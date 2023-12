El año arrancó con buen pie. A mediados de enero se estrenó en HBO Max la esperada adaptación del videojuego “The Last of Us”, que consagró la popularidad del chileno Pedro Pascal ya sin la máscara que lleva en “The Mandalorian”. Esta serie ofreció ocho capítulos redondos y acabó con el mito de que las adaptaciones siempre decepcionan. Lo propio hizo en agosto Netflix con el ‘live action’ de “One Piece”, uno de los animes más longevos y queridos de todos los tiempos que tenía preocupados a sus fans con lo que ofrecería esta versión, pero que quedaron convencidos con una historia bastante efectiva y un protagonista muy carismático como el novel Iñaki Godoy.

Aunque estas series y la notable versión anime de “Scott Pilgrim”, que llegó en noviembre a Netflix, fueron solo excepciones en el saturado recurso de las plataformas de darle una nueva vida a historias ya conocidas, ya sea con adaptaciones, remakes o reboots. Entre los grandes fiascos de este año es imposible no mencionar el innecesario regreso de “Frasier” en Paramount+, “Zoey 102″, la sosa película ‘revival’ de la serie de Nickelodeon “Zoey 101″ (también por Paramount+) y Velma (HBO Max), el ‘spin-off’ de “Scooby Doo” que se quedó muy lejos en el camino de sus grandes ambiciones.

Otro ‘revival’ innecesario que vimos este 2023 fue “That ‘90s show”, que aún así tiene en desarrollo una segunda temporada en Netflix.

Las nuevas historias

Si bien es difícil encontrar historias 100% originales y todo termina pareciendo una reminiscencia de otras tramas, hubo producciones que debutaron este año con ánimos de traer algo fresco. Tal es el caso de “Daisy Jones and The Six”, estrenada en marzo en Prime Video, que se presenta como un falso documental de una banda de rock que recuerda, desde su sitial de éxito, sus orígenes con muchos guiños a Fleetwood Mac y su voz principal: Stevie Nicks. “Jury Duty”, otra de las grandes sorpresas del año, también es una suerte de falso documental, aunque con mucho humor y ciertos factores que te pueden hacer recordar a la serie “The Office”.

Esta producción se estrenó en América Latina en septiembre a través de Prime Video y luego de ser un éxito en los Estados Unidos en Freeve, la plataforma de streaming gratuito (pero con publicidad) de Amazon. La serie sigue a Ronald Gladden, un hombre que ha sido elegido para integrar un jurado y grabar un documental al respecto, pero que no se entera hasta el final del juicio que en realidad todos los demás son actores y cada cosa que pasa ha sido planificada por guionistas. Una genialidad.

Ronald Gladden y James Marsden en "Jury Duty". (Foto: Freeve)

En mayo, Disney+ presentó “Ni de aquí ni de China”, una serie con mucha influencia de la mitología china que aunque no logró ser un éxito de visualizaciones, mostró cómo sí se puede salir con creatividad de los recursos usados hasta el hartazgo en los relatos de superhéroes. Y en octubre llegó a Apple TV+, cuyo catálogo siempre tiene novedades destacadas, “Lessons in Chemistry”, con una excelente Brie Larsson en la cabeza del reparto que ya viene dando que hablar de cara a la temporada de premios por este papel. Los 8 capítulos de esta serie, además, fueron dirigidos por mujeres. Y es algo para destacar pues varios títulos notables de este año tuvieron mensajes de empoderamiento femenino.

En agosto Disney+ presentó “Ahsoka”, uno de sus mejores lanzamientos de un año en el que la compañía del ratón no se lució mucho precisamente. En septiembre Apple TV+ estrenó la película “Flora and Son” (otro éxito de John Carney), en octubre llegó a Netflix el interesante debut en dirección de Chloe Domont con la polémica “Fair Play” y ese mismo mes llegó a América Latina (a través de Universal+) “Poker Face”, una comedia feroz con Natasha Lyonne. Todas historias con diferentes registros pero con personajes femeninos muy fuertes.

Rosario Dawson protagonista de "Ahsoka".

