata de manera muy directa la sexualidad de la Generación Z. La serie está protagonizada por Mar Isern, Diego Rey, Iria del Valle e Ibrahima Kone.

/ Ibis Styles MOULINS

SANTUARIO

Atresplayer adaptará como serie el exitoso podcast ‘Santuario’, creado por Manuel Bartual y Carmen Pacheco. Tras el desastre climático, en el futuro, las mujeres pasan su embarazo en el Santuario, una enorme instalación en forma de cúpula con condiciones climáticas mejoradas. Allí viven en paz, cuidadas y relajadas, lejos de su familia y del resto de la sociedad para evitar que el aire contaminado afecte a la gestación. O al menos eso creen. La llegada al centro de una nueva interna que empieza a dudar sobre todo lo que le rodea sacará a la luz la verdad de lo que oculta el Santuario. Estará producida por Atresmedia TV en colaboración con Pokeepsie Films, productora de Álex de la Iglesia y Carolina Bang.

EL GRAN SALTO

La plataforma contará una de las historias más apasionantes del deporte español en su nueva serie. Atresplayer adaptará el libro ‘El gran salto’, la biografía del olímpico Gervario Deferr. ‘El gran salto’ se narrará en dos tiempos: el pasado, los diferentes juegos olímpicos que Gervasio ganó y que nos llevará a rememorar: Sídney, Atenas y Pekín; y el presente, centrado en los días que tardará en visitar a su madre quien ha sufrido un infarto y que anda ingresada en el hospital.

Creada por José Rodríguez, ‘El gran salto’ es una producción de Atresmedia TV en colaboración con Diagonal (Banijay Iberia).

TINO CASAL

Atresplayer continúa su apuesta por el género documental y ya prepara un original sobre Tino Casal. Este documental retrata y actualiza la figura de un hombre que no se conformaba con ser uno más: quería romper moldes, tener proyección internacional, realizar producciones nunca vistas, sorprender, dejar impronta. Producido por Atresmedia Televisión en colaboración con La Cometa TV, el documental reflejará la vida de un artista que quería hacerlo todo a lo grande. Su lema parecía ser: Más es más.

EL ENIGMA NADIUSKA

Producido por Atresmedia TV en colaboración con Lavinia Audiovisual llega este nuevo documental original de Atresplayer sobre la misteriosa historia de la mayor estrella del cine de destape y sex symbol de los años 70. Una vida repleta de incógnitas de la actriz que lo tuvo todo y acabó desaparecida, como si se la hubiera tragado la tierra. Valeria Vegas dirige este documental que intenta descifrar todas las claves de ‘El enigma Nadiuska’.

Los nuevos exclusivos de Atresplayer

HONOR

‘Honor’, serie original de Atresmedia TV para el prime time de Antena 3, es un thriller emocional, criminal y jurídico que abordará el dilema moral de un reputado juez que tendrá que decidir qué está dispuesto a hacer por salvar a su hijo tras protagonizar un atropello mortal que le puede arruinar la vida. Se trata de la adaptación de la exitosa ficción israelí ‘Kvodo’ que alcanzó una gran popularidad gracias a ‘Your Honor’, su versión estadounidense.

Darío Grandinetti protagonizará ‘Honor’, que cuenta con 8 capítulos de 50 minutos. Es una producción de Atresmedia TV en colaboración con Portocabo. Cuenta con Montse García y Alfonso Blanco como productores ejecutivos y estará dirigida por Luis Prieto y Chiqui Carabante.

ENTRE TIERRAS

‘Entre tierras’, serie original para Antena 3, propone un drama emocional ambientado en la España de los años sesenta donde una heroína anónima será capaz de dejar atrás sus propios sueños y abandonar sus aspiraciones sacrificándose por su familia.

Megan Montaner protagoniza junto a Unax Ugalde y Juanjo Puigcorbé la ficción, que contará con 10 episodios de 50 minutos de duración. Producida Atresmedia TV en colaboración con Boomerang TV, cuenta con Montse García y Luis Santamaría como productores ejecutivos y estará dirigida por Humberto Miró y María Togores.

