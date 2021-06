Conforme a los criterios de Saber más

Blim TV, la plataforma de streaming de Televisa, anunció recientemente un plan básico gratuito para acceder a su catálogo compuesto por telenovelas, series y películas de la marca mexicana.

Esta alternativa se suma a la opción de pago que ya tiene Blim, la cual ofrece 35 canales en vivo y 37.000 horas de contenido a diferencia de las 14.000 horas de “programas clásicos y populares” gratuitos.

Las telenovelas, el gran ‘gancho’ mexicano

Sin duda, las telenovelas han sido el caballito de batalla de Televisa por varias décadas en las que sus llamados culebrones se apoderaban de la preferencia de un gran número de televidentes, sobre todo latinoamericano, llevando a sus hogares historias compuestas casi siempre de la misma premisa, la típica historia de amor entre la chica pobre que se enamora del galán rico e inmaduro.

Con el tiempo, estas historias fueron evolucionando en el universo Televisa pero no tanto como para poder competir con fuerzas como la de las plataformas de streaming que, cargadas de series, películas, documentales on demand, llegaron para cambiar la forma de ver TV de la humanidad definitivamente.

Adaptándose a los nuevos tiempos, Televisa se lanzó al mercado del streaming en 2016 con una única opción de pago y amparándose en las telenovelas que tanto éxito les brindó para llevar agua para su molino, ahora on line.

De este género podemos mencionar infinidad de títulos como las ochenteras “Colorina”, “Rosa Salvaje”, las noventeras “María Mercedes”, “María la del Barrio” o “La usurpadora”, las de principio del 2000, “Rubí”, entre otras tantas.

Y de este abanico de opciones, a modo de recuerdo, elegimos tres telenovelas que fueron un boom en su momento, para develar algunos de los secretos detrás de sus grabaciones.

Porque pese a haber perdido el trono por otros géneros, las telenovelas todavía encuentran su nicho, quién sabe hasta cuándo.

MARIA MERCEDES AÑO PROTAGONIZADA POR THALIA Y ARTURO PENICHE 1992

“María Mercedes” dio a inicio a la llamada “Trilogía de las Marías” que consagró a Thalía en el mundo de las telenovelas. La historia gira en torno a la vida y romance de una joven vendedora de billetes de lotería y un millonario que se casará con ella interesado por el dinero que esta ha heredado de su primo moribundo.

DETRÁS DE...

Uno de los detalles más comentados detrás de la telenovela de Thalía es la buena onda que existía entre la actriz y su co-protagonista Arturo Peniche, la misma que llevó a que la pareja televisiva se haga bromas constantes durante el tiempo que duraron las grabaciones.

Según contó Arturo Peniche en un par de entrevistas y recientemente en el programa “Montse & Joe”, un día la actriz llegó al set y le dijo al actor: “Mira lo que he comido”, abriendo la boca para que esta sienta su aliento.

“Ella se había comido una mojada al ajo, miren la maldad que me estaba haciendo. Y cuando nos tocaba esa escena (una de besos) yo le dije a Cruz de utilería, ¿tienes cebolla? me dijo: sí pero morada y le dije: ¡mejor wey! Llega el momento de grabar y me dicen: ya vamos a correr la escena y en eso en que dicen 5, 4, 3, le doy una mordida a la cebolla que hasta las lágrimas se me salieron y vuelvo y le digo a Thalía: ahora sí María Mercedes, ven acá y hago como que le voy a dar un beso y ella grita: no! no! no!”, recordó el actor entre risas.

RUBÍ AÑO PROTAGONISTAS: BÁRBARA MORI, SEBASTIAN RULLI Y EDUARDO SANTAMARINA 2004

Esta tercera versión de “Rubí” fue tal vez la más exitosa de Televisa y sirvió para impulsar la carrera de Bárbara Mori como actriz. La trama gira alrededor de una joven de clase baja cuya gran ambición la lleva a escalar entre la gente de alta sociedad, a costa de todo.

DETRÁS DE...

En junio de 2020, durante una charla vía Instagram entre algunos de los protagonistas de “Rubí”, Eduardo Santamarina reveló que dada la popularidad de los personajes de “Shrek” ese año (2004), él era comparado por sus compañeros de reparto con el famoso ogro y que Sebastian Rulli, con el Príncipe Encantador, el hijo del Hada Madrina de la famosa cinta animada.

