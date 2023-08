El actor Roberto Gómez Bolaños fue la mente maestra detrás del universo de “Chespirito” y, de estos programas, los fanáticos recuerdan con cariño varios capítulos. Sin embargo, una escena que el público no puede olvidar de “El Chavo del 8″ es en la que la Chilindrina, interpretada por la actriz María Antonieta de las Nieves, llora al reencontrarse con su papá Don Ramón (Ramón Valdés).

Este momento emotivo entre los actores originó una gran cantidad de especulaciones sobre si el sentimiento fue real o no. ¿Quieres saber qué sucedió realmente en esta escena de “El Chavo del 8″? A continuación, te lo contamos.

La Chilindrina lloró en esta escena de “El Chavo del 8″

No es novedad que dentro del elenco de “El Chavo del 8″ existieron ciertos conflictos; especialmente, entre Ramón Valdés (que daba vida a Don Ramón) y su compañera Florinda Meza (que intepretó a Doña Florinda). Este constante enfrentamiento ocasionó la salida del actor del programa mexicano.

Sin embargo, tiempo después, se emitió el capítulo titulado “El regreso de Don Ramón”, estrenado en el año 1981. En este episodio, se ve que el carismático personaje regresó a la vecindad luego de dos años de ausencia.

Después de encontrarse con el Chavo (Roberto Gómez Bolaños), Popis (Florinda Meza), señor Barriga (Édgar Vivar) y Doña Clotilde (Angelines Fernández), Don Ramón va al encuentro de su hija la Chilindrina, interpretada por la actriz María Antonieta de las Nieves. “¡Papito!”, gritó el personaje con voz entrecortada al ver su padre y derramó lágrimas de alegría.

Debido a lo emotivo de la escena, el público empezó a especular sobre si fue real o no la emoción que se sintió en ese momento televisivo. El hijo de Ramón Valdés, Esteban Valdés, aseguró que los actores sí sabían del reencuentro “pero son tan bueno actores que pareciera que no sabían. Era una emotividad fantástica porque tenía una parte de realidad. Era un regreso y no de cualquier personaje”.

Cabe resaltar que, en su libro autobiográfico “Había una vez una niña en una vecindad”, María Antonieta de las Nieves contó que mantenía una relación muy cercana de amistad con Ramón Valdés y, por ello, fue el actor el encargado de llevarla al altar el día de su boda.

¿Dónde ver “El Chavo del 8″ en streaming?

Debido a una disputa por los derechos de los programas de “Chespirito” entre la cadena Televisa y la familia de Roberto Gómez Bolaños, los episodios de “El Chavo del 8″ no se encuentran disponibles (de manera completa y legal) desde 2020.

Por ello, solo algunos episodios del universo de este personaje mexicano están en plataformas como YouTube y DailyMotion, aunque con limitaciones. Asimismo, algunos fanáticos de este contenido han optado por subir fragmentos de los episodios a distintas plataformas en streaming. Por ejemplo, Vecindad Ch y El Chavo del 8TV son algunas de ellas.

¿Quiénes integran el elenco de “El Chavo del 8″?

La serie mexicana “El Chavo del 8″ es protagonizada por Roberto Gómez Bolaños, quien está acompañado por Ramón Valdés y Florinda Meza en la pantalla chica.

Estos son los actores que conforman el cast de “El Chavo del 8″:

Roberto Gómez Bolaños como El Chavo del 8

Carlos Villagrán como Quico

Ramón Valdés como Don Ramón

Florinda Meza como Doña Florinda

María Antonieta de las Nieves como La Chilindrina

Édgar Vivar como El señor Barriga

Rubén Aguirre como El profesor Jirafales

Angelines Fernández como Doña Clotilde





