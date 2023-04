“Soy James Corden, y por última vez, esto es ‘The Late Late Show’”, fue como inició el último programa de “The Late Late Show” que se emitió el último 27 de abril. De esta manera, el presentador británico se despidió de la conducción después de ocho años. Su primera aparición fue en marzo de 2015, tras tomar la batuta por parte de David Letterman.

En abril del año pasado, el conductor anunció su salida del ´talk show´ y, por su parte, la cadena CBS –encargada de la transmisión en Estados Unidos- reveló que después de casi tres décadas, terminará la franquicia con la partida de Corden.

“Nada de dejar el programa tenía que ver con no disfrutarlo. Me encanta, pero la verdad es que se convirtió en una decisión muy fácil porque siempre supe que era una aventura y nunca lo consideré el destino final”, reveló Corden a “The Drew Barrymore Show”. ¿Quieres saber quiénes fueron los invitados y dónde disfrutarlo en streaming? A continuación, te brindamos todos los detalles que necesitas conocer.

¿Dónde ver en streaming el último programa de “The Late Late Show”?

Todas las incidencias del episodio final de “The Late Late Show” están disponibles a través de la plataforma de streaming Paramount+; asimismo, se pueden encontrar en la web oficial de la cadena de televisión CBS en este link. Ambas opciones están disponibles en Estados Unidos.

Asimismo, el canal oficial de YouTube de “The Late Late Show” también subirá los segmentos más destacados del último programa. En este enlace puedes acceder a todo el contenido del show.

(Foto: Instagram)

El último musical

A través de los años, James Corden ha mostrado su afición por cantar, especialmente durante sus ´Carpool Karaoke´. Así que, para este último programa, decidió sorprender a los espectadores con su propia versión de “Last Dance” de Donna Summer, cambiándola por “The Last Show”.

“Último show esta noche. Sí, es mi última oportunidad de sorprender a Los Ángeles. Adiós (…) Hemos estado aquí por ocho años y hemos dejado muchas risas. Es el último show, va a ser genial”, entonó Corden en los primeros segundos.

Posteriormente, fue acompañado por un gran elenco de baile con el cual recorrió las instalaciones de CBS, así como el famoso ´Crosswalk´ en Los Ángeles. “Una última vez. Hazlo en grande o anda a casa. Todos los buenos momentos que hemos tenido. Es momento de decirle adiós al show. Esto es todo. No hay un mañana. Voy al llevarme todo lo que pueda de CBS. Para este momento el próximo año tal vez esté viviendo en una van (…) vamos a por todas, no tenemos nada que perder”, finalizó Corden.

“El Rey León” con Tom Cruise

Este curioso segmento inició con un clip de la estrella de “Top Gun: Maverick”, Tom Cruise, quien llevó al presentador James Corden a volar en una aeronave en 2022. “Me tengo que tomar un minuto para procesar que estoy en un avión de combate, volando sobre las montañas mientras converso con Tom Cruise sobre hacer un musical”, dijo Corden en esa oportunidad.

Un año después, el presentador de televisión le da una particular misión al también actor de “Misión Imposible”. “Señor Cruise. En los últimos años, me has involucrado en distintos escenarios que arriesgaron mi vida. Ahora, es tiempo de nuestra última aventura juntos y yo tengo un desafío para ti”, se le escucha decir a James.

(Foto: YouTube)

Es así que ambos llegan al histórico Teatro Pantages de Los Ángeles para unirse al reparto de “El Rey León” durante una noche para su presentación en vivo. La primera aparición del dúo fue como un rinoceronte.

(Foto: YouTube)

(Foto: YouTube)

Pero, lo que verdaderamente se llevó los aplausos del público, fue cuando James Corden y Tom Cruise se pusieron los trajes del suricato Timón y el jabalí Pumba, respectivamente. Además, sorprendieron al cantar la icónica canción de “El Rey León”: “Hakuna Matata”.

