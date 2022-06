Estamos muertos, es una serie original de Netflix dirigida por escrita por Chun Sung-il y dirigida por Lee Jae-kyoo y Kim Nam-Su. Esta popular serie alcanzó el reconocimiento del público tras su estreno el 28 de enero del 2022. Tras el pedido del público y el acuerdo mutuo de la producción, Netflix ha confirmado una segunda temporada de All of us are dead.

El drama de ciencia ficción está basado en el webtoon “Naver Now at Our School” de Joo Dong-geun y al producirla en formato serie se convirtió en un éxito global, alcanzando a ser la serie más vista en el top 10 de Netflix de 25 países distintos. El drama de origen coreano cuenta con 12 episodios, cada uno tiene una duración de entre 50 a 70 minutos.

El webtoon en el que fue basado “All of us are dead” cuenta con 130 episodios lo que da material de sobra para continuar con la historia de este grupo de sobrevivientes y la evolución del virus zombie pero ¿qué contará la segunda temporada y desde cuándo lo comenzará a contar?

La noticia se dio a conocer cuando la cuenta de Netflix Corea publicó el siguiente poster renovando la exitosa serie para una segunda parte:

우리 또다시 살아남을 수 있을까?



효산고 친구들의 치열한 좀비 생존기, 그 두 번째 이야기가 시작됩니다. ‘지금 우리 학교는’ 시즌2 오직 넷플릭스에서. #지금우리학교는 #AllofUsAreDead #넷플릭스 #Netflix pic.twitter.com/1qwUD0ppZQ — Netflix Korea|넷플릭스 코리아 (@NetflixKR) June 6, 2022

Durante la #GeekedWeek también lanzaron este vídeo de los protagonistas anunciando su retorno a la serie:

En este anuncio los protagonistas de “Estamos muertos” agradecen al público por el recibimiento de la serie y sueltan algunas pistas de lo que podría venir en la segunda temporada.

Luego de esta gran noticia solo queda analizar el vídeo del anuncio y especular lo que nos espera en esta segunda entrega. La primera temporada nos dejó una serie de incógnitas que posiblemente en esta segunda; sean explicadas. Uno de los más grandes misterios es saber si Cheong san sigue vivo, se especula que la serie podría tener una narración retrospectiva, es decir que se ubique antes de la expansión del virus zombie.

A pesar de estas especulaciones, en el vídeo podemos observar que tanto Yoon Chan Young y Park Ji Hoo (quienes interpretan a Cheong san y On jo respectivamente) visten uniformes similares, lo que puso a muchos fanáticos de la serie a pensar desde que punto narrarán esta segunda temporada ya que la mayoría de incógnitas que deja la primera entrega solo se podrían resolver en un posible futuro.

Los misterios que pueden tener respuesta en la próxima entrega sería la confirmación de la muerte de Cheong san, conocer más de las subespecies de zombies que se han creado. Por otro lado, también podríamos saber más del científico que creó el virus y se convirtió en una subespecie de zombie conservando su inteligencia pero no su humanidad. Otro punto a explorar también será cómo el gobierno va manejando y conteniendo el virus.

Desde luego, otro tema pendiente es si se desarrollará algún tipo de romance entre los protagonistas como la pareja conformada por la presidenta de la clase, Choi Nam Ra y Lee Su Hyuk. Sin contar, todo lo que supondría también el regreso de Cheong san si ese es el caso.