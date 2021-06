En el capítulo 12 de la cuarta temporada de OITNB, las chicas arman un motín en busca de mejoras en la prisión. Durante el laberinto, agentes de seguridad intentan frenarlas pero no pueden. En medio del movimiento, Suzanne ‘Crazy Eyes’ Warren sufre un cuadro de nerviosismo, la policía intenta detenerla pero Poussey ((Samira Wiley) interviene para ayudarla. Un agente reacciona violentamente con ella, y la arroja al piso haciendo presión sobre su cuello y espalda, a pesar de que ella, indefensa, le pide que la suelte. Este no la escucha y sin soltarle el cuello intenta controlar a ‘Crazy Eyes’. Segundos después, todos se dan cuenta que Poussey ya no respira.

“Orange Is The New Black” está disponible en Netflix.