En nuestro idioma

Mientras tanto, en esta parte del mundo, México, Colombia y Estados Unidos continuaron liderando las producciones para el público latinoamericano, a las que también se sumaron las siempre muy populares ficciones españolas.

Antes del suceso de la gira de RBD, en febrero Maite Perroni estrenó “Triada” en Netflix, mientras que Carlos Vives retomó su faceta actoral en Disney+ con “El club de los graves”. Las grandes estrellas de la TV convencional en nuestro idioma, demostraron también tener ese mismo gancho en streaming, tal es el caso del cubano William Levy, que le dio mucha notoriedad a la todavía joven VIX+ con “Montecristo”.

William Levy en una escena de "Montecristo". (Foto: Juan Carlos Lucas)

En abril, Netflix apostó por la serie de una gran estrella del rock argentino: Fito Páez con la celebrada “El amor después del amor”. En septiembre, Úrsula Corberó protagonizó “El cuerpo en llamas”, la adaptación de un caso criminal muy comentado en España, que cumplió su objetivo de colarse entre las más vistas del año en América Latina. Estas intenciones tuvo “Bird Box: Barcelona”, la versión hispana de la cinta con Sandra Bullock, pero que en su adaptación con Mario Casas a la cabeza pasó directo a la lista de lo peor del año. Mejor desempeño tuvo en junio “Culpa mía”, la película basada en un éxito de WattPad que aterrizó en Prime Video con ganas de quedarse por largo tiempo, y parece que así será.

Luis Brandoni y Robert De Niro en "Nada". (Foto: Disney)

Con menos intenciones comerciales y sí autorales llegó en marzo a Prime Video “Sayen”, la primera trilogía de acción con una heroína mapuche. Lo mismo ocurrió en septiembre con “Cassandro”, película protagonizada por Gael García Bernal que logró mucha promoción gracias a la pequeña participación actoral de Bad Bunny, el ídolo del reggaetón. Ese mismo mes se estrenó en Netflix “El conde”, una revisión con humor negro al periodo pinochetista en Chile. Y en octubre aterrizó en Star+ una de las grandes series en español del 2023: la argentina “Nada”, que cuenta con una participación especial de Robert De Niro en el relato de un crítico gastronómico (Luis Brandoni) que debe aprender a hacerse cargo de sí mismo tras la muerte de su vieja asistente.

Para olvidar

Pero no todas las novedades en streaming fueron auspiciosas. También hubo varias producciones cuyos manotazos de ahogado al menos fueron inspiración para memes. En abril Prime Video estrenó “Citadel”, una producción protagonizada por Priyanka Chopra y Richard Madden a la que le sobró presupuesto (costó 39 millones de dólares por episodio) pero le faltaron ideas y talento para llegar a buen puerto. Pero nada se compara con el estrepitoso fracaso de “The Idol”, estrenada en junio a través de HBO Max. Fue anunciada con bombos y platillos, pues marcaba el debut actoral de The Weeknd, uno de los actos pop más cotizados del momento, pero se despidió antes de tiempo debido a que cada capítulo era más absurdo que el anterior.

Richard Madden como Mason Kane, Priyanka Chopra Jonas como Nadia Sinh en "Citadel", una serie que se estrenó con grandes ambiciones pero que se estrelló en ellas. / Courtesy of Prime Video

Las plataformas este año también apelaron a las grandes estrellas de Hollywood para sus lanzamientos. Netflix reunió en enero a Eddie Murphy y Johan Hill en “Ustedes”, en febrero tuvo a Ashton Kutcher y Reese Witherspoon en “Tu casa o la mía”, en marzo a Jennifer Aniston y Adam Sandler en “Misterio a la vista” y en mayo a Arnold Schwarzenegger con “Fubar” y Jennifer López en “La madre”. Todos títulos que tuvieron muy buenas cifras de visualizaciones, pero que son 100% olvidables.

Para el cierre del año, Netflix ha guardado tres cartas fuertes. La primera parte de “Rebel Moon”, la película de guerras galácticas de Zack Snyder que ha tenido tibio recibimiento; el regreso de “Pokémon” con la historia en ‘stop-motion’ “La conserje Pokémon”; y el 29 de diciembre llegará “Berlín”, el spin-off de “La casa de papel” protagonizado por Pedro Alonso.

