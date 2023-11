Como muchos fans de la película “Fargo” (1996), Jon Hamm pegó el grito en el cielo cuando leyó que estaban trabajando en una serie inspirada en ella. Se dijo a sí mismo: ‘¿Por qué quieren arruinar un producto tan maravilloso?’. A pesar de su falta de entusiasmo, siguió el estreno de su primera temporada en 2014. El trabajo estelar de Billy Bob Thornton lo dejó impresionado y convencido de que podía hacerse una buena historia derivada a partir de una obra perfecta. “Vi la serie y pensé: ‘esta sí que es una forma increíblemente creativa de hacerlo’. Y con cada temporada, demostraron que podían tomar caminos diferentes por más que las historias son adyacentes a una misma narrativa”, nos explicó el actor vía Zoom sobre cómo se fue desarrollando su fanatismo por “Fargo”.

Durante una mesa redonda virtual con periodistas de todo el mundo en la que participó Saltar Intro de “El Comercio”, Hamm contó que la serie lo hizo querer trabajar con Noah Hawley, su creador y guionista. Y que pudo hacerlo tras conocerlo en un ‘after party’ del Emmy o del Oscar, ya no lo recuerda bien. Su primer proyecto juntos fue la película “Lucy in the Sky” (2019) y aunque al año siguiente de esa producción, se lanzó una cuarta temporada de “Fargo”, no fue hasta la quinta que recibió la esperada convocatoria.

“Me dio mucha alegría que me llamaran para esta temporada. Realmente lo considero un honor”, afirmó Hamm, quien tiene un personaje muy polémico: Roy Tillman, el sheriff de un pueblo pequeño, donde además es pastor de su propia iglesia. Tillman no es el bastión de la diversidad, pero sí de la escasez de imaginación. Cree que está por encima de toda ley y que tiene una suerte de respaldo divino. Para crear a Tillman, Haley le dio dos referencias muy claras a Hamm: un cruce de Joe Arpaio, el infame sheriff que creó las ‘Tent City’, unas cárceles que él mismo comparó con campos de concentración, en Arizona; y Joe Exotic, el estrafalario protagonista de “Tiger King”.

Roy Tillman, el personaje de Jon Hamm en la quinta temporada de "Fargo". / Difusión/ GM Studios Distribution

El villano y su moraleja

Físicamente, la referencia fue una figura icónica de la cultura ‘western’: el Hombre Marlboro, de los comerciales de cigarrillos. “Lo interesante del ‘Marlboro Man’ es que murió de cáncer de pulmón. Se supone que era este hombre fuerte que fumaba cigarros, pero en realidad no se da cuenta que se estaba matando lentamente. Noah quería explorar algo de eso en el personaje, este tipo que cree ser hiper suficiente pero realmente no lo es. Dice que odia al gobierno, pero lo necesita, dice vivir fuera del sistema pero no es nada sin él. Ese tipo de paradojas y contradicciones interesaban”, explicó Hamm.

El actor cuenta con cierta resignación que en los Estados Unidos de hoy en día encontró muchos personajes que le daban elementos para crear a su personaje. “Tipos que creen que son la ley porque tienen un poco de poder y que usualmente son de lugares como North Dakota o Starr County, sitios pequeños o muy alejados, de zonas rurales. Esos tipos se vuelven más grandes de lo que necesariamente fueron elegidos para representar y, en general, no funciona bien para las otras personas. Es un poco el cuento con moraleja que queremos contar en esta temporada. En su mente, Roy tiene el respaldo de Dios y hay mucha gente así en la vida real. Se esconden detrás de ‘Lo Divino’, y convenientemente olvidan que la mayoría de las creencias religiosas no son violentas. son más bien de amar a tu prójimo. Desearía que más personas realmente leyeran el texto detrás del que proclaman esconderse porque muy a menudo parecen no entender el punto, y Roy no es una excepción, también tiende a alterar las reglas a su favor siempre que puede”, detalló el actor que se hizo mundialmente famoso por interpretar a Don Draper en “Mad Men”.

Joe Keery, actor de "Stranger Things", interpreta al hijo del personaje de Jon Hamm en "Fargo 5". / Difusión/ GM Studios Distribution

A diferencia de esa serie, en “Fargo” Jon Hamm sí se anima a calificar a su personaje como el malo de la historia. Me hicieron bastante esa pregunta sobre Don Draper, si es que lo consideraba un villano. Él tomó algunas elecciones y decisiones cuestionables a lo largo de su existencia, pero yo siempre decía que no lo juzgaba. Podría argumentar que Don se estaba comportando de acuerdo a cómo lo habían programado. También podría decir lo mismo de Roy, pero es un individuo oscuro. Dicho esto, puede haber personas que vean este programa y piensen que él es el mejor, pero yo no lo hago”, contó el actor.

