Hace más de 150 años, el escritor inglés Charles Dickens publicó su decimotercera novela “Great Expectations”, obra con la que narraba en primera persona la vida y educación de un huérfano apodado ´Pip´ que espera la oportunidad para cambiar el rumbo de su vida. Ahora, FX decidió llevar a la pantalla este clásico de la literatura con estrellas de la industria actoral como Olivia Colman (“The Crown”) y jóvenes talentos como el de Fionn Whitehead (“Dunkerke”). La serie se estrenó en marzo en Estados Unidos y, desde este miércoles 28 de junio, ya se encuentra disponible para Latinoamérica a través de la plataforma de streaming Star+.

Para que el público conozca de cerca este nuevo y ambicioso proyecto que involucró efectos especiales y un buen equipo de maquillaje y vestuario, la producción organizó una conferencia de prensa previo al estreno y Saltar Intro de El Comercio estuvo presente. El primero en hablar fue el ´showrunner´ Steven Knight, quien aseguró que al hacer una adaptación como el de “Great Expectations” se deben tomar riesgos. Y ese es el camino por el que optó.

“Creo que cuando estás escribiendo una adaptación tienes que caminar por la cuerda floja, y creo que he caminado por la cuerda floja de una manera que hace justicia al espíritu de la historia y, al mismo tiempo, refleja quizás la forma en que las cosas han cambiado desde entonces”, dijo.

En tanto, para Knight, este programa ha sido una manera de reinvindicar al escritor y todos aquellos detalles que no podía plasmar en su obra debido a conflictos con, lo que parece ser, la libertad de expresión. “Cuando Dickens estaba escribiendo, no podía escribir sobre ciertas cosas porque simplemente no podías escribir sobre esas cosas en ese momento porque se consideraba que no eran territorio para la ficción. Y me pregunto qué haría Dickens si tuviera la libertad de escribir sobre las realidades de cómo era realmente Londres”, puntualizó el ´showrunner´.

Debido a que este clásico escrito hace décadas reflejaba lo complicado que era la vida a nivel social y político, el creador manifestó que, de alguna manera, eso también está sucediendo en la actualidad –por lo menos de Inglaterra-. Por ello, una novela atemporal de ese estilo puede funcionar perfectamente pese a los años.

“Creo que cualquier gran obra literaria es bastante atemporal cuando trata de la condición humana y la forma en que son las cosas, pero creo que (´Great Expectations´) es particularmente oportuna en el sentido de que es bastante inusual y pasado de moda en este momento. Se trata de clases, y de alguien que está tratando de escapar de su destino. Creo que en nuestra sociedad, en este momento, estoy hablando por Inglaterra y tal vez también por los Estados Unidos, pero las cosas se están poniendo bastante difíciles, y las cosas fueron bastante difíciles para Pip, así que creo que es muy relevante”, agregó.

Un proyecto innovador

Una vez que el ´showrunner´ tuvo lista la trama de “Great Expectations” junto a FX, tuvo que definir al elenco. Entre las estrellas de la serie se ubicaría la reconocida actriz británica Olivia Colman, en el papel principal de Miss Havisham. La recordada protagonista de “The Crown” asegura que nació para la actuación y lleva haciéndolo desde sus 16 años (actualmente tiene 49 años). Durante su intervención en la conferencia, manifestó que no estaba entre sus planes dar vida a este personaje de Charles Dickens; sin embargo, ha sido emocionante unirse al proyecto.

“Cuando escuché que (´Great Expectations´) fue escrito por Steve Knight subí a bordo. Este papel vino después de una larga carrera de trabajo, así que estaba como ´realmente necesito un descanso´, pero no pude decir que no”, recuerda entre risas. “Yo realmente no pienso en las cosas profundamente. Lamento decepcionarte, pero realmente vi el guion, me gustó, quería interpretarla y quería trabajar con toda esta gente, así que eso fue todo”, agregó.