/ ©PipoFernandez;PipoFernandez

LA PASIÓN TURCA

‘La Pasión Turca’ es una serie original de Atresmedia TV para Antena 3. Grabada entre Turquía y España, narra en dos tiempos una frenética historia de amor y pasión protagonizada por Olivia, una profesora española de Bellas Artes, y su amante turco, Yamán, quienes encarnarán un relato repleto de luces y sombras. Maggie Civantos e Ilker Kaleli encarnarán a la pareja protagonista de ‘La pasión turca’, que contará con seis capítulos de 50 minutos.

‘La pasión turca’ es la adaptación de la popular obra homónima escrita en 1993 por Antonio Gala. Está producida por Atresmedia TV en colaboración con Buendía Estudios, cuenta con Montse García, Sonia Martínez y Amparo Miralles como productoras ejecutivas de la ficción. Está dirigida por Iñaki Peñafiel.

BEGUINAS

‘Beguinas’, nueva serie original para el prime time de Antena 3, se inspirada en los beguinatos, comunidades de mujeres que, desde el S.XIII, defendieron una forma de vida alternativa e independiente del matrimonio y de la Iglesia.

Los actores Amaia Aberasturi y Yon González protagonizarán la ficción. Interpretarán, respectivamente, a Lucía de Avellaneda y Telmo Medina, dos jóvenes que sortearán las imposiciones sociales de la época y lo arriesgarán todo por amor en un contexto nada propicio para ellos.

‘Beguinas’, que cuenta con diez episodios de 50 minutos, es una producción de Atresmedia TV en colaboración con Buendía Estudios. Montse García, Sonia Martínez y Amparo Miralles son las productoras ejecutivas de esta ficción, que estará dirigida por Rómulo Aguillaume y Claudia Pinto.

CASAFANTASMAS (nuevo programa)

‘Casafantasmas’ es un programa original de Flooxer de misterio que utiliza el humor para tratar de descifrar los sucesos paranormales más populares del país. En cada entrega, Roberto Leal, su madre, Mercedes Guillén se adentran de lleno en los casos que más incógnitas han despertado en la población con el objetivo de saciar su propia curiosidad y la de los espectadores.

Durante las misiones no van a estar solos: un reputado experto les ofrecerá todas las claves del caso y ya en el destino, un especialista en ciencias ocultas les preparará para pasar la noche más aterradora de sus vidas. Sin duda alguna, la complicidad y la excelente relación entre ambos será la perfecta luz entre tanta oscuridad... ¿Cómo reaccionará la siempre natural y espontánea Mercedes ante una situación extrema? ¿Conseguirán cerrar todos los interrogantes del caso o, por el contrario, abrirán otros nuevos?

‘Casafantasmas’ es una producción de Atresmedia Televisión en colaboración con Blondloyal, la productora de Roberto Leal.

SEXO, FAMOSOS Y MUÑECOS DE TRAPO (nuevo programa)

Una particular tendencia literaria arrasa en internet: la fanficcion erótica. Valeria Ros preside un particular club de lectura por el que pasarán 10 osadas celebrities para leer 10 relatos protagonizados por ellos y… basados en fantasías sexuales que la imaginación de sus fans (y un equipo de guionistas con mucho sentido del humor) han ideado. Este hilarante guion se hará realidad. Sin embargo, lo serán actores quienes lo interpreten. ¡Serán marionetas!

El famoso, ajeno a las ensoñaciones de sus seguidores, descubrirá por primera vez el relato y pondrá voz a su propio ‘mini yo’ de peluche. ‘Sexo, famosos y muñecos de trapo’, formato original de Flooxer, se verá también en atresplayer y sacará de la zona de confort a los invitados, planteándoles un viaje erótico cargado de secretos, confesiones, gustos y anécdotas.

¡MARTITA!

‘¡Martita!’ es una a nueva serie de Flooxer, el canal disponible en Atresplayer, protagonizada por la popular cómica Martita de Graná. Producida por Atresmedia TV en colaboración con YouPlanet Pictures, está escrita por Oriol Jara y dirigida por Irene Moray.

‘¡Martita!’ es una comedia que cuenta cómo su protagonista tendrá que instalarse en Barcelona para enfrentarse a su show más difícil. Por el camino tendrá que encajar en un ambiente desconocido y unas costumbres que no entiende, un reto que le hará perder a sus amigos, el amor e incluso a sí misma.

Estos contenidos y muchos más que se irán anunciando en próximos meses conforman la mayor apuesta de producción propia del sector audiovisual español. El mejor entretenimiento y las mejores series españolas están en Atresplayer.