Hacer cosas nuevas

Tras el éxito de “Mad Men”, le llegaron muchas ofertas para hacer de villano. “Recibí muchas llamadas para hacer trabajos en los que llevaba sombrero y fumaba cigarrillos. Creo que la gente te ve muy fácilmente como una cosa si solo haces una cosa”, afirmó Hamm, que por eso mismo, apostó luego por cosas más diversas: “30 Rock”, “Saturday Night Live”, “Unbreakable Kimmy Schmidt” y hasta “Bridesmaids” para “divertirse”.

“La parte emocionante de ser actor es poder hacer todas las cosas. Si solo quisiera hacer una cosa, estaría trabajando en una fábrica, habría un trabajo en una línea de ensamblaje para mí. Siempre agradezco haber ido a una escuela genial donde me dijeron: ‘Prueba hacer de todo. Si no te gusta, lo dejas, pero pruébalo, tal vez descubras que eres bueno’”, recordó Hamm, que en el caso de “Fargo” encontró “una oportunidad emocionante”.

Sam Spruell es Ole Munch en "Fargo 5". / Difusión/ GM Studios Distribution

En Fargo, los villanos son importantes. Gran parte del show se ha definido por sus villanos: Lorne Malvo (Billy Bob Thornton), Lester Nygaard (interpretado por Martin Freeman), la familia Gerhardt y la retorcida Oraetta Mayflower (Jessie Buckley). Pero no todo es maldad y oscuridad, en la serie el humor ha jugado un rol principal.

“El humor es muy importante y cuando aparece en situaciones inesperadas lo es más”, afirma Hamm, que no es el único que se vale del humor en esta temporada de “Fargo”, también lo hacen Juno (Temple), David (Rusdahl) y Sam (Spruell). “Si algo ha tomado Noah de la película original, es ese humor realmente oscuro que ayuda a que la serie tenga respiros por momentos. Sino sería solo oscuridad, maldad y miedo. Sería un show muy diferente, no sería ‘Fargo’”, afirma Hamm, que también debió poner su mejor sonrisa para no desanimarse en el hostil entorno en el que grabaron la serie: los -30 grados de frío a los que puede llegar la ciudad de Calgary, en Canadá. Pero si algo le gusta a Jon, es retarse a sí mismo.

Un camino largo

Una prueba de ello, llega a su mente cuando recuerda que en “Mad Men” probó con la dirección, algo que le gustaría volver a hacer en TV, aunque no sabe todavía si lo haría en cine. “Lo más divertido de dirigir televisión es que entras a una máquina que ya está construida. Cuando diriges un largometraje, tienes que montar toda la máquina. Y más que eso, es como si intentaras construir un tren mientras estás en las vías; es algo muy difícil de hacer y requiere mucha energía, habilidad, confianza y comunicación. He visto a Ben Affleck hacerlo y todos hemos visto lo que Bradley Cooper ha hecho, pero los conozco a ambos y sé cuánto les ha costado. Es un proceso de tres años: un año de preparación y montaje. Básicamente un año de filmación y luego un año en la sala de edición con la postproducción y finalmente la promoción y todas las demás cosas que conlleva hacer cine. Dirigir en televisión son tres semanas: una semana de ensayo, otra de rodaje y otra de post. Es algo muy emocionante y divertido de hacer, así que definitivamente me gustaría hacerlo de nuevo”, explicó en la rueda de prensa, aunque por ahora solo se permite jugar con sus recursos actorales.

Referencia al 'Hombre Marlboro' en "Fargo 5". / Difusión/ GM Studios Distribution

“Acabo de hacer dos experiencias muy diferentes pero satisfactorias desde el punto de vista actoral: ‘The Morning Show’ y ‘Fargo’. Estoy en un momento en el que puedo trabajar con personas cuyas carreras he admirado, como Noah o Jennifer Aniston y Billy Crudup. Ya sabes, estoy en plan de llenar mi check list”, explica Hamm, que está seguro de que tiene todavía mucho por dar.

“Llevo 50 años de vida en este planeta y puedo trasladar mis experiencias a los roles que interpreto. Tengo 30 años de carrera en mi haber y me siento bastante cómodo haciendo lo que hago y aportando lo que puedo a la mesa. Estoy muy feliz en el lugar en el que me encuentro en mi carrera y espero poder hacer esto por mucho más tiempo”, finalizó Hamm.

La trama

La quinta temporada de “Fargo” se desarrolla entre Minnesota y North Dakota en el año 2019. En el primer episodio, titulado “The Tragedy of the Commons”, conocemos a Dorothy ‘Dot’ Lyon (Juno Temple), una mujer aparentemente normal que se encarga de su familia. Pero que durante un evento de recaudación, pierde el control y eso la lleva a enfrentarse a las autoridades y a conectar con un pasado oculto que involucra a Roy Tillman, a su hijo Gator (Joe Keery) y a un oscuro personaje llamado Ole Munch (Sam Spruell).

Además… Dónde ver La quinta temporada de “Fargo” se estrenará en Latinoamérica por OnDIRECTV -canales 201 y 1201 HD de DIRECTV- y vía streaming por DGO. La serie se podrá ver desde el jueves 23 de noviembre a las 9 p.m. con el estreno de un episodio doble. A partir del jueves siguiente, se emitirá un episodio cada semana a la misma hora.