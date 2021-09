Conforme a los criterios de Saber más

Pocas telenovelas tienen un mensaje tan potente como “Doctor Milagro”. La producción turca que se ha apoderado del horario estelar en diversos países, así como del streaming (tras su llegada a HBO Max), ha tocado millones de corazones al presentar la vida de un aspirante a cirujano con el síndrome de savant del espectro autista. Es por ello que Taner Ölmez, el actor de 35 años que interpreta a Ali Vefa, el citado personaje de la telenovela turca, se ha comprometido mucho con este rol, pues sabe que cada capítulo tiene un impacto entre las personas que viven de cerca con una persona con estas características.

Taner Ölmez no tuvo que esperar mucho para ver cómo su trabajo en TV podía ayudar a visibilizar esta realidad. En una entrevista con la revista turca “Episodio”, el actor contó que al día siguiente del estreno de la telenovela fue detenido por el padre de una niña con autismo, quien de inmediato se vio conmovido por lo que ocurría con Ali.

“Esta historia me parece hermosa de contar. El primer episodio de la serie se terminó de emitir a las 10:30. A las 11 yo me fui a dormir. Al día siguiente me desperté a las 8 de la mañana y fui al plató a grabar. Salí del auto, di diez pasos para ir al set, cuando un hombre pasó corriendo a mi lado. Luego regresó”, relató Ölmez sobre el señor que, recordó, parecía tener entre 40 y 45 años.

“Hermano”, me dijo. “¿Sabes por qué estoy corriendo?”, contó el actor que le preguntó aquel hombre. “Llego tarde al trabajo por tu culpa”, le increpó de pronto . Luego le relató lo sucedido: “Tengo una hija con autismo, vi la serie y luego vi la repetición hasta perder el sueño”, le aseguró. El actor recuerda lo mucho que le impactó la reacción de este padre. “En otras palabras, después de que salió al aire el primer episodio, la primera persona que vi antes que a cualquier otra persona en el set, fue al padre de una hija con autismo. Fue una historia interesante para mí”, dijo el artista.

Ölmez, quien no es un novato en las producciones turcas, no recuerda una historia que haya tenido un propósito tan noble en la TV de su país como “Doctor Milagro”, pues, gracias al estreno de esta ficción, aparecieron entre las tendencias más buscadas en Google en 2019/2020 los términos autismo y síndrome de Savant, lo que ha permitido generar una mayor conciencia en torno a las necesidades de las personas que viven con este trastorno.

“He recibido muchos mensajes y conocido muchas personas (a partir de la novela). También he sido testigo de cómo estudiantes de primaria o secundaria juegan a ser doctores en la escuela y uno de ellos se convierte en Ali. Están buscando, están preguntando más sobre el tema. Son circunstancias muy felices. Hemos logrado nuestro objetivo. ¿Podría haber algo más hermoso que esto?”, dijo Taner. “Podemos decir que el ‘Doctor Milagro’ fue un pionero y espero que anime a los espectadores, a los productores, a los canales y a los actores a hacer cosas diferentes”, añadió.

Preparación y compromiso

La telenovela “Doctor Milagro” se estrenó el 12 de septiembre de 2019 en Fox Turquía. En América Latina está disponible recién desde el 2021. Para interpretar a Ali Vefa, Ölmez prefirió no ver la producción original, hecha en Corea del Sur. Tampoco quiso ver la versión norteamericana, llamada “Good Doctor”.

“ Ali Vefa es un hijo de esta tierra. No me importa lo que haga el estadounidense o lo que haga el coreano. La nuestra tiene lugar en Samsun , Turquía . Tiene su calidez y frialdad. Su amor y su visión de la situación, todo está en esta tierra. Entonces no necesito mirar (otros ejemplos). Ali Vefa se ha convertido en una mezcla de estas tierras y de los niños de aquí”, declaró Ölmez a “Episodio”, quien se considera un actor con mucho compromiso.

“Intento abordar cada trabajo, cada tema sopesándolo y pensando en todo aspecto. No importa si es un programa de televisión, si es teatro o un comercial, lo pienso cuarenta veces cuando lo acepto (...) Quiero hacer trabajos sólidos”, afirmó.

Y, precisamente, “Doctor Milagro” no fue la excepción, para construir la historia de Vefa, Taner tomó contacto con niños y jóvenes con autismo.

“El proceso de preparación fue muy agradable y francamente impresionante para mí. Conocí a niños con autismo, me senté entre ellos. No sé cómo explicarlo, pero después de pasar una hora entre ellos, es difícil no quedar impresionado. Fingí que quería ir a fumar, pero en realidad quería salir a llorar . Son niños muy bellos y puros”, declaró el actor.

“Cuando los veo, en realidad veo a sus familias, a sus vecinos, a sus amigos, a la gente de sus barrio y su futuro. Cuando los miro, empiezo a soñar en lo que pasará dentro de 10 años, dentro de 20 años”, explicó el artista, quien fue muy cuidadoso para no romper la rutina de esos niños.

“Me senté con ellos, pasé tiempo con ellos, pero me senté como una planta. No quería asustarlos ni lastimarlos. Estaba demasiado obsesionado con eso y me dije: ‘Taner, siéntate junto a ellos, no hagas preguntas, no mires fijamente, párate junto a ellos como una planta’”, afirmó el actor, que previamente investigó sobre el síndrome de Savant, leyó libros y vio películas, charlas TEDx y otros videos sobre el tema durante un periodo de dos meses.

El síndrome del sabio

Ali Vefa, el personaje de Taner Ölmez, tiene el síndrome de sabio o ‘savant’. Una condición que hace vivir a ciertas personas con habilidades increíbles (como poder hacer cálculos complicados de manera veloz o tener una prodigiosa memoria), pero también con limitaciones para sociabilizar y hablar, problemas motores, así como también suelen desarrollar intereses obsesivos, entre otras características.

Esta no es la primera vez que el síndrome de savant se presenta en una ficción. Ya había ocurrido con la película “Rain Man”, protagonizada por Dustin Hoffman, que en 1988 contó la historia de Kim Peek.

Ölmez contó que quiso ser muy respetuoso en su retrato de este personaje con el síndrome de savant. “Hay tanta gente a la que no quería herir ni disgustar (...) La televisión puede exagerar y hacer daño, yo no quería eso”, declaró el actor que tomó muchos gestos y actitudes de Befa de los niños a los que conoció en el proceso de preparación para el personaje.

“Alguien estaba oliendo, comiendo, bebiendo, lo tomé. Alguien estaba tirando de su mano, la tomé... Traté de manejarlo de la forma más ingenua, más pura, sin exagerar”, afirmó.

