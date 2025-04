Ya se encuentran disponibles en Universal+ los cinco episodios de la elogiada serie “El camino estrecho al norte profundo” (“The Narrow Road to the Deep North”, por su título en inglés), adaptación de la novela del mismo título con la que el escritor Richard Flanagan ganó el Premio Booker en 2014.

Publicada originalmente en 2013, “El camino estrecho al norte profundo” es una de las más importantes obras del autor nacido en Tasmania en 1961. Este novelista, periodista, historiador y director de cine ha publicado libros de historia, ensayos y novelas, traducidos a más de 40 países.

A continuación, la sumilla oficial de la novela, compartida en la web oficial de los Premios Booker:

En medio de la desesperación de un campo de prisioneros de guerra japonés en el infame Ferrocarril de la Muerte entre Tailandia y Birmania durante la Segunda Guerra Mundial, el cirujano Dorrigo Evans se ve atormentado por su romance con la joven esposa de su tío, que tuvo dos años antes. Mientras lucha por salvar a los hombres bajo su mando del hambre, el cólera y las palizas, recibe una carta que cambiará su vida para siempre.

Una historia de amor que se desarrolla a lo largo de medio siglo, mientras la novela épica de Richard Flanagan cuenta la inolvidable historia de un hombre que enfrenta la verdad.

RAZONES PARA VER LA SERIE EN STREAMING

Jacob Elordi tiene el rol protagónico en “El camino estrecho al norte profundo”. Lo acompañan en el elenco Fabian McCallum, Caelan McCarthy, Eduard Geyl, Sam Parsonson, Heather Mitchell, Odessa Young, Charles Napoleon An, entre otros.

La dirección de esta propuesta quedó a cargo del afamado cineasta Justin Kurzel. El guion ha sido escrito por Shaun Grant, quien también hace las veces de creador.

Con la intención de motivar a sus seguidores, Universal Plus ha compartido tres razones por las cuales no puedes perderte esta serie:

1. Más allá del trasfondo de la guerra, es una historia de amor increíble con una gran producción. En el Festival de Cine de Berlín, el realizador Justin Kurzel remarcó la importancia que tiene en su ficción la turbulenta trama romántica entre Dorrigo Evans y Amy Mulvaney (Odessa Young, The Order). “Más allá del trasfondo de la guerra, es una historia de amor increíble que crece y evoluciona en medio del horror, es una historia muy poética, hermosa y cautivadora a la que queríamos darle vida”, declaró.

La miniserie se filmó en Sídney, Australia, y sus alrededores. La diversidad arquitectónica de la ciudad y la proximidad de la selva tropical templada y las llanuras en sus alrededores permitieron rodar en los años 40 y 80 del siglo XX y representar con realismo escenas de guerra ambientadas en Siria, así como en las selvas de Tailandia y Birmania. Sam Chiplin fue el director de fotografía, con Alice Babbidge como diseñadora de producción y vestuario, y Angela Conte como diseñadora de peluquería y maquillaje.

Kurzel destacó por qué un rodaje vívido era clave para su ficción: “Richard Flanagan me comentó que Dorrigo se sentía más vivo en los dos mundos contrastantes de la guerra y la historia de amor… es como si un meteorito impactara la Tierra en esos dos momentos: cuando conoce a Amy y cuando es hecho prisionero, y se siente imbuido de esa energía. Así es como lo interpretamos visualmente. El «verano del amor» necesitaba ser enérgico, directo y espontáneo para que sintieras que estás ahí, experimentando su enamoramiento de una manera realmente visceral”.

2. La premonición de Jacob. Elordi, toda una estrella en ascenso, sorprendió en la Berlinale al revelar que, cuando comenzaba su carrera como actor, anotó el nombre de Justin Kurzel tras ver su film “Snowtown” como una forma de manifestar el trabajar con él en el futuro. Finalmente, ese acto premonitiorio se concretó con “The Narrow road to the deep north”. “Pensé que este día nunca iba a llegar, fue un sueño cumplido recibir un mensaje suyo en el que me decía que él también quería trabajar conmigo ya que fue Justin quien me introdujo en el mundo de cine”, contó Elordi.

Narrow Road to the Deep North - Season 1 - Episode 101 / Ingvar Kenne

Por otro lado, el actor confesó sentirse deslumbrado por el libro. “Cuando lo leí, me di cuenta de que nadie más en el mundo podía interpretar este papel. Este personaje tenía que ser mío”, expresó Elordi. “Dorrigo tiene ese diálogo interno que Richard Flanagan interpreta tan bien, y cada vez que leía una frase o algo sobre su vida, pensaba: ‘Así es como me siento. Así soy yo. Eso es lo que nunca puedo expresar. Eso que nunca puedo abordar’. Y todo estaba en este libro. Y recuerdo llevárselo a mi familia y decirles: ‘Si quieren entenderme, lean este libro’. Fue una experiencia profunda y emocionante. No solo sería Justin Kurzel quien lo dirigiera, sino que también sería algo muy significativo para mí”.

3. La actuación de Ciarán Hinds. Además de la interpretación de Elordi y su compromiso con el personaje y los cambios físicos que sufre, la serie cuenta con un trabajo descomunal del prolífico actor irlandés Ciarán Hinds, quien personifica a Dorrigo Evans en la adultez. De acuerdo a lo que adelantó Elordi en la gala especial de Berlín, la actuación de Hinds es “impresionante“.

El actor también destacó lo importante que era para él colaborar con Justin Kurzel. “Justin es un don fantástico para los actores”, dijo, “y también tuve la suerte de trabajar con la brillante Heather Mitchell. Es capaz de ser ligera y divertida, pero también de entrar en un estado de euforia y luego ser profundamente conmovedora. La única persona que se me ocurre tan rápida, voluble, brillante y comprometida es Judi Dench”.