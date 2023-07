El 12 de julio se anunciaron las nominaciones a la 75ª edición de los premios Emmy y entre las plataformas con el mayor número de títulos nominados al prestigioso premio está Star+.

En esta nota, el recuento de producciones nominadas al mencionado galardón que se celebran el 18 de setiembre el Teatro Peacock de Los Ángeles, disponibles en la plataforma de streaming.

El Oso

La aclamada historia del chef Carmy Berzzato (Jeremy Allen White) y su lucha por superar una pérdida emocional y mantener en pie el restaurante familiar, recibió un total de 12 nominaciones.

La serie El Oso compite en las principales categorías como Mejor Serie de Comedia, Mejor Dirección de Serie de Comedia y Mejor Guión de Serie de Comedia.

La serie de Star Plus estrena su temporada 2 en junio (Foto: FX)

En cuanto al elenco, la producción compite por Mejor actor principal en una Serie de Comedia para Jeremy Allen White, Mejor actor de reparto en una Serie de Comedia para Ebon Moss-Bachrach, Mejor actriz de reparto en una Serie de comedia para Ayo Edebiri, Mejor actor invitado en una Serie de Comedia para Jon Bernthal y Oliver Platt y Reparto Destacado para una Serie de Comedia.

En las categorías técnicas, El Oso está nominada a Mejor Diseño de Producción para un Programa Narrativo (media hora), Mejor Montaje de Imagen para una Serie de Comedia Monocámara, Mejor Montaje de Sonido para una Serie de Comedia o Drama (media hora) y Animación y Mejor Mezcla de Sonido para Serie de Comedia o Drama (media hora) y Animación.





Only Murders in the Building

Otra serie que se destacará en los premios es “Only Murder in the Building”. La producción fue nominada en las categorías Mejor Serie de Comedia, Mejor Serie de Comedia Corta, Serie de Drama o Variedades y Mejor Elenco para una Serie de Comedia.

El actor Martin Short está nominado a Mejor Actor Principal en una Serie de Comedia, mientras que Nathan Lane está nominado a Mejor Actor Invitado en una Serie de Comedia.





La serie también compite por Mejor Diseño de Producción para un Programa Narrativo (media hora), Mejor Diseño de Vestuario Contemporáneo para una Serie, Mejor Edición de Imagen para una Serie de Comedia de una Sola Cámara, Mejor Peinado Contemporáneo, Mejor Mezcla de Sonido para una Serie de Comedia o Drama ( media hora) y Animación, Mejor Guión para Serie Comedia y Mejor Fotografía para Serie (media hora).

(Foto: Star Plus)

“Abbott Elementary”

El cuerpo docente de la escuela primaria de la serie “Abbott Elementary” está celebrando sus nominaciones a los Emmy 2023. La producción de comedia de Abbott Elementary incluso está nominada a Mejor Serie de Comedia.

La producción también fue nominada a Reparto Destacado en una serie de Comedia, Actriz Destacada en una Serie de Comedia para Quinta Brunson, Actor de Reparto Destacado en una Serie de Comedia para Tyler James Williams y Actriz de Reparto Destacada en una Serie de Comedia para Janelle James y Sheryl Lee Ralph.

La actriz Taraji P. Johnson también fue nominada a Mejor Actriz Invitada en una Serie de Comedia y la serie también está nominada a Mejor Peinado Contemporáneo.





“What We Do in the Shadows”

El falso documental What We Do in the Shadows que sigue la vida del grupo de vampiros más despistado que jamás verás también se destacó con múltiples nominaciones a los Emmy 2023.

La serie compite por Mejor Diseño de Producción para un Programa Narrativo (media hora), Mejor Diseño de Vestuario de Fantasía/ciencia Ficción, Mejor Edición de Imagen para una Serie de Comedia de una Sola Cámara y Mejor Edición de Sonido para una Serie de Comedia o Drama (media hora) y Animación.





How I Met Your Father

“How I Met Your Father”, la serie de comedia inspirada en el éxito de la década de 2000, obtuvo varias nominaciones este año. Con Hilary Duff y Kim Cattrall en el reparto, la serie compite en las categorías de Diseño de Producción Sobresaliente para un Programa Narrativo (media hora), Mejor Fotografía en una Serie (media hora) y Mejor Edición de Imagen para una Serie de Comedia Multicámara.





Bienvenidos al Wrexham

Ryan Reynolds, conocido por actuar en películas como Deadpool y Free Guy, demuestra que cuando se trata de sacar a un equipo de la quinta división del fútbol inglés, ¡también está dispuesto a desafiarse a sí mismo!

