“My Unique Skill Makes Me OP even at Level 1”

Basada en la novela de Nazuna Miki, este anime sigue al asalariado joven Sato Ryota que trabajada para una empresa explotadora que, de pronto, se ve envuelto en mundo extraño donde los monstruos arrojan todo tipo de artículos. Pronto se encontrará con Emily, una chica que lo acompañará a descubrir que todas sus estadísticas se encuentran en el más bajo rango. En medio de su desesperación, descubrirá que tiene la habilidad única más poderosa que existe: Drop Skill: All S. Pero, ¿será suficiente para sobrevivir?