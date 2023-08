El universo de “Chespirito” empezó a forjarse en la década de los años 70 y tuvo como su estrella principal al actor mexicano Roberto Gómez Bolaños. Sin embargo, no fue el único rostro que destacó para el público. María Antonieta de las Nieves, Carlos Villagrán, Florinda Meza y Ramón Valdés son ejemplo de ello. Aunque, hubo otros personajes que no tuvieron tanta presencia en la pantalla pero que, aun así, se robaron el corazón de los televidentes como la actriz Ana Lilia de la Macorra en “El Chavo del 8″.

La mujer nacida el 27 de noviembre de 1957 en Ciudad de México dio vida a la entrañable Patty, sobrina de la tía Gloria y alumna de la escuela de la vecindad. Sin embargo, la actriz se alejó de las pantallas después de tener una destacada actuación en los programas creados por su compañero Gómez Bolaños. A continuación, te dejamos una serie de imágenes sobre cómo luce actualmente a los 65 años.

Mira cómo luce ‘Patty’ de “El Chavo del 8″ actualmente

(Foto: Instagram/@analiliandelamacorra)

(Foto: Instagram/@analiliandelamacorra)

(Foto: Instagram/@analiliandelamacorra)

¿Cómo Ana Lilia de la Macorra consiguió el papel de ‘Patty’ en “El Chavo del 8″?

Como mencionamos líneas arriba, la actriz Ana Lilia de la Macorra dio vida a ‘Patty’ en “El Chavo del 8″ con tan solo 21 años. Lo que no muchos conocen es que la mujer estuvo involucrada en el proyecto televisivo antes de incluso ser llamada para participar del exitoso programa: era integrante del equipo de producción.

La actriz contó que los productores de “El Chavo del 8″ la invitaron a hacer el casting porque en la convocatoria no había ninguna mujer que podía pasar como niña. “No sé si fue Enrique Segoviano, que era el productor del programa en ese entonces, o Chespirito quienes dijeron ¿y por qué no Ana?”, contó Ana Lilia a Univision en 2017.

(Foto: Televisa)

La convocatoria era para participar de tres episodios; pero el público se encariñó con el personaje de Patty y optaron por darle más tiempo en pantalla. La fama alcanzó rápidamente a Ana Lilia de la Macorra, lo cual no le encantó y decidió alejarse de “El Chavo del 8″. “Me daba pena que me reconocieran, entraba corriendo a los restaurantes y me iba al fondo dándole la espalda a las personas porque me daba cosa”, dijo a la actriz a la prensa.

Tras salir del programa de Televisa, la actriz se dedicó por completo a su carrera en Psicología y dejó de lado por completo a la actuación.

¿Dónde ver “El Chavo del 8″ en streaming?

Debido a una disputa por los derechos de los programas de “Chespirito” entre la cadena Televisa y la familia de Roberto Gómez Bolaños, los episodios de “El Chavo del 8″ no se encuentran disponibles (de manera completa y legal) desde 2020.

Por ello, solo algunos episodios del universo de este personaje mexicano están en plataformas como YouTube y DailyMotion, aunque con limitaciones. Asimismo, algunos fanáticos de este contenido han optado por subir fragmentos de los episodios a distintas plataformas en streaming. Por ejemplo, Vecindad Ch y El Chavo del 8TV son algunas de ellas.

(Foto: Televisa)

¿Quiénes integran el elenco de “El Chavo del 8″?

La serie mexicana “El Chavo del 8″ es protagonizada por Roberto Gómez Bolaños, quien está acompañado por Ramón Valdés y Florinda Meza en la pantalla chica.

Estos son los actores que conforman el cast de “El Chavo del 8″:

Roberto Gómez Bolaños como El Chavo del 8

Ramón Valdés como Don Ramón

Florinda Meza como Doña Florinda

Carlos Villagrán como Quico

María Antonieta de las Nieves como La Chilindrina

Édgar Vivar como El señor Barriga

Rubén Aguirre como El profesor Jirafales

Angelines Fernández como Doña Clotilde





MIRA MÁS EN EL INSTAGRAM DE SALTAR INTRO