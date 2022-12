Mientras “Merlina” sorprende con sus nominaciones a los Globos de Oro 2023 pesar de tener menos de un mes desde que se lanzó en Netflix, la ceremonia no incluirá a varias películas, series e intérpretes que, si bien dieron que hablar a lo largo del año, han sido obviados por la Asociación de Prensa Extranjera de Hollywood (HFPA, por sus siglas en inglés), que entrega el galardón.

Cine

Por un lado los Globos de oro no ha nominado a “The Batman”, una de las películas de superhéroes más aclamadas del año, primera aparición de Robert Pattinson como Bruce Wayne, quien se enfrenta al peligroso Acertijo interpretado por Paul Dano. No hay nominaciones para los actores y tampoco para el director, Matt Reeves.

Igual de ignorada ha sido “The Northman” de Robert Eggers, basada en la leyenda escandinava que inspiró a William Shakespeare para crear su obra “Hamlet”. El elenco de esta épica violenta tampoco sumó una sola nominación, a pesar de contar con pesos pesados como Anya Taylor-Joy, Nicole Kidman, Ethan Hawke, Alexander Skarsgard, etc.

También quedó fuera de competencia en Mejor película “Black Panther: Wakanda Forever”, secuela de la cinta que años atrás la misma asociación reconoció en dicha categoría y que este 2022 su director, Ryan Coogler, tuvo la difícil tarea de levantar una historia sin su protagonista natural, Chadwick Boseman, fallecido en 2020.

Esta será una ceremonia que ignora a mujeres cineastas, pues ni una sola compite en Mejor dirección, mientras que películas mayormente protagonizadas por mujeres como “Women Talking” (Rooney Mara, Claire Foy) y “The Woman King” (Lashana Lynch, Viola Davis) simplemente no han sido consideradas para Mejor película dramática.

"Women Talking", dirigida por Sarah Polley. / Universal

Televisión

En televisión ocurre que hay series nominadas en ciertas categorías, con justicia, pero que en otras han sido relegadas. Así, “House of the Dragon” (”La casa del dragón”) de HBO Max compite a Mejor serie dramática y su protagonista, Emma D’Arcy, a Mejor actriz. Pero de la misma historia no hubo nominación para Olivia Cooke, cuya interpretación de la reina Alicent Hightower la convirtió en un personaje inolvidable.

Tampoco se puede hablar de Alicent sin mencionar a su esposo, el rey Viserys, otro personaje aclamado por el trabajo que hizo el actor Paddy Considine. Él tampoco compite en la categoría de Mejor actor de drama y que nos regaló escenas emblemáticas, como la de su lenta caminata hacia el trono; o la de su último suspiro. Lo acompaña en el olvido Matt Smith, intérprete de su hermano en la ficción, el príncipe Daemon Targaryen. Tampoco compite Rhys Ifans, que en la serie dio vida al complicado Otto Hightower, mano del rey.

Pero a pesar de tanto desaire, al equipo Westeros le fue mejor que a la otra serie de fantasía de gran ambición: “The Lord of the Rings: The Rings of Power” (“El Señor de los Anillos: Los Anillos de Poder”), precuela de la saga de libros de J.R.R. Tolkien, nominada en cero categorías. Porque incluso ser la serie más cara de la historia, producida por uno de los hombres más ricos del mundo como Jeff Bezos, no garantiza caerle en gracia a los críticos.

Otra serie de fantasía que no ha recibido suficiente amor por parte de los Globos de oro es “The Sandman” de Netflix. De hecho, la prensa extranjera no la ha nominado a ninguna estatuilla. También está en las mismas “Stranger Things” de Netflix con su cuarta temporada, la más popular que ha lanzado hasta el momento. ¿Y Disney+? Si bien “Andor” le valió a Diego Luna competir como Mejor actor de serie drama, la serie “Marvel Studios’ She-Hulk”, posiblemente una de las mayores comedias televisivas de los últimos años, quedó fuera haciéndole compañía a “What We Do In The Shadows” de FX, a la que los Golden Globes siempre ha mantenido al margen.

Pero si hablamos de intérpretes tradicionalmente ignorados, allí está, otra vez, Rhea Seehorn sin nominaciones a pesar de haber hecho el mejor papel de su vida en “Better Call Saul” de AMC. En todos estos casos no es cuestión de talento. Mala suerte, dirían algunos. O tal vez injusticia. Lo cierto es que, juicios de valor aparte, esta entrega de premios ha perdido relevancia y la única responsable es ella misma.

Morfydd Clark como Galadriel en "El señor de los anillos: Los anillos de poder". (Foto: Amazon Prime Video)