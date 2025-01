Nuevo año, nuevas temporadas. Universal+ reveló fechas de estreno de las nuevas temporadas de sus series, algunas de las cuales pertenecen al denominado ‘Universo Wolf’, es decir, a las creaciones del mítico showrunner Dick Wolf.

A continuación, el detalle de las nuevas fechas de cada programa que emitirá Universal+ desde enero de 2025.

PARIS IN LOVE (SEGUNDA TEMPORADA)

Tiene como fecha de estreno el martes 7 de enero.

Paris Hilton, la indiscutible estrella de los realities, está de regreso con la segunda temporada de su exitosa serie, “Paris in Love”. En esta nueva entrega, Hilton revelará su lado más íntimo como consecuencia de todo lo que le implicó recurrir a la gestación subrogada para darle la bienvenida a su primer hijo. “En esta serie cuento cosas que nunca me había animado a expresar”, remarcó Paris sobre este flamante regreso a la televisión.

FBI (NUEVAS TEMPORADAS)

Tiene como fecha de estreno el jueves 9 de enero.

En enero regresa a Latinoamérica la exitosa franquicia, empezando con “FBI” con su séptima temporada, 2FBI: InternationaL”con su cuarta entrega, y “FBI: Most Wanted” con la sexta temporada. FBI, protagonizada por Missy Peregrym (Catwoman), vuelve con una historia atrapante en la que una violenta protesta genera consecuencias impensadas; en FBI: International, la audiencia descubrirá a un nuevo líder, el Agente Especial Wesley Mitchell personificado por Jesse Lee Soffer (CSI: Miami, The Mentalist).

En tanto, en “FBI: Most Wanted”, comandada por Dylan McDermott (Ally McBeal, The Politician), se mostrarán los coletazos del final de la quinta entrega, en el que el equipo que busca a los fugitivos más peligrosos del mundo lograba evitar la explosión de una bomba. Todas las series llegarán con nuevos episodios intensos, fiel al estilo de su creador.

LAW & ORDER TRUE CRIME: THE MENENDEZ MURDERS

Tiene como fecha de estreno el jueves 9 de enero.

“Law & Order True Crime: The Menendez Murders” forma parte de la marca de producciones del universo Wolf, el prolífico y aclamado showrunner, creador de otras exitosas entregas que no pierden vigencia como las de FBI, One Chicago y La Ley y el Orden.

La serie que consta de ocho episodios registra el caso real que sacudió a Estados Unidos y que fue uno de los más comentados en 2024: el asesinato de José y Kitty Menéndez a manos de sus dos hijos, Erik y Lyle, quienes el 20 de agosto de1989 los asesinaron a sangre fría en su mansión de Beverly Hills.

La mini-serie cuenta con un elenco integrado por la aclamada Edie Falco (The Sopranos, Nurse Jackie), Gus Halper (Fear the Walking Dead, Law & Order: Organized Crime), Miles Gaston Villanueva (The Boys), Anthony Edwards (ER) y Julianne Nicholson (Law & Order: Criminal Intent, Mare of Easttown).

ONE CHICAGO (NUEVAS TEMPORADAS)

Tiene como fecha de estreno el martes 14 de enero.

Vuelve a Latinoamérica “Chicago Fire” con su temporada 13, “Chicago P.D.” con su duodécima entrega, y “Chicago Med” con la décima temporada. Las tres series ficciones de la aclamada marca se renuevan con grandes cambios. Chicago Fire presentará a un nuevo personaje, el imponente jefe, Dom Pascal interpretado por Dermot Mulroney (My Best Friend’s Wedding, The Wedding Date), cuya presencia en el equipo ocasionará fricciones; en Chicago P.D., el Sargento Hank Voight interpretado por Jason Beghe (Thelma & Louise, Californication) se encuentra en una encrucijada cuando deba mostrarse permeable a los cambios que llegan con el nueve jefe, Charlie Reid protagonizado por Shawn Hatosy (Dexter, Fear the Walking Dead); y en Chicago Med habrá numerosas situaciones adrenalínicas que pondrán a prueba al staff del centro médico Gaffrey.

Mariska Hargitay en su rol de Olivia Benson en la serie "La ley y el orden. Unidad de víctimas especiales".

LA LEY Y EL ORDEN (NUEVAS TEMPORADAS)

Tiene como fecha de estreno el miércoles 15 de enero

Llegan las nuevas y esperadas temporadas de la aclamada marca de series “La Ley y el Orden” y “La Ley y el Orden: Unidad de Víctimas Especiales”, y se espera otro estreno imperdible para el 17 de enero: el de “La Ley y el Orden Crimen Organizado”. De esta forma, Universal+ se reafirma como “La Casa del universo Wolf”, el único streaming que ofrece todas las creaciones completas del showrunner más exitoso que desde hace tres décadas revoluciona el mundo del entretenimiento.

En “La Ley y el Orden”, veremos el interesante vínculo entre el abogado Nicholas Baxter interpretado por Tony Goldwyn (Ghost, Scandal) y la Teniente Jessica Brady, personificada por la flamante incorporación al cast: la ganadora del Globo de Oro® Maura Tierney (ER, The Affair). En cuanto a “La Ley y el Orden: UVE”, el director argentino ganador del Oscar®, Juan José Campanella, dirige cuatro episodios clave y Mariska Hargitay vuelve a brillar como la comandante en jefe del departamento, la temeraria Olivia Benson.

Al mismo tiempo, se podrán ver las dos primeras temporadas de “La Ley y el Orden: Crimen Organizado”, protagonizada por Christopher Meloni (Man of Steel, Veep) en el emblemático rol del detective de la policía de Nueva York, Elliot Stabler, quien regresa a la policía de dicha ciudad para lidiar con las organizaciones criminales más peligrosas de la ciudad después de atravesar una pérdida personal que implicó una reconstrucción total en su vida.