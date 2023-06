“Demon Slayer” culminó su temporada 3 a lo grande, pues el Arco de la Aldea de Herrero dio pie a que la lucha final contra Muzan Kibutsuji este cada vez más cerca. Durante esta tercera parte el anime nos mostró grande peleas de Tanjiro, Nesuko, Genya, el Pilar de la Niebla y el Pilar del Amor contra las Luna Demoníaca, Hantengu y Gyokko.

Sin duda la trama “Kimetsu No Yaiba” se podrá más interesantes en la temporada 4, si aún no ves este popular anime y no sabes y quiere ponerte al día, aquí te contamos donde ver, cuál es el orden y todo para que lo disfrutes sin problema.

“Demon Slayer: Kimetsu no Yaiba”, temporada 1

Esta temporada es la primera adaptación del manga “Kimetsu no Yaiba” escrito por Koyoharu Gotouge. En esta entrega conoceremos a los hermanos Kamado, Tanjiro y Nesuko, además, de los personajes restantes del anime. La trama se centrará en el arduo entrenamiento del protagonista por convertirse en cazador de demonios y ser parte de Cuerpo de Exterminio de Demonios.

Episodios: 26 capítulos

Año de estreno: De abril a septiembre del 2019

Plataformas disponibles: Netflix, Crunchyroll, Hulu

"Demon Slayer" primera temporada. / Demon Slayer

“Guardianes de la noche: Tren infinito” (película)

Es normal que la primera siga con la segunda temporada, sin embargo, para continuar la trama donde se quedó debes ver la película “Guardianes de la noche: Tren infinito”. Este film fue el más taquillero de todos los tiempos y dejó en claro que el anime estaba siendo muy bien recibido des su primera entrega.

La trama sigue las misiones de Tanjiro, Inosuske y Zenitsu, para descubrir las misteriosas desapariciones dentro de un tren, que estaría siendo controlado por la última de las Lunas Inferiores de los Doce llamado Enmu.

Duración: 1 hora y 57 minutos

Año de estreno: 4 octubre del 2021

Plataformas disponibles: Crunchyroll

‘Guardianes de la noche: Rumbo a la aldea de los herreros’ (2023)

Película el Tren Infinito de Demon Slayer. / Foto: Demon Slayer

“Demon Slayer: Kimetsu no Yaiba”, temporada 2

Esta temporada puede ser confusa porque se parte en dos partes, la primera de 7 episodios te podría parecer que estás viendo de nuevo la película “Guardianes de la noche: Tren infinito” del 2020, pero tiene algunos cambios, como escenas no transmitidas y nuevo prólogo, además de nueva banda sonora. Si gustas puedes adelantarte, pero si realmente te gusta y si ya te consideras fan no te la saltes.

Luna Inferior 1 Enmu. / Foto: Demon Slayer

Desde el capítulo 8 ya podremos ver más episodios completamente diferentes donde se centrará, en la nueva aventura de Tanjiro, Nesuko, Inosuske y Zenitsu juntos al Pilar de Sonido a una misión en Distrito Rojo, ya que las esposas del hashira y varias mujeres han estado desapareciendo sin razón alguna, por lo que presume que la responsable sea Luna Superior. Esta entrega ha sido calificada por los fans como la mejor hasta el momento, pues la batallas son un manjar para la vista y los momentos de acción únicos.

Episodios: 18 capítulos

Año de estreno: De octubre de 2021 y febrero de 2022.

Plataformas disponibles: Crunchyroll y Hulu

“Guardianes de la noche: Rumbo a la aldea de los herreros”

Esta película llamada “Guardianes de la noche: Rumbo a la aldea de los herreros”, se estrenó en las salas de cine de diferentes países. La trama se centrará, como dice en el título, el camino de los cazadores de demonios a la aldea de los herreros. Esta entrega fue como un adelanto de la tercera temporada, por lo que también se puede apreciar en el primer capítulo del Arco de la Aldea del Herrero (Swordsmith Village). En otras palabras, en un puente para la temporada 2 y 3 del anime.

Episodios: 110 min.

Año de estreno: 2023

Plataformas disponibles: Crunchyroll

Demon Slayer. / Foto: Demon Slayer.

“Demon Slayer: Kimetsu no Yaiba”, temporada 3

La tercera temporada 3 llegó en abril y emocionó a todos los seguidores del “Kimetsu No Yaiba” porque todo indica que está más cerca la batalla final y si los cazadores de demonios llegaran a vencer a Muzan Kibutsuji.

En la Villa del Herrero, Tanjiro, Nezuko, Genya, el Pilar de la Niebla y el Pilar del Amor se enfrentan a las Lunas superiores 4 y 5, quienes atacarán la Aldea de Herrero por orden de Muzan.

Episodios: 11 capítulos.

Año de estreno: 2023

Plataformas disponibles: Crunchyroll.

Tercera temporada de Demon Slayer. / Foto: Demon Slayer

¿Cuándo saldrá la cuarta temporada de “Demon Slayer”

Si bien acaba de concluir la temporada 3, el anime sigue en producción, por lo que se espera que la temporada 4 llegué aproximadamente a principios del 2025. Sin embargo, la presión de los fans puede causar una aceleración y entregarnos fechas antes como paso con la película “Guardianes de la noche: Tren infinito”.