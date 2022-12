El novato- Netflix

😴

¿Cómo así un recién egresado termina en cuestión de días casi hablando con el propio presidente de Estados Unidos? Es una de las tantas preguntas que quedan sin respuesta en esta serie protagonizada por Noah Centineo, el actor que ganó fama como galán tras la saga de películas juveniles “A todos los chicos de los que me enamoré”. Aunque no ha tardado en posicionarse entre las ficciones más vistas en streaming, se trata de un título con poca consistencia y que no trasciende del breve respiro que dan las impresionantes escenas por diversas ciudades en las que transita el personaje.