Exprimir hasta la última gota

Como decíamos líneas arriba, el recurso de traer historias ya conocidas por el público y convertirlas, de ser posible, en franquicias le ha funcionado por lo menos para mantener cautiva a la audiencia a las plataformas de streaming. Este año, Netflix logró gran éxito en mayo con “La reina Charlotte: Una historia de Bridgerton” y ante la ausencia de una fecha confirmada para el regreso de “The Boys”, Prime Video entretuvo a los fans con “Gen V”.

Con una ética muy cuestionable, en noviembre Netflix apostó por “El juego del calamar: el desafío”, un ‘reality’ basado en la serie surcoreana que tampoco tiene fecha definida para su segunda temporada, pero que definitivamente la plataforma quiso mantener viva como sea este año. Y lo logró con este programa que entró al Top 10 de la plataforma de manera inmediata.

Varias series estrenaron sus continuaciones este año. En enero “Sky Rojo” llegó (sin merecerlo) a su tercera temporada en Netflix. “You” estrenó entre febrero y marzo su cuarta temporada. “Outker Banks” ese mes llegó a su tercera entrega, lo mismo que “The Mandalorian” (aunque evidenciando cada vez más falencias) en Disney+. La lista de series que tuvieron continuación en streaming este 2023 es larguísima y demuestra cómo a las plataformas les gusta exprimir hasta la última gota de los productos que les funcionan. Aquí un (no tan breve) resumen para demostrar este punto: “Ted Lasso 3″, “Sombra y hueso 2″, “Abbott Elementary 2″, “El internado, las cumbres 3″, “Barry 4″, “Pálpito 2″, “Bienvenidos a Edén 2″, “Sweet Tooth 2″, “Manifiesto 4″, “Valeria 3″, “Yo nunca 4″, “And Just Like That 2″, “The Witcher 3″, “El abogado del Lincoln 2″, “Yo soy Groot 2″, “Lupin 3″, “El encargado 2″, The Reacher 2″, “What If 2″, “Ginny y Georgia 2″ y el mejor ejemplo de que todavía se puede continuar la historia: “Grey’s Anatomy 19″.

"Queen Charlotte: A Bridgerton Story" ofreció el romance dramático y cursi que necesitaban los fans de "Bridgerton".

Aunque la mayoría de continuaciones pasaron como un estreno más, también hubo continuaciones destacadas: “El oso 2″ (Star+), “Only Murders in the Building 3″ (en Star+, con un señor elenco), “Loki 2″ (en Disney+, una excepción destacada entre los estrenos de Marvel del 2023), “La edad dorada 2″ (HBO Max) y “Fargo 5″ (DGo).

Y así como hubo historias que decidieron seguir, hubo otras que decidieron despedirse. Este año tuvimos grandes finales. El más destacado de ellos llegó en marzo por HBO Max con el cierre de la increíble “Succession”, que promete arrasar desde enero del 2024 con todos los premios de las categorías de TV.

"Succession" se despidió en 2023 tras 5 años de su estreno. (Foto: HBO)

En mayo cerró la brillante comedia “La maravillosa señora Maisel” en Prime Video. En septiembre se despidió la británica “Sex Education”, aunque el cierre no estuvo a la altura de sus temporadas pasadas, y “The Crown”, que también dividió a la crítica por el giro que tuvo su trama en sus últimos episodios (muy halagüeño con la familia real), aunque eso no le quita méritos a su conmovedora última escena y su homenaje a la princesa Margarita.

De Asia para el mundo

Aunque en tiempos de carteleras de cine, los contenidos se dividían en tres grandes géneros: acción, comedia, romance, hoy hay cada vez mayor oferta. Es innegable que en esa oferta se han metido con fuerza los dramas coreanos, también conocidos como K-Dramas o doramas. Si bien todas las principales plataformas de streaming, tienen títulos propios de este estilo, la líder en América Latina ha sido Netflix con algunas de las ficciones que acapararon las tendencias. Entre ellas “The Glory”; que se estrenó el 30 de diciembre del 2022, pero pegó en enero del 2023 y en marzo tuvo una segunda temporada.

