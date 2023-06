Ellen Pompeo y Katherine Heigl se reencontraron cara a cara para una sesión fotográfica de la revista Variety y hablaron de todo: sus días en el set de “Grey’s Anatomy”, el feminismo y más.

A pesar de que Heigl abandonó el programa mucho antes que Pompeo, una gran amistad nació entre ellas, un vínculo que se extiende hasta el día de hoy. Tras recordar algunas experiencias personales como los baby showers de sus respectivos hijos o el día que Ellen le cocinó una salsa boloñesa a su amiga, las actrices rememoraron algunas anécdotas vividas en el set de la longeva serie de médicos.

“Hay tantas cosas maravillosas que surgieron del programa. Nos divertimos mucho... A veces demasiado”, rememoró Heigl, quien en la serie interpretó a la dubitativa Izzie Stevens.

“Los viernes por la noche a veces eran demasiado divertidos. Tienen que entender, gente... Un viernes por la noche, a las 2 de la mañana, y tienes que manipular un intestino de vaca real”, agregó Pompeo, entre risas, mientras intentaba explicarle a los lectores a qué se refería.

“Esto es terrible, pero en el pasado usábamos muchas partes de animales reales en las cirugías. Después de horas y horas bajo las luces, empezaba a oler fatal. Usábamos una máscara, eso ayuda, pero no es la experiencia más placentera. Tus pies están cansados y estás mirando ese corazón e intestino”, contó la encargada de encarnar a Meredith Grey en la ficción.

Parte del elenco original de Grey's Anatomy. Foto: Getty

“Solo recuerdo que en la temporada 2 nos volvimos tan insensibles que estábamos comiendo ramen (fideos japoneses) sobre los intestinos de la vaca. Simplemente dejó de importarnos. Ahí es cuando piensas: ‘Las cosas han ido demasiado lejos’”, acotó la protagonista de “El Baile de las Luciérnagas”.

Así como recordaron los momentos más difíciles en el set, las actrices también reconocieron el gran trabajo que hizo Shonda Rhimes, la creadora de la serie, “por cambiar todo” en un momento en el que “realmente no había mujeres en ese tipo de roles” y no se le daba importancia a la diversidad.

Katherine Heigl en una de las primeras temporadas de Grey's Anatomy. / Scott Garfield

“Era joven. No estaba prestando tanta atención. Se sentía como un trabajo, un gran trabajo. No me di cuenta de que era tan impactante como lo fue. Bueno, es un regalo tener el privilegio de envejecer y ser más sabio”, reflexionó Heigl.

Una de las escenas que ambas más recuerdan fue cuando Denny Duquette (Jeffrey Dean Morgan) muere y el personaje de Katherine está acostado en la cama junto a él. “Tenía tantas ganas de grabar esa escena. Quería que se sintiera tal como estaba escrito en el guion. No me gusta hacer todo eso de ‘ir al lugar oscuro y escuchar la música que me va a destrozar el alma’. Y lo peor fue que realmente fui allí”, reveló la intérprete mientras confesó en qué se inspiró realmente para encarnar semejante dolor.

Ellen Pompeo y Katherine Heigl posando para la sesión de Variety. Foto: Variety

“Tenía 7 años cuando murió mi hermano, pero estuvimos en el hospital durante una semana. No disfruto mucho pensando en esa semana en el hospital o en él en esa cama, pero elegí hacer eso para esa escena. No lo haría de nuevo, no creo que me vuelva a poner en ese espacio para lograr eso. Creo que me esforzaría más por actuar”, reveló emocionada.

Ante su confesión, Pompeo afirmó que fueron esos momentos los que hicieron que el programa fuera tan icónico. “El arte siempre vale la pena porque la gente ve esa escena y es catártico para ellos. La mayoría de la gente ha perdido gente, y a todo el mundo le encanta llorar. Hicimos que la gente sintiera cosas, Katie, y ese es el mayor regalo como actor: poder hacer sentir a la gente. Es genial. Una de las razones por las que el programa ha impactado tanto a la gente es porque estábamos muy emocionados. Pudimos generar mucha emoción. Y eso siempre resulta en actuaciones asombrosas”, agregó.

El rol de la mujer en la industria

Las intérpretes también se refirieron al rol de la mujer en una industria que por años fue muy machista y aseguraron que la serie las ayudó a enfrentarse a ciertos mandatos establecidos. “Si no puedes defenderte en esta industria, muy pocas personas te defenderán. Así que será mejor que aprendas a hacerlo, y será mejor que estés de acuerdo con que no les gustes por eso”, le aconsejó Heigl a su amiga en medio de la charla.

Pompeo enseguida coincidió y redobló la apuesta: “A nadie le gusta una mujer súper segura. Y es por eso que están quitando los derechos reproductivos y los derechos de voto en todo este país, porque no quieren que las mujeres encuentren su poder. No quieren que las mujeres tengan voz. No quieren que las mujeres tengan el control porque saben que podemos hacerlo mejor que ellos.

Ante semejante reflexión, Heigl confesó que fue recién cuando cumplió los 40 que comenzó a plantarse de otra manera en la vida y en su carrera. “Sentí que los 40 eran libertad, porque ya no tenía que ser la ingenua joven, dulce y complaciente con la gente (...). No cambiaría nada por mis 20, pero no tenía ni idea de quién era, qué quería, quién se suponía que debía ser y a quién hacer feliz”, expresó quién inmediatamente reconoció que el éxito de Grey’s Anatomy fue lo que le dio esa confianza.

Mientras Pompeo destacaba que su amiga tuvo que lidiar con la fama desde muy temprano, remarcó: “No mucha gente sabría cómo reaccionar ante tanta atención, tanta concentración, tanta presión. ¿Quién puede ser la persona más amable y perfecta cuando todo eso es...? Ciertamente, algunas personas son capaces de hacerlo. Bien, Zendaya es capaz de hacerlo”, bromeó en referencia a la ex chica Disney.

“Sí, ella es genial”, coincidió su compañera mientras la actriz seguía enumerando los atributos de la actriz y cantante. “Ella es perfecta, hermosa y graciosa. Y ha manejado una enorme cantidad de atención y fama con una gracia increíblemente impresionante. Pero no todo el mundo puede hacer eso. Y tiene que haber algo de perdón, o algo de gracia, porque no todo el mundo puede manejar cada situación a la perfección. Ciertamente, nunca he manejado todas las situaciones a la perfección. Me gustaría ver a otras personas tratar de caminar una milla en sus zapatos durante ese tiempo”, indicó.

“¡Gracias, Ellen! Eres una buena amiga”, remató Heigl mientras aseguraba lo mucho que se había divertido en este cara a cara. “Fue muy divertido. Te amo. Me encanta ver tu cara y volver a sentarme frente a ti después de ocho años”, concluyó la actriz.