Santamarina también reveló en aquella charla que fue él primer hombre a quien besó Jacqueline Bracamontes en una telenovela y Sebastián Rulli el segundo. Sin embargo, la actriz desmintió al actor diciendo que no fue él su primer beso sino su primera escena íntima en televisión.

En otra ocasión, en una entrevista ofrecida por Ana Martin en 2020, la actriz habló de la primera vez que vio a Bárbara Mori en la sala de cásting de “Rubí”.

“Entonces vi entrar a varias y de repente veo una con una cara muy bella, con la cara lavada y el pelo suelto, muy sencilla, dije, ‘Que niña más bonita”, contó Martin quien en “Rubí” interpretó a la madre de la protagonista.

Tras conocer a Mori, Martin pensó en ese momento que quizás la actriz no daría la talla de “Rubí” dado el carácter del personaje pero, al verla por segunda vez su forma de pensar cambió totalmente.

“… Yo de lejos no veo, pasó, me saludó muy linda y de repente la veo entrar con unos tacones, un vestido rojo, me quedé súpita, no se lo dije a ella, pero yo lo pensé, ‘Bueno esta niña, yo tengo que durar la mitad de la novela, pero creo que mata en el primer capítulo, genial’, ya después supe que habían elegido como Rubí a Bárbara Mori”, agregó la actriz.

LA USURPADORA ESTRENO PROTAGONISTAS: GABY SPANIC Y FERNANDO COLUNGA 1998

Escrita por Inés Rodena en la década de los setenta, la trama de “La usurpadora” gira en torno a dos hermanas gemelas separadas al nacer que se reencuentras ya de adultas en una realidad en la que una es frívola y millonaria y la otra pobre y de buenos sentimientos, y que intercambiarán sus identidades por un tiempo determinado.

“La usurpadora” tuvo dos versiones pero es la de 1998 la que tuvo un gran éxito y se mantiene en el recuerdo colectivo a pesar del tiempo transcurrido.





La telenovela fue un éxito desde su estreno en Televisa y un gran espaldarazo en la carrera de Gaby Spanic, en aquel entonces una actriz de 25 años recién llegada a México de su natal Venezuela.

Sobre su experiencia en “La usurpadora”, Spanic ha contado en varias ocasiones que no fue nada fácil la relación con la directora de escena Beatriz Sheridan debido a su acento venezolano.

“Aunque en general el clima en el set de la telenovela era bueno, viví muchos momentos de tensión y estrés detrás de cámaras porque mi acento, que tenía muchas marcas venezolanas, no eran del agrado de Beatriz Sheridan, encargada de la dirección”, relató la actriz a la revista TLNovelas.

Otro secreto de “La usurpadora” lo reveló la actriz Adriana Fonseca, quien en la telenovela interpretó a Verónica Soriano, la rival de amores de Paola Bracho.

“Era mega disciplinada (Spanic). La entiendo perfecto porque aparte es extranjera y tenía que trabajar el acento neutro, tenía que trabajar una personalidad buena y tenía que trabajar la personalidad mala malísima, entonces tenía que estar todo el tiempo superconcentrada y siempre estaba con un coach trabajando su acento”, dijo.

Gabriela Spanic y Arturo Peniche en una escena de "La usurpadora".

Fonseca recordó, además, que Spanic muchas veces se quedaba dormida en pleno set de grabación debido a las varias horas de trabajo que tenía encima.

“Le pasaba muy seguido, y no la estoy criticando, al contrario, la admiro muchísimo por todo el trabajo que hacía, se quedaba dormida. Parecía una cenicienta, bellísima, así su cara maquillada perfecta, pero dormidísima porque, señores, los llamados son a veces desde las seis/siete de la mañana y terminas a las 11 de la noche, entonces entre escena y escena, entre cambio de luz, entre cambio de set, ahí se echaba su pestañita y sí la vi varias veces. En estos tiempos ya le hubieran sacado mil fotos, pero en esos tiempos pues no había la tecnología que hay ahora con los celulares”, explicó la actriz.

