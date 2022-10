La tercera temporada de “La reina del Sur” ya se estrenó en Telemundo. Actualmente, esta serie protagonizada por Kate del Castillo ya va por el capítulo nueve y tiene miles de fans en todo el mundo. En esta parte de la historia, Teresa Mendoza ha formando una alianza con Epifanio Vargas. En esta nota te contamos cómo puedes hacer para verla en streaming.

La tercera temporada se grabó por varios países de América Latina, entre ellos el Perú. En una conferencia de prensa en la que participó El Comercio, Kate del Castillo reveló que cuando grabaron en el Perú, la gente los recibió con mucho amor, además, halagó la comida peruana. “Nunca pensé que mi trabajo me llevaría a un lugar tan hermoso como Machu Picchu. No sé cómo los ejecutivos de Telemundo pudieron llevarnos a filmar allí. Es magistral, es un lugar que te llena de energía, pocas veces he experimentado algo así. Es un país muy hermoso. Ojalá pueda regresar, pero de vacaciones”, reveló.

En esta tercera temporada tiene más de thriller político que de narco novela. “Creo que esta temporada va a gustar más a los fans de la Reina del Sur y va a traer nuevos fans. Va a tener más de thriller político que de acción. Van a sentir que están viendo una película de 40 o 50 minutos cada día. El nivel de producción como no se han visto. Sabemos que es la serie más ambiciosa hablaba en español. Es otro nivel. Teresa viene rollo más de calle, más guerrera. Estuvo en la cárcel cuatro años. Se habla mucho de tráficos de personas también. Estamos tocando temas que son muy importantes. Nos hemos alejado completamente del narcotráfico, algo que me da muchísimo gusto”, agrega la protagonista en una entrevista para El Aviso Magazine.

Kate del Castillo como Teresa Mendoza en "La reina del sur 3" (Foto: Telemundo)

Dónde y cómo ver

La ficción protagonizada por Kate del Castillo actualmente solo se puede ver por Telemundo de lunes a viernes.

Horarios según el país:

Perú, México, Panamá, Ecuador y Colombia: 8.00 p. m.

Puerto Rico, Venezuela, Chile: 9.00 p. m.

Brasil, Argentina: 10.00 p. m.

España: 3.00 a. m.

En streaming

La serie “La reina del Sur” actualmente solo se puede ver en su totalidad en Telemundo, en streaming, se pueden visualizar algunos episodios mediante el canal oficial de Telemundo en YouTube. Lastimosamente, no se pueden ver completos, pero comparten lo más resaltantes de cada capítulo.

Episodio 1

Episodio 2

Episodio 3

Episodio 4

Episodio 5

Episodio 6

Episodio 7

Episodio 8

Episodio 9

Como se recuerda, la gran producción “Pasión de gavilanes 2″ de Telemundo llegó a Netflix unos meses de su estreno en la cadena de televisión. “La reina del Sur 3″ debe ser el mismo curso. Se espera que llegue una vez que haya sido culminada en Telemundo, aproximadamente a medidado del 2023.