Invitados estrellas del último show

Para este episodio final de “The Late Late Show”, la producción del programa anunció que los invitados de lujo serían el cantante Harry Styles (29) y el actor Will Ferrell (55). El segmento de entrevista inició con la inesperada destrucción del escritorio que Corden había utilizado durante los últimos años. “Es tu último espectáculo, hombre”, gritó Ferrell.

Además, participaron en una versión abreviada del segmento “Spill Your Guts or Fill Your Guts”, donde los invitados deben responder preguntas y, si no desean hacerlo, deben tomar o comer algo disgustante.

(Foto: Instagram)

Una de las respuestas que emocionó al público fue la del intérprete de “Watermelon Sugar a una posible reunión de One Direction. “Yo nunca diría ‘nunca’ a eso. Si hubo un momento en que eso era lo que queríamos hacer, no veo por qué no lo haríamos”, reveló y los asistentes estallaron en aplausos.

Último “Carpool Karaoke” con Adele

La cantante británica Adele fue la última invitada al famoso segmento “Carpool Karaoke”. “Dos amigos entrañables, un viaje inolvidable. Adele toma el volante para el último Carpool Karaoke de James Corden”, se lee en la publicación de Twitter.

(Foto: YouTube)

Para hacer distinto el último “Carpool Karaoke”, la intérprete de “Rolling in the Deep” fue la encargada de conducir el auto. Ambos recordaron sus momentos juntos en el programa y entonaron canciones como “Love Is A Game”, “I Drink Wine” y “Hometown Glory”.

Sorpresa de Jimmy Fallon y otros anfitriones nocturnos

Otro de los segmentos pregrabados para el especial de dos horas del último “The Late Late show” estuvo protagonizado por los presentadores de otros ´talk shows´ nocturnos. De esa manera, Seth Meyers, Jimmy Kimmel, Stephen Colbert, Jimmy Fallon y David Letterman sorprendieron a James Corden en su habitación.

“James, presentar un talk show te hace parte de un muy exclusivo club y, si vamos a dejarte ir, necesitamos saber que mantendrás guardados nuestros sagrados secretos”, dice Jimmy Kimmel. “¿Qué secretos?”, responde Corden. “Ya sabes, como que no vemos cada capítulo o película que nuestros invitados están promoviendo”, aclara Seth Meyers. “O la risa falsa que todos tenemos cuando un invitado cuenta una historia que no es graciosa”, agrega Kimmel. Y todos empiezan a reír.

(Foto: YouTube)

Segundos después, aparece Stephen Colbert. “James, ¿has pensado en esto? ¿Qué otro trabajo te permitirá empezar a cantar y bailar todas las noches?”, puntualizó el presentador de “The Late Show”. Pero, después de que James Corden confirme -nuevamente- su decisión de dejar el programa, aparece Jimmy Fallon. “En ese caso, vamos a tener que establecer los términos de la salida oficial”, puntualiza.

“Cuando me mudé a América para tomar la conducción del show, todo lo que escuchaba aquí era sobre la guerra entre los ´talk shows´ nocturnos. Pero, me di cuenta que no somos una guerra, somos una familia”, enfatizó James Corden.

Mira el repaso de los ocho años de “The Late Late Show” con James Corden

Al final del especial de dos horas, James Corden se despidió finalmente y para siempre de su público. “Estuve pensando durante un tiempo lo que iba a decir cuando lleguemos al final del programa después de esta maravillosa aventura, y a veces me ha costado encontrar las palabras para resumir lo que pasó (…) Pero me siento aquí, ahora, hoy, sin nada más que amor, gratitud y orgullo. Este programa es todo lo que siempre quise que fuera. Todo lo que siempre hemos querido es ser un poco de luz y ligereza al final del día. Gracias por dejarme hacer esto. Gracias por permitirme entrar en su casa todas las noches”, terminó.

MIRA MÁS EN EL INSTAGRAM DE SALTAR INTRO