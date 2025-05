Los entendidos consideran que todas las cifras alrededor de “La ley y el orden. Unidad de víctimas especiales” aseguran –por lo menos—una renovación más de la serie de NBC que emite en Latinoamérica Universal Plus.

En su temporada 26, con varios récords rotos y con cifras de sintonía apreciables, el proyecto creado a finales de los noventa por Dick Wolf no debería tener problemas para llegar a la temporada 30.

No obstante, aunque las cosas en ese sentido parecen ser positivas, no pasa lo mismo con el elenco y las ‘letras pequeñas’ vinculadas “La ley y el orden. Unidad de víctimas especiales”. Y es que, según informa Deadline, dos personajes de importancia dejarán la historia a final de temporada.

El medio especializado en cine y televisión no ha podido confirmar si la salida de estos dos personajes tiene que ver con razones económicas, creativas o ambas. No obstante, sí han afirmado con contundencia de que “como regulares no van más”.

ELLOS DEJARÁN “LA LEY Y EL ORDEN. UNIDAD DE VÍCTIMAS ESPECIALES”

El referido portal señala que al cierre de la temporada 26 Juliana Aidén Martínez y Octavio Pisano abandonarán el proyecto.

La primera, actriz estadounidense de origen colombiano, entró a “La ley y el orden. UVE” esta temporada para darle vida a la detective Kate Silva.

Por su parte, Octavio Pisano sí tiene algo más de historia en el programa. Él interpreta al detective Joe Velasco, un agente que llegó como infiltrado de la mano del entonces jefe McGrafth en la temporada 23.

Octavio Pisano y Juliana Aidén Martínez. / NBC

Es normal que una serie tome medidas drásticas con el objetivo de subsistir en medio de los naturales incrementos de gastos y la ardua competencia.

Con la salida de Octavio Pisano y Juliana Aidén Martínez, nuevamente la serie verá limitado su elenco principal, encabezado por Mariska Hargitay en el rol de Olivia Benson, Ice T en el de Odafin Tutuola, Peter Scanavino como el fiscal Dominick Carisi y Kevin Kane como el detective Terry Bruno.

La querida Kelli Giddish es un personaje recurrente (Amanda Rollins).

En Estados Unidos, la temporada 26 de “Unidad de víctimas especiales” cerrará en quincena de este mes. En Latinoamérica, emitida por Universal+, todavía tomará unas semanas más.