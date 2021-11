Conforme a los criterios de Saber más





En 2019, Apple TV estrenaba entre su reducido contenido original “Dickinson” una serie de época inspirada en la vida de la poeta estadounidense Emily Dickinson. Pero lejos de ser una producción de época con aires ceremoniales, esta historia llegaba al mundo del streaming con un aire fresco, en tono de fantasía, dama y comedia y al ritmo de figuras de la música tan actuales como Billie Eilish, Major lazer, Kanye West y la misma Hailee Steinfeld, la protagonista de esta ficción.

Junto a Hailee Steinfeld, destacan un grupo de jóvenes actores como Anna Baryshnikov y Adrian Enscoe, interpretando a los hermanos de Emily y Ella Hunt en el papel de Sue Gilbert, el gran amor de la poeta. Y por el lado adulto, los actores Jane Krakowski y Toby Huss como los señores Dickinson.

Dos años después, “Dickinson” llega a su fin con una tercera temporada que promete cerrar su historia de una forma en la que en palabras de la creadora Alena Smith, siempre imaginó.





“Cuando me propuse hacer Dickinson, imaginé el programa como un viaje de tres temporadas que contaría la historia del origen de la poeta más grande de Estados Unidos de una manera completamente nueva, destacando la relevancia y resonancia de Emily para nuestra sociedad actual”, dijo Smith en una entrevista al Hollywood Reporter en setiembre de este año.

Hailee Steinfeld, Jane Krakowski, Toby Huss y Anna Baryshnikov en “Dickinson”. Foto: Apple TV

“En mis sueños más locos, nunca podría haber imaginado lo rica y satisfactoria que sería la experiencia de hacer este programa, y la increíble alegría que ha sido contar la historia de Emily junto con Hailee y nuestro brillante y apasionado elenco y equipo. No puedo esperar para compartir nuestra última temporada épica con el mundo y llevar a nuestra audiencia con nosotros a la conclusión de la saga de la mayoría de edad de Emily, mientras ella continúa luchando por su propia verdad poética, mientras cuenta con tanta muchos de los problemas que enfrentamos ahora. Gracias a Hailee Steinfeld y a todo nuestro equipo de Dickinson por hacer de este un viaje creativo tan inolvidable. Estoy agradecido por mi asociación con Apple y no veo la hora de seguir contando historias más originales con ellos en los próximos años”, agregó la showrunner.

Hailee Steinfeld y Anna Baryshnikov en una escena de“Dickinson”. Foto: Apple TV+.

Los primeros tres episodios de “Dickinson” se estrenarán el 5 de noviembre en AppleTV+, y luego un capítulo semanal cada viernes. El final de la serie será transmitido el 24 de diciembre.

La tercera temporada mostrará como Smith terminará durante la Guerra Civil. En una entrevista con el podcast Top 5, Smith dijo antes de finalizar la segunda temporada, que imaginó que la Guerra Civil marcaría el final de la serie.

Hailee Steinfeld en una escena de la tercera temporada de “Dickinson”. Foto: Apple TV+.

Lo que veremos en la tercera temporada

En la temporada 3, el momento más productivo de Emily Dickinson (Steinfeld) como artista cae en medio de la furiosa Guerra Civil estadounidense y una batalla igualmente feroz que divide a su propia familia. Mientras Emily intenta sanar las divisiones que la rodean, se pregunta si el arte puede ayudar a mantener viva la esperanza y si el futuro puede ser mejor que el pasado.

Hailee Steinfeld en una escena de la tercera temporada de “Dickinson”. Foto: Apple TV+.

“Nosotros los mortales, solo estamos aquí por un corto tiempo”, dice Dickinson en el tráiler. “Quiero hacer algo que importe, que sea más grande que la fama”. Más tarde, sentada frente a la Muerte en un vagón de tren, ella le dice: “Creo que la poesía puede ser poderosa, incluso más poderosa que tú”. Y la Muerte sonrió.

Emily y Sue (Emisue)

Luego de una apasionada reconciliación entre Emily y Sue en el final de la segunda temporada, que dejó a los fans de a serie con ganas de ver más escenas entre la pareja de esta historia, Alena Smith llamó a la dinámica de estos dos personajes “matrimonio espiritual” en una entrevista, también para Hollywood Reporter pero de febrero de 2021.

“Sue y Emily terminan esta temporada más comprometidas que nunca, y Sue, que básicamente se dio cuenta de que cuando se alejaba de Emily estaba en peligro de extinguir su verdadero yo, creo que una vez que regrese a su verdadero yo y se da cuenta de lo cerca que estuvo de que eso sucediera, le promete a Emily y a sí misma que nunca más la traicionará. Cuando entramos en la tercera temporada, Emily y Sue definitivamente están en lo que llamaríamos un matrimonio espiritual, pero eso realmente no responde a ninguna de las preguntas sobre cómo es que realmente tienes una relación que puede funcionar de alguna manera sostenible cuando una de ellas está casado con el hermano de la otra. También es la década de 1860. Así que esa es una de las grandes interrogantes con las que Emily y Sue lidiarán en la tercera temporada”.

The poet The poem pic.twitter.com/HXQIAfGItc — Dickinson (@Dickinson) June 27, 2021

“Dickinson” se estrenó en 2019 junto con series originales como “The Morning Show” y “See”. Además de Steinfeld, Toby Huss, Adrian Blake Enscoe, Anna Baryshnikov, Ella Hunt y Jane Krakowski, son parte del elenco, Amanda Warren, Chinaza Uche y Wiz Khalifa.

Mientras que Zosia Mamet como Louisa May Alcott y Will Pullen como Nobody regresan como artistas invitados para la tercera y última temporada.





SIGUE A SALTAR INTRO EN INSTAGRAM

PUEDE INTERESARTE

“Finch”, una historia con Tom Hanks en la que los robots no son una amenaza | ENTREVISTA

“Invasión”: la serie de Apple TV+ en la que actúa el hermano de Tom Holland

Eugenio Derbez nos habla de “Acapulco”, su nueva serie en Apple TV+

El documental de Apple TV+ en el que Bush rompe su silencio sobre el 11-S | CRÍTICA