La serie documental Bienvenidos al Wrexham compite en las categorías Mejor Reality Desestructurado, Mejor Fotografía para Reality, Mejor Dirección para Reality, Mejor Edición de Imagen para Reality Desestructurado, Mejor Edición de Sonido para Programa de No Ficción o Reality (Monocámara o Multicámara), Mejor mezcla de sonido para Reality (una sola cámara o varias cámaras).





Bienvenidos al Chippendale

Contando la historia del inmigrante de la India que se convirtió en el creador de un verdadero imperio de striptease masculino, “Bienvenidos al Chippendale” está nominado a Mejor Actor Principal en una Serie Limitada o Antología o Película para Kumail Nanjiani.

La serie también está nominada a Mejor Actor de Reparto en una Serie Limitada o Antología o Película para Murray Bartlett, Mejor Actriz de Reparto en una Serie Limitada o Serie de Antología o Película para Annaleigh Ashford y Juliette Lewis, y Mejor Diseño de Vestuario de Época en una Serie Limitada o Antología o Película.





Depredador: La Presa

La película Depredador: La Presa fue un éxito en 2022. El largometraje compite en las categorías Mejor Película para Televisión, Mejor Guión de Miniserie o Antología o Película y Mejor Dirección de Miniserie o Antología o Cine.

La película también compite por Mejor Montaje de Película para una Antología o Serie Limitada o Película, Mejor Composición Musical para una Antología o Serie Limitada, Película o Especial (Banda Sonora Original), y Mejor Edición de Sonido para una Antología o Serie Limitada, Película o Especial.





Pequeñas Cosas Hermosas

La exitosa comedia dramática Pequeñas Cosas Hermosas compite por los premios a Mejor Actriz Principal en una Serie Limitada o Antología o Película para Kathryn Hahn y a Mejor Actriz de Reparto en una Antología o Serie Limitada o Película para Merritt Wever.





The 1619 Proyect

La serie documental The 1619 Proyect está nominada a Mejor Fotografía para un Programa de No Ficción, Mejor Edición de Imagen para un Programa de No Ficción, Mejor Documental o Serie de No Ficción.





La Loca Historia del Mundo: Parte 2

La narración de Mel Brooks para La Loca Historia del Mundo: Parte 2 fue nominada en la categoría de Mejor interpretación de voz en off, y la producción también está nominada a Mejor edición de película para Programación de variedades.





El Estrangulador de Boston

Con Keira Knightley y Carrie Coon en el reparto, la trama de la película El Estrangulador de Boston inspirada en una historia real fue nominada en la categoría de Mejor Fotografía para Serie Limitada o Antología o Película.





Fire Island

La película Fire Island fue nominada en las categorías Mejor Película para Televisión y Mejor Guión para Serie Limitada o Antología o Película.





The Old Man

La serie de suspenso The Old Man está nominada a Mejor fotografía de una serie (una hora) y Mejor actor principal en una serie dramática por Jeff Bridges.





Los Simpson y Bob’s Burger

Los SImpson y Bob’s Burger, las dos series animadas populares entre el público, compiten por la estatuilla a Mejor Programa Animado.

Family Guy

Otro éxito de animación, la serie Family Guy, compite en la categoría Mejor interpretación de voz en off de personajes.

Atlanta

La serie creada y protagonizada por Donald Glover, Atlanta compite a Mejor Fotografía de Serie (media hora).

The Great

La serie de drama histórico, The Great, fue nominada a Mejor Traje de Época de una Serie.

Pretty Baby: Brooke Shields

En el formato de serie documental Pretty Baby: Brooke Shields, la producción sobre la querida actriz de la década de 1980, fue nominada a Mejor Edición de Película para un Programa de No Ficción.





American Horror Stories

La serie American Horror Stories, que cuenta con la firma de Ryan Murphy, compite por Mejor Maquillaje Contemporáneo.

El Cuento de la Criada

Inspirada en la novela del mismo nombre de Margaret Atwood, El Cuento de la Criada fue nominada a Mejor Actriz Principal en una Serie Dramática por Elisabeth Moss.





Taste The Nation With Padma Lakshmi

Taste The Nation With Padma Lakshmi es la serie perfecta para los amantes de la buena comida y está nominada a Mejor Presentador en una Serie de No Ficción o Especial.

Reservation Dogs

La serie de comedia dramática Reservation Dogs está nominada a Mejor Edición de Sonido en una Serie de Comedia o Drama (media hora) y Animación.





Aftershock

La conmovedora y necesaria película Aftershock está nominada al Mérito Sobresaliente en Producción Documental.