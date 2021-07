Inspirada en la película mexicana del mismo nombre que protagonizó Martha Higareda en 2007, “Niñas mal” fue la primera producción latina en este género en ser producida y emitida en MTV en 2010.

La historia gira alrededor de un grupo de tres chicas de alta sociedad, Greta, Adela y Nina, que tras rebelarse a lo que cánones que les impone la sociedad y su familia serán llevadas a un internado súper exclusivo.

Una vez aquí conocerán a otras chicas y tras compartir amores, penas y arrebatos propios de la edad, armarán una serie de líos.

Esta serie telenovelesca no tiene las actuaciones más memorables ni el señor guión, llegando incluso a bordear lo inverosímil y lo trillado pero también consta de personajes divertidos y un buen soundtrack que hicieron de esta, una buena opción para sintonizar MTV en una década en la que veía cerca su debacle.

La intro estuvo a cargo de Belinda. 🎵 Quiero ser mayor y me gusta el rock ‘n’ roll 🎵 Me mata el reventón y el vodka me fascina 🎵