Song Hye-kyo protagoniza "The Glory", uno de los K-Dramas favoritos del público. / MH

También resaltaron este año “Bookson debe morir”, “Queenmaker”, “Mask Girl”, “Doona”, Una dosis diaria de sol” y “El monstruo de la vieja Seúl”. Star+ también logró posicionarse este 2023 con el K-Drama “Moving”, mientras que Disney+ optó por tener contenido de Corea del Sur, pero musical. Así, tuvieron una alianza con BTS, que les permitió lanzar muchos títulos mientras sus integrantes están en un receso para cumplir con su servicio militar obligatorio.

Disney+ desde febrero hasta diciembre lanzó: “J-hope in the Box”, “SUGA: Road to D-Day” y “BTS Monuments: Beyond The Star”. Otras plataformas también quisieron conquistar al ‘Army’. Netflix en septiembre sumó a su plataforma “BTS: Bring the Soul” y Prime lanzó en noviembre “BTS: Yet to Come”. Aunque Disney se sumó 100% al lado musical también con estrellas del pop como Miley Cyrus con un especial estrenado en marzo y una docuserie de Ed Sheeran en mayo, mientras por Star+ estrenaron “4Ever”, la serie de despedida de la banda pop CNCO.

El final de "Attack on Titan" fue de lo más visto en Crunchyroll.

Otro género que la rompió en streaming en 2023 fue el anime. Crunchyroll fue el líder en este apartado con el estreno del final de “Attack on Titan”, pero también con otros títulos como “Demon Slayer” y “JoJo’s Bizarre Adventure” . Aunque Netflix también sumó títulos en esta categoría y se destacó con el estreno de “Pluto” y “Vinland Saga”.

Historias para tod@s

En 2023 también se sumaron más historias LGBTQ+ al catálogo de las plataformas en streaming. En mayo “Queer Eye” llegó a su séptima temporada en Netflix, mientras que en junio, tras hacerle un desplante a “And Just Like That”, Kim Catrall protagonizó “Glamorous”, aunque la serie tampoco le hizo justicia a su trayectoria como ícono desinhibido de la comunidad.

Kim Cattrall interpreta a Madolyn Addison, una legendaria magnate del maquillaje, en "Glamorous". (Foto: Netflix)

En agosto se estrenaron dos producciones que lograron mucha popularidad. Primero, en Netflix se lanzó la segunda temporada de la aclamada “Heartstopper”, afianzando la popularidad ganada por sus jóvenes actores: Kit Connor y Joe Locke. Y en Prime Video, ese mismo mes, llegó la película “Rojo, blanco y sangre azul”, con todas las intenciones de ser un nuevo clásico de las comedias románticas.

Con aspiraciones de reconocimiento en premios llegaron en noviembre “Nyad”, con la historia de la nadadora Diana Nyad interpretada por Annette Bening, y “Rustin”, con Colman Domingo interpretando al activista Bayard Rustin. El 22 de diciembre llegó a Prime Video “Saltburn”, una película muy provocadora con varias escenas que se han colado entre las más bizarras del año, pero que sin duda pasará de todo menos desapercibida.

El juicio de Johnny Depp y Amber Heard fue analizado en un documental.

Este año, otro catálogo que se fue ampliando más fue el de los documentales y ‘realities’. Especialmente, con famosos en ellos. En enero llegó a HBO Max “Britney v. Jamie”, sobre el juicio de la princesa del pop para recuperar su tutela y librarse de su padre. Ese mismo mes se estrenó en Discovery (en Latam se puede ver por HBO Max) “The Price of Glee” y para agosto estuvo disponible en Netflix “Depp vs. Heard”, que no tuvo el impacto del juicio real que siguieron en vivo millones de personas.

Otras estrellas que accedieron a sentarse frente a cámaras a contar sus vidas fueron Pamela Anderson (“Una historia de amor”- Netflix), Arnold Schwarzenegger (“Arnold”- Netflix), Sylvester Stallone (“Sly”- Netflix) y Robbie Williams (“Robbie Williams”- Netflix).

