Con un largo palmarés de éxitos en cine, televisión y teatro, no sorprendió a muchos que su primera gran apuesta en el streaming, la película “Granizo”, se apodere rápidamente del ranking de lo más visto en Netflix hace tan solo siete meses. Aunque, claro, ni los récords que rompió si del mercado hispanohablante nos referimos, evitaron que el producto final reciba duras críticas provenientes, fundamentalmente, de las redes sociales.

Aquel espacio, sin embargo, no parece afectar mucho al artista nacido en 1955, quien se muestra consciente de que el ámbito de la virtualidad te expone a comentarios altisonantes, por lo que simplemente prefiere no acceder a estos espacios y disfrutar del cariño que sus compatriotas le profesan por su trabajo en “El secreto de sus ojos”, “Casado con hijos” y, por supuesto, “Poné a Francella” y otras recordadas producciones.

¿Qué le genera a Guillermo Francella que muchas de las producciones de streaming hechas en Latinoamérica encuentren críticas muy duras precisamente en sus países de origen? Le pregunta El Comercio a Francella en una conferencia de prensa con diversos medios de Latinoamérica a propósito de “El encargado”, la nueva serie que estelariza desde hoy en la plataforma Star+.

“No es (algo) tan asiduo. Cuando son criticados es porque son productos que no han gustado. A veces están los odiadores seriales en redes, que es como una cotidianeidad que no vivo porque no uso redes. Pero esa animosidad que mencionas, taxativa, no la veo. La he vivido ahora en redes con ‘Granizo’, que había como una campaña medio en contra del producto, pero fue un éxito. Fue la película hispanoparlante más vista en la historia de Netflix. Fue algo descomunal y gustó, porque en streaming si no te gusta lo dejas, pero ellos tienen ese control (para saber) si vieron solo el inicio, hasta el medio o llegaron al final. Y en todos los países llegaron al final en casi su totalidad. Creo que la han visto más de cien millones de espectadores. Ahí fue la única vez que sentí esa animosidad en cuanto a redes, y tal vez algunas críticas en diarios de papel por el contenido, pero no veo esto que dices (de que las producciones son más criticadas en su país de origen). Al contrario, yo gozo de cosas hermosas de los espectadores de mi país, de los contenidos que llevo a cabo, y son bien diferentes y de una aceptación masiva”, considera.

En “El encargado”, Guillermo Francella interpreta a Eliseo, el portero de un condominio en Buenos Aires que parece tener a los propietarios de su lado, luego de casi 30 años de servicios caracterizados por la paciencia y el buen humor. No obstante, de un momento a otro, el vínculo se trastoca cuando este descubre un plan para construir una piscina en la azotea donde vive a solas, lo cual implicará desalojarlo y, peor aún, despedirlo. Este hecho motivará que su lado oscuro –desconocido todavía para los residentes-- se encienda y empiece una especie de plan para captar la mayor cantidad de vecinos a favor de que las cosas simplemente no cambien.

Escena de "El encargado". / Star Plus

“Eliseo es alguien muy cariñoso, pero maneja todo a diestra y siniestra. Creo que fue interesante explorar esa contundencia en el relato como actor, porque tuvo todos los ribetes habidos y por haber, y había que manejarlo con un tono austero, relajado, nada desbordado, al contrario, con la mayor economía gestual e interpretativa, y al tener un texto valioso detrás, fue bastante sólido para mí interpretarlo”, refiere.

Aunque calculador y seguro de sí mismo, Eliseo no la tendrá fácil. Al interior del condominio habitan personajes con los más variopintos perfiles. Abogados, pintores, madres de familia, militares retirados y hasta políticos. Algunos de estos interpretados por actores que también gozan de reconocimiento dentro y fuera de Argentina, como Gabriel ‘El Puma’ Goity, Mirta Busnelli y Martín Seefeld.

En diez episodios, los espectadores de “El encargado”—una idea de los famosos realizadores Mariano Cohn y Gastón Duprat—se verán inevitablemente identificados con un portero que, sin perder la sonrisa, debe ir planificando cada movimiento en pos de su objetivo. Así pues, mientras le ayuda a un niño del condominio a conquistar ‘su primer amor’, debe además ingeniárselas para chantajear a una vecina infiel que cometió el ‘error’ de ofrecer los planos construcción de la piscina en una reunión de la junta de propietarios.

Actuar pensando en el streaming

En otra parte de la conferencia, Francella habló sobre cómo enfrenta cada uno de los proyectos audiovisuales en los que se involucra. Según refiere, no le basta con leer y aprenderse un guion. Ese meticuloso proceso previo al estreno le genera los mismos nervios que le generaban sus primeras producciones algunas décadas atrás.

“Realicé aquí la tarea de productor ejecutivo, estoy muy detrás de los libros, del elenco, participo de todo. Es mi forma de trabajar. Observo, miro, veo la cuestión del lanzamiento, de la comunicación. No me gusta trabajar en piloto automático diciendo mi letra y luego yéndome a casa. Cuando elijo, me meto con patas y todo. No es que me lleve puesto un proyecto, pero amo lo que hago, me duele la panza de nervios cuando estoy por arrancar, como cuando era adolescente en mis primeros trabajos. No hay una rutina clonada, pero sí trabajo y mucho”.

Finalmente, y teniendo en cuenta que “El encargado” fue filmada un año atrás, el artista argentino respondió en torno a las diferencias entre grabar para la pantalla grande y para el streaming.

“Lo que duró hacer esta serie fue como haber filmado tres películas seguidas. Yo aparecía en todas las escenas y por ende no había recreos para mí, así que estuve como pupilo en el lugar. Pero ya viéndolo plasmado, fue cansador y duro, pero valió la pena. Soy amante y espectador de series, y tenía ganas de transitar en alguna, deseos de trabajar respaldado por una plataforma como Star+, pero nunca lo había vivido. Sí quisiera tener más inmediatez en los resultados. No te olvides que hace un año terminamos de grabar, pero (tocaba luego) el proceso de post producción para el mundo entero, los doblajes, los subtitulados, la mezcla de color, sonido, edición, cromas, etc. A mí me divierte más cierta inmediatez en el resultado, de corroborar, de escuchar las devoluciones, con ustedes, con la familia y amigos, pero felizmente el producto ha gustado muchísimo. Hay un pro y un contra en este tipo de formato, pero me gustó mucho transitarlo”, concluyó.

Además… Estreno La serie "El encargado" está disponible con todos sus episodios en streaming desde hoy en Star .