Olivia Colman como Miss Havisham. (Foto: Miya Mizuno/FX)

Además, para Colman, su personaje se encontraba “adelantada a su tiempo”. Pese a ello, el espíritu del feminismo no estaba del todo presente en Havisham. “Ella estaba decidida a no necesitar hombres, pero no es así como veo el feminismo. Ella permite que los hombres la lastimen, así que, de nuevo, eso no es realmente cómo lo veo. Es bonita, es bastante genial, enérgica y aterradora, pero, de nuevo, no estoy segura de que ninguna de esas cosas son halagadoras hacia las feministas”, puntualiza.

En “Great Expectations” también participa la actriz Shalom Brune-Franklin (“El turista”) con el personaje de Estella, quien -según sus propias palabras- tiene la complicada misión de complacer a la señorita Havisham en todo. “Trata de mantenerla feliz. Creo que, obviamente, es una relación realmente tóxica y horrible en la que tiene que navegar y crecer”, añadió.

Pero, si hay un papel que se ha robado la atención -y posiblemente también el corazón- del público, ese es Pip, intepretado por el joven Fionn Whitehead, y alrededor del cual gira toda la historia de “Great Expectations”. Sobre asumir el protagónico de “Great Expectations”, el actor reveló que tuvo su personaje que forjar “este camino y no pedir ayuda, y no necesitar ayuda. Y como reprimir muchas cosas, muchas emociones y todo lo demás. Simplemente debe seguir adelante”.

Fionn Whitehead como Pip en "Great Expectations". (Foto: Pari Dukovic/FX)

¿Leyeron el clásico de Charles Dickens para el papel?

El elenco de una adaptación suele “tener” que familiarizarse con la obra original. En el caso de “Great Expectations”, el cast seguró que, pese a ser un clásico de la literatura británica, no habían tenido la oportunidad de disfrutar el libro de Charles Dickens. La primera en confesarlo, casi por casualidad, fue Olivia Colman.

“Probablemente soy una especie de rareza aquí, pero yo nunca había leído ´Great Expectations´. Había visto adaptaciones en la televisión antes, entonces yo sabía quién era ella (Miss Havisham) y todo, pero solo pensé: ´Oh, ella suena genial´. Eso pensé”, agregó.

Por su parte, Fionn Whitehead también señaló que no había tenido oportunidad de leer el libro. Pero, para su papel de Pip sí lo consideró importante y optó por la fórmula más sencilla: escuchar el audiolibro de “Great Expectations”. “Fue genial. Pero esta versión (la serie) se distingue mucho de la original, porque obviamente está basada en la novela, pero es algo propio. Así que usé muchos rasgos de carácter de Pip en el libro. Lo usé como base, pero en realidad, estaba funcionando más desde el guion (del programa) porque son cosas muy diferentes”. Al igual que él, el actor Ashley Thomas también optó por el audiolibro. “El guion es diferente del libro, así que yo me incliné más hacia los guiones”.

A diferencia de los demás, Shalom Brune-Franklin sí había tenido que leer “Great Expectations”; pero por “obligación”. “Fue en la clase de inglés en la escuela y yo estaba tan molesta que tuvimos que leer a Dickens. Probablemente eso no sea lo mejor que se puede decir (risas), pero yo como ´¿Por qué no podemos leer algo más moderno? Esto es tan aburrido´. Esa fue mi primera experiencia con la novela. Mi opinión ha cambiado desde entonces, obviamente”, finalizó ente risas por –probablemente- revelar un detalle que nadie más que ella –y probablemente su agente- debía conocer.

Shalom Brune-Franklin como Estella en "Great Expectations". (Foto: Miya Mizuno/FX)

“Great Expectations” Estreno este 28 de junio Protagonizado por Olivia Colman, Fionn Whitehead, Shalom Brune-Franklin y Ashley Thomas. La serie tendrá seis episodios. Disponible en Star Plus.