Y ya dentro del formato reality se destacaron la temporada 2 de “Soy Georgina” (Netflix) con Georgina Rodríguez, Wendy Guevara con “Wendy, perdida pero famosa” (Vix+) y las Kardashian, el gran símbolo de este formato, que estrenaron las temporadas 3 y 4 de su reality y, además, tuvimos a Kim Kardashian como protagonista de “Delicate”, la nueva temporada de “American Horror Story” (disponible actualmente en Star+)

Tendencias de cara al nuevo año

Otra tendencia que demostró este 2023 ser ya parte fija de la oferta de las plataformas de streaming es llevar la cartelera lo más pronto posible a sus catálogos. No solo para darle más alternativas a los suscriptores, sino para luchar contra la piratería.

"Super Mario Bros: La película" llegó al streaming en 2023 tras su éxito en salas de cine.

Por ejemplo, una de las películas más taquilleras del año, “Super Mario Bros: La película” fue vista por más de 9 millones de personas cuando fue publicada íntegramente en Twitter. ¿Qué hubiera pasado si hubiera llegado antes al catálogo de HBO Max o al sistema de visualización por alquiler? En agosto, Peacock hizo un experimento subiendo a TikTok el primer capítulo completo de la serie “Killing It”. Y en octubre, Paramount hizo lo propio subiendo en la misma red social la película “Mean Girls” en su totalidad, aunque solo por un día. Ambos lanzamientos fueron un éxito de visualizaciones y, como destaca el portal FastCompany.com, permiten que audiencias más jóvenes como las que visitan TikTok descubran nuevo contenido de entretenimiento.

Algunas películas que llegaron al streaming tras su paso por el cine en 2023 fueron: “El Menú” (Star+), “Wakanda Forever” (Disney+), Air (Prime Video), “Hazme el favor” (HBO Max), “Tar” (HBO Max), “Cacería en Venecia” (Star+), “Super Mario Bros: La película” (HBO Max), “Barbie” (HBO Max), “Saint Saiya: el inicio” (HBO Max)

Un buen ejemplo es lo que ocurrió con el ‘live action’ de “La Sirenita”, que enfrentó duras críticas antes de su estreno en cines y que al llegar al servicio de streaming de Disney+ rompió récords al superar las 16 millones de reproducciones en cinco días. Aunque películas que fueron un éxito de taquilla, como “Avatar 2: El camino del agua”, llegaron al streaming siguiendo esta tendencia, otras no lo han hecho todavía, como “Fast X”, que no se puede ver en América Latina en plataformas de streaming hasta el momento.

Otra tendencia que se ratificó este año y se proyecta para extenderse mucho más en el 2024 es la de los eventos en vivo. Este 2023, ceremonias como las de Viña del Mar (Star+), Grammy (HBO Max), Oscar (HBO Max) y MTV VMA (Pluto TV) se pudieron seguir de manera legal por streaming. Y ya se han anunciado eventos grandes para el 2024, sobre todo de cara al contenido deportivo. Netflix anunció que en marzo transmitirá desde Las Vegas el evento que ha bautizado como “El slam de Netflix”, con el partido entre los tenistas españoles Rafa Nadal y Carlos Alcaraz.

“El agente nocturno”, estrenada en marzo del 2023, fue la serie con más horas de reproducción del año según el primer informe “What We Watched” de Netflix.

En muchos países ya es habitual ver deportes en streaming. En América Latina una plataforma que buscó distinguirse con ello fue Star+, pero no fue suficiente para repuntar en las preferencias del público. Es más, de cara al 2024, se ha anunciado la fusión de Star+ con su hermano mayor: Disney+. Y ya se ha anunciado que en el primer trimestre del año, HBO Max será simplemente MAX (tras su unión con Discovery+) en la región. Otra fusión que se podría dar el año entrante es la de Apple+ y Paramount+, según han reportado varios medios, hay intenciones de agrupar ambos servicios. ¿Qué hará Netflix, el gran líder del rubro, de cara a estas novedades? De momento, la compañía cerró el año con un movimiento interesante. El 12 de diciembre anunció “What We Watched”, un informe semestral que publicará con las cifras de audiencia de sus contenidos para tener una transparencia en números que no todos los servicios ofrecen. Como ven, la guerra del streaming se pone interesante para el 2024.