La historia de “Los Caballeros del Zodiaco” tiene una gran cantidad de fanáticos en el mundo, en especial en América Latina, quienes siempre están esperando novedades de la versión animada o en formato manga. Actualmente, el manga de Masami Kurumada cuenta con una historia llamada “Next Dimension”, mientras la versión animada las aventuras se pueden ver en Crunchyroll con un nuevo formato. Pero hay un pedido constante entre los seguidores de esta ficción.

Muchos fans quieren que la versión animada al estilo de Shingo Araki, el fallecido dibujante de “Saint Seiya”, continúe. Y es que los seguidores desean que exista una continuación de un título en específico: la película “Saint Seiya Overture”, que quedó inconclusa.

Al no tener esta continuación oficial un grupo de fans de México y Perú crearon un corto animado llamado “El Preludio de Pegaso”.

Jorge Vásquez, también conocido como Jorge de Pegaso, es un peruano que ostenta el título del mayor fan de “Saint Seiya” según el Guinness World Records, y ha sido uno de los primeros en estar atento a este lanzamiento de los fans.

“Conozco de este proyecto peruano/mexicano que busca dar una continuación a una película llamada “Saint Seiya Tenkai-hen Josō ~Overture~”, del año 2004. Es una película que, lamentablemente, no tuvo continuación y fue el último trabajo en el que estuvo el ‘staff’ original de ‘Saint Seiya’: Nobuo Yamada (música), Shingo Araki (dibujos), Seiji Yokoyama (BGM), Toru Furuya (voz de Seiya), entre otras personas”, explicó Jorge Vásquez a Saltar Intro sobre el corto animado desarrollado por el grupo Hakuren.

Vásquez es muy conocido entre los fans de “Saint Seiya”, pues además de tener un Récord Guiness, inspiró el nombre y nacionalidad de un personaje oficial de la franquicia de “Los caballeros del Zodiaco” y es el dueño de los museos de “Los Caballeros del Zodiaco”. ¿Qué opina él sobre este lanzamiento?

“Para ser un trabajo hecho por fans, está bien hecho. Lógicamente, tiene escenas que son imágenes con poco movimiento, pero esto se debe a que no es lo mismo animar algo en un estudio que se dedica a eso a que lo hagan los fans. En líneas generales, me parece un video que cumple con las expectativas del fan que quiere entretenerse con una historia basada en la serie”, explicó Vásquez sobre el corto que puedes ver aquí:

- ¿Cuáles serían los puntos buenos y malos de este proyecto?

Dejando a un lado la animación, un punto bueno son las voces, ya que se han usado algunas voces oficiales. Como la del reciente fallecido Don Rubén Moya. Él le dio voz al Dios Apolo y, desde luego, a He-Man, aunque este último no sale en “Saint Seiya” (risas). Otro punto bueno a resaltar es la música. Se ha usado la banda sonora clásica de Seiji Yokoyama que todos amamos y con la cual crecimos muchos. Me gustó que se usen canciones de Nobuo Yamada que no son muy conocidas, generalmente son más populares temas como “Pegasus Fantasy” o “Blue Forever”. Pero aquí se han usado temas del disco “Song Collection” de 1996, lo que me agradó mucho. Otro punto que destaco es ver a los antiguos y nuevos personajes de la franquicia o basados en ella. Algo que no me gustó mucho fueron los diálogos con palabras tan rebuscadas. Si bien es cierto que “Saint Seiya” tiene diálogos que te llegan al corazón, estos nunca han usado palabras o frases tan poco usadas en el lengua coloquial. Incluso yo siendo abogado, me sorprendí con palabras que no escuchaba desde mi época universitaria de la boca de mi profesor de filosofía.

- ¿Es un proyecto oficial de “Saint Seiya”?

No, no es un proyecto oficial. Se podría decir que es un ‘fan fic’ animado.

Jorge Vásquez.

- ¿Existen otros ‘fan fic’ o historias de fans?

Sí, hay muchos ‘fan fic’ basados en “Saint Seiya” en formato de texto, audio y video. Creo que el fan video más conocido por los fans fue el de Jerome Alquie (Francia), el cual animó parte de la saga de Hades, cuando aún no existía la versión oficial. En Brasil se trató de animar la historia “Gigantomachia” y en Argentina la historia de Hyoga, sin embargo estos proyectos se cancelaron por lo difícil que es un animación de fans o por un tema de violación derechos de autor con Toei Animation.

Jorge de Pegaso es el fanático más grande de "Saint Seiya", según los Record Guiness.

- ¿Recomendarías ver “El Preludio de Pegaso”?

Sí, pero siempre teniendo en cuenta que es un historia no oficial, ya que a veces los fans se confunden y generan teorías entre los personajes, mezclando historias no oficiales con oficiales. Teniendo en cuenta eso, sí recomiendo ver este nuevo proyecto, ya que se deja disfrutar y tienen partes muy emocionantes, como las peleas ambientadas con la música clásica.

¿Cuántos puntos le pones del 1 al 10?

Yo le pongo un 7, con miras a que puede seguir mejorando.

Además… Más de "Saint Seiya" Desde hoy, podrás encontrar de manera semanal una nota de Jorge de Pegaso sobre "Saint Seiya" y otros clásicos de la cultura popular en Saltar Intro, la web especializada en streaming de "El Comercio". También puedes seguirlo a través de @JorgeDePegaso.