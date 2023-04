Una nueva gala de las audiciones a ciegas de “La Voz Kids’” llegó este sábado 22 de abril al streaming. En esta segunda entrega, Aitana, Rosario, Sebastián Yatra y Pablo López, que está sustituyendo a David Bisbal en las primeras entregas, jugaron sus mejores fichas para quedarse con las mejores voces de la noche.

¿Qué coach se llevó el mayor número de talents esta vez? ¿Qué sorpresas se develaron? Todo ello, te lo detallamos a continuación.

¿Qué vimos en la gala 2 de “La Voz Kids”?

La gala 2 comenzó con una emotiva presentación. Adrián, un niño de 11 años que desde siempre demostró tener voz y pasta para el flamenco. Una vez en el escenario, el pequeño comenzó a entonar “Ángel caído”, un tema compuesto por Pablo López para Malú pero ante la vuelta de Rosario, la emoción y los nervios le jugaron en contra y comenzó a llorar.

Animado por todos los coaches que también giraron a verlo, Adrián finalmente decidió que Pablo López sea su coach.

La siguiente en salir fue Layna, quien sorprendió a los coaches al interpretar “Der Hölle Rache” de Mozart. El asombro por su calidad de voz fue total y el coach afortunada en llevársela a su equipo fue Sebastián Yatra. Antes, la pequeña “prodigio” le pidió a Aitana que canten juntas “Volaré”.

Lo que siguió fue el primer bloqueo de la noche. Aitana bloqueó a Yatra al elegir a Alex, un niño de 8 años que. Otra que giró fue Rosario pero el menor terminó eligiendo a la intérprete de “Vas a quedarte”.

Quién cantó después fue Lucia, una niña de 14 años que interpretó “Que siempre sea verano”. El primer en girar fue Pablo López y nuevamente Yatra fue bloqueado. El coach ganador fue David Bisbal.

Un momento especial que vino después fue cuando Aitana y Sebastián cantaron junto a Joel el tema “Yellow” después de haber girado por él.

Lo que siguió fue la presentación de Martina, elegida solo por Yatra pero fan en el fondo de Pablo López. Para cerrar su parte en el programa, ambos interpretaron en vivo “El patio”.

“Sebastián Yatra es un poco pesado”

Ya para la última parte del programa, Aitana dijo en una entrevista lo que pensaba de Yatra en esta temporada. “La verdad Sebas es uno de mis mejores amigos ya. Le tengo mucho cariño y mucha confianza”, dijo.

Por su parte Yatra dijo sobre su compañera del reality: “Yo siento que a veces ella me odia y a veces me quiere”. A lo que la cantante aclaró: “Le tengo mucho cariño pero a veces es un poco pesado. Yo se lo he dicho, no lo puedo evitar, es así”.





-Así van quedando los equipos tras la gala 2-

Team Aitana

La cantante española cuenta hasta el momento con Alicia Herrera, Paula Villarroya, Manuela de la Fuente y Alex Barrenechea.

Team Yatra

Con tres talents como Aitana, los representados de Yatra son: las hermanas Molly y Shelly Puigcercos, Samuel Marín, Aitana González, Layna Fernández, Joel Gómez y Martina Ramos.

Team Bisbal

El intérprete de “Bulería”, representado por Pablo López, tiene en su poder las voces de Andriy, Rubén Franco, Adrián Campos, Lucía Baizán, Nicole González.

Team Rosario

Por su parte, Rosario se hizo con las voces de Dulce Barroso, Sara Pañero, Noa Cánovas, Zhanel Ali y Fran López.

¿A qué hora y dónde ver “La Voz Kids” en streaming?

La edición 2023 de “La Voz Kids España” puede verse en STREAMING, a través de AtresPlayer Premium Internacional, en VIVO o GRABADO. Si tienes cable, puedes sintonizar el reality en ANTENA 3, en el canal 165 / 219 en CLARO y en el 820 / 435 en MOVISTAR.

Cabe destacar que Antena 3 también puedes encontrarla en VIVO en AtresPlayer Premium Internacional.

HORARIOS DE EMISIÓN

ESTRENO – Todos los sábados, a partir del 15 de abril

En AtresPlayer Premium:

LATAM: 15: 00 horas

En cable y grabado: (Antena 3)

LATAM: 8:30PM Méx/ 9:30PM Col y Perú / 10:30PM Ven / 11:30PM Arg

US: 10:30PM ET / 7:30PM PT

¿Dónde ver el programa por adelantado?

Si estás suscrito a AtresPlayer Premium, tienes la opción de ver el estreno de cada edición por adelantado.

“La Voz Kids” así como el resto de las versiones del formato, forman parte de la familia de grandes formatos de entretenimiento de Atresmedia como ‘La ruleta de la suerte’ y ‘Pasapalabra’’, disponibles en Antena 3 y AtresPlayer Premium.

Recientemente, Antena 3 Internacional estrenó la décima edición de “Tu cara me suena” con un gran éxito de audiencia y transmite de forma diaria, “El Hormiguero” el programa de conversación y juegos conducido por Pablo Motos.

