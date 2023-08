Termino de ver la segunda temporada de “Heartstopper” con el corazón lleno de alegría y recargado de colores, no solo por la imagen de Nick Nelson y Charlie Spring tomados de la mano, sino por personajes como Tara Jones, Darcy Olsson, Ellen Argent y, por qué no decirlo, por ese Ben Hope que seguro nos recuerda a alguien que nos rompió el corazón.

La visibilidad LGTBIQ+ con el paso de los años se ha ido incrementando, o al menos eso creemos. Hoy no solo podemos ver a la ya mencionaba “Heartstopper” sino también “Rojo, blanco y sangre azul”, “Smiley”, “Bad Buddy”, “Pose”, “Luimelia” o mi favorita “Gap: The series”, por mencionar algunas historias, cuyos personajes y tramas nos traen algunos recuerdos de la adolescencia, o de cómo te sientes al aceptar tu orientación sexual pero sin poder compartirla con tu familia. Esa es la finalidad de la representación adecuada: visibilizar en pantallas historias como las de los integrantes de la comunidad LGBTIQ+ y no alimentar prejuicios desde la ignorancia. Pero, ¿cómo era en los años 80 y 90 esta representación?

Gap the serie (Foto: Idol Factory)

Para el productor y director peruano, Alberto Castro, desde Charles Chaplin había personajes diversos, travestidos, distintos. Pero asegura que siempre, para la narrativa audiovisual, los miembros de la comunidad LGBTIQ+ han tenido una visibilidad bastante negativa.

Mientras que Diego Pozo, gerente de ficción de Atresmedia, productora que realizó la serie “Luimelia”, cree que poco a poco ha ido evolucionando y aumentando en las pantallas. “La ficción tiene que ser espejo de nuestra sociedad y esta es diversa en raza, religión, sexualidad, orientación”, reflexiona.

Escena de la temporada 4 de "Luimelia". (Foto: Manuel Fiestas)

El Informe ODA en España menciona que al 2022, la inclusión de series y películas del colectivo sigue ganando luz con pasos pequeños, pero firmes. Un ejemplo lo vimos con “Luimelia”, la historia protagonizada por Paula Usero (Luisita) y Carol Rovira (Amelia), que narra cómo dos jóvenes millenials que viven en Madrid se enamoran, con todas las complicaciones que esto implica en tiempos de redes sociales.

Estos dos personajes, que nacieron de la novela “Amar es para siempre” y que se emitía a las 4 de la tarde en el canal Antena 3, logró tanta aceptación del público que tuvieron que realizar una serie con ambos personajes —pero otra historia— lejos de la exitosa novela.

Representación en el Perú

En el Perú estamos aún lejos de esta realidad, el actor Emanuel Soriano, quien escenificó un beso de los pocos besos entre parejas del mismo sexo en señal abierta con el también actor Fausto Molina en la serie “Junta de Vecinos”, sabía que iba a recibir críticas tras aceptar ese papel pero que es importante visibilizar lo que ocurre, lo que existe en nuestra sociedad.

Jota y Gustavo, personajes LGBTQ+ en TV peruana, en específico de la serie "Junta de vecinos".

“La pareja que nosotros (con Fausto Molina) representamos en ‘Junta de vecinos’ era una pareja súper tranquila, ni que fuera la serie ‘Euphoria’. ¿Te imaginas algo así en televisión nacional? Quizá ahí entendería por qué la gente se rasga las vestiduras”, nos comenta.

Esa deuda histórica que se tiene con la comunidad LGBTIQ+ y la falta de visibilidad, hizo que muchos - a lo largo de nuestra vida - nos sintiéramos solos o excluidos, sin poder identificarnos con cosas tan simples como enamorarnos, tener amistades o cómo sentirse ante decepciones amorosas.

Saliendo de estereotipos

El poder de las historias, de los contenidos, es incalculable. Esto lo sabe Rolando Salazar, director del festival de cine LGBTIQ+ Outfest, quien destaca que cada historia debe ser lo más honesta y real posible. “El cine comercial nos ha dado papeles estereotipados, fatalistas, villanos, accesorios o el que se suicidaba. Pero el cine independiente nos está dando una realidad más diversa”, explica.

Escena de "Red, White & Royal Blue", título LGBTQ+ estrenado este 2023. (Foto: Prime Video) / Jonathan Prime

Jesús Oro, director de “Love, la serie”, productor audiovisual peruano disponible en YouTube, lamenta que aún existan malas representaciones que solo llevan a la homofobia. “Hay una irresponsabilidad en la creación de contenidos. Solo califican a la persona gay como el amanerado, invisibiliza a la comunidad lesbiana y ni qué decir de la comunidad trans. Esta imagen solo se replica ante los niños y genera violencia”, expresa.

Para el director de “Salir del closet” e “Invasión Drag”, Alberto Castro, el real cambio no se está dando a nivel de los canales de señal abierta del mundo o en las películas comerciales, sino en las plataformas de streaming que se aventuran a producir y apostar por la diversidad.

“Si ves series de señal abierta o películas en cartelera, todavía seguimos teniendo solo personajes heterosexuales como protagonistas. El streaming se ha convertido en un espacio de proliferación del contenido comercial diverso”, argumenta.

Pozo de Atresmedia, señala que, como plataforma y como productores deben mostrar las realidades tal y como son, sin moralismo, tal cual y como si fuera cualquier tipo de relación. La industria española, explica Pozo, apuesta por contenido diverso para los espectadores porque da igual la orientación sexual. Una realidad distinta a la que hoy vemos en países como el Perú.

"Pose", serie de Netflix con representación de la comunidad trans y manifestaciones culturales LGBTQ+ como el 'voguing'. (Foto: Netflix)

¿Queerbaiting?

La necesidad de representación no solo va por el lado de vernos reflejados en una pantalla, sino también alcanza a las personas que están detrás de ellas. Queremos ver más que una pareja del mismo sexo, queremos ver historias que realmente reflejen más que una realidad gris.

“Hay historias LGBTIQ+ que están escritas por personas heterosexuales que no logran contar la necesidad de lo que significa ser una persona de la comunidad. Se busca desde todos los ámbitos”, afirma Jesús Oro.

Necesitamos más personas de la comunidad tomando decisiones sobre los contenidos que se generan sobre ellas, ya que como dice Castro, hay una gran deuda que saldar.

“Hoy ya no está bien visto que personajes que no son de la comunidad interpreten papeles LGBTIQ+. Se nos han negado tantos espacios que lo ideal es que personas de la comunidad se interpreten a sí mismos”, sostiene.