Conforme a los criterios de Saber más

“Los hombres de Paco” están de regreso. Once años después de emitir su último episodio, en aquel mayo de 2010, la serie encabezada por Paco Tous vuelve a la televisión adaptada a los nuevos tiempos, con parte de su elenco original y con la incorporación de varios noveles rostros.

“Dos años después de terminar “Los hombres de Paco”, posiblemente hubiera dicho que no, pero quizás esta distancia (11 años) hace que lo veas de otra forma y creo que podríamos enriquecer aquello. Quizás por la edad misma, nada más. No lo sé. Porque en esencia los hombres de Paco siguen siendo los mismos. Paco Miranda, ese pobre hombre español que quiere ser buen padre, buen marido, buen policía, buen amigo y todo le sale regular. Entonces en esencia somos los mismos pero yo creo que hemos ganado en eso, en madurez, en inteligencia... (risas) vamos a dejarlo ahí”, declaró Tous recientemente en el programa “El hormiguero”.

UN ANTES Y UN DESPUÉS

Marc Cistaré, productor ejecutivo y coordinador de guion de la serie, por su parte, declaró sobre el regreso de la serie que “no podían volver porque sí, tenían que volver dando un puñetazo sobre la mesa”. “Hemos creado una temporada que será un antes y un después. Será lo que justifica que le pidamos al espectador que vuelva a sentarse en el sofá once años después para vernos”, aseguró en la conferencia de prensa sobre el lanzamiento de la serie.

CAPÍTULO 1 (CON SPOILERS)

El capítulo uno de “Los Hombres de Paco” comienza con Paco, su joven sobrina Ika y Mariano en pleno operativo. Acostumbrados a verlos en una época en la que la tecnología no hablaba por sí sola, el toque de humor de esta escena se ampara en la torpeza de la dupla de los ahora maduros policías en el uso del comando de voz del automóvil.

“¡Qué estos bichos nos pillan ya en una edad muy complicada!”, le dice Mariano a Paco frente a las burlas de Ika.

En medio de estos incidentes, Paco le confesará a Mariano que Lola lo llamó para quedar con él, que quiere hablarle en privado aunque no sabe a ciencia cierta de qué. Este acercamiento de su ex esposa ha provocado en el inspector Miranda una ilusión a reabrir su vieja historia de amor a pesar de una separación que data de varios años.

La charla termina interrumpida, esta vez, por la impericia del inspector Moreno para desbloquear la alarma de seguridad de un auto sospechoso, lo que desembocará en el descubrimiento de un misil ruso.

El arma nuclear no durará mucho en sus manos, pues los verdaderos dueños, unos delincuentes rusos, llegan para recuperar lo suyo a punta de pistola y amenazas. Los planes de estos, sin embargo, se vendrán abajo con la presencia de la lista Ika, que desde este momento demostrará lo hábil que es a diferencia de su querido tío Paco y el siempre temeroso Mariano.

Paco Tous en una escena del primer episodio de "Los hombres de Paco".

Con los malos a cargo de Ika, Paco y Mariano lo único que deberán hacer es devolver el misil a la comisaría, sin embargo, los compradores a quienes estaba destinado el arma llegarán al lugar a cerrar la venta. Sin saber qué hacer, Paco y Mariano no harán más que decir que sí a los 2 millones de euros que les ofrecen a cambio del arma nuclear.

Desesperados por lo que acaba de pasar, Paco y Mariano interrogarán a los rusos a su manera. ¿Recuerdas la del poli bueno y poli malo? ¡Ok!, eso no funcionó esta vez, por lo que la dupla buscará mejores formas de sacarle información a los fabricantes del misil.

Con Sara de visita en casa de Paco, las cosas se complicarán aún más pues ni Paco ni Mariano quieren que nadie se entere que perdieron un misil que puede acabar con todo España.

Complicados hasta la garganta, la dupla de amigos logrará finalmente descubrir dónde está el arma pero fieles a su estilo la perderán en un tiroteo y por si eso no fuera poco, serán despedidos de la comisaría donde trabajan y Paco se enterará por Sarita que de lo que Lola le quiere hablar es de su próximo matrimonio.

Cuatro meses después, desempleados y sin rumbo fijo, Paco y Mariano serán secuestrados por un grupo de hombres que son en realidad agentes del CNI contratados por nada menos que Lucas Fernández.

“No había otra manera de hacer esto pero habéis superado la prueba. Los jefes querían verlos en un interrogatorio para ver si tenían madera de agentes secretos... ¡Bienvenidos al CNI! (Centro Nacional de Inteligencia)”, les dice Lucas a sus dos amigos.

Con esta oferta, difícil de rechazar, Paco y Mariano y hasta Ika, serán parte del CNI por haber dado con la información del investigado caso del tráfico de armamento militar ruso, incluso mejor que el mismo centro de inteligencia.

Lucas: “Los recluto porque son los mejores. Porque habéis llegado más lejos con todo esto incluso mejor que el puto CNI, incluyéndome a mí”.

Pepón Nieto, Paco Tous y Hugo Silva, el trío ganador de LHDP juntos nuevamente en este regreso de la serie.

Teniendo como objetivo resolver casos incluso más grandes que el de las armas nucleares, los renovados hombres de Paco tendrán a partir de ahora un camino más ambicioso que andar.

DIFERENTE TIEMPO, EL MISMO ESPÍRITU PAQUERO

Algo curioso me pasó al ver esta nueva versión de “Los Hombres de Paco”. Fueron dos veces las que vi la serie. La primera vez, me quedé con una sensación de ver una película. Me sentí alejada del pequeño y viejo departamento de Paco en el barrio de San Antonio, del entorno amiguero de los Pacos, de los tres torpes de siempre.

Todo era como muy moderno, muy pulcro para mi gusto. Nueva casa, ¿nuevo barrio? Sin embargo, de los viejos conocidos el trío protagonista estaba otra vez en acción en medio de escenas de acción espectaculares.

Viéndola por segunda vez, la experiencia fue distinta. Disfruté más de la historia sin esa ansiedad de querer reencontrar aquel programa de mediados del 2000.

De izquierda a derecha: Pepón Nieto, Paco Tous, Neus Sanz, Juan Diego y Carlos Santos, en un día de grabación de Los hombres de Paco.

Han pasado once años desde su despedida de la televisión y eso no es poco. Todos hemos cambiado, los actores, los personajes, los espectadores y de la mano de ellos, la tecnología.

Hay una nostalgia de por medio y unas ganas de ver a “Los hombres de Paco” de los orígenes, tan desdibujados en las viejas últimas temporadas pero por eso no se puede pretender encontrar una serie que sea un calco de la primera.

Paco, Mariano, Lucas y compañía han evolucionado y ese cambio es parte del atractivo de este regreso. Hay que darle tiempo y lugar al cambio de este show que se ganó el cariño de un tipo de público pero que también busca ganarse la preferencia de una nueva generación.

DATOS

-Lucas y Sara viven fuera de Madrid pero siguen trabajando como policías desde el CNI.

-Mariano está casado con Yolanda (Betsy Túrnez) y es padre de una bebé.

-Rita tiene un alto cargo dentro de la Policía Nacional.

-Povedilla se salió del cuerpo de Policía y actualmente dicta clases en una escuela de manejo.









FICHA TÉCNICA

Sinopsis: La historia de un grupo de policías bonachones y torpes que pese a sus defectos sabrán resolver los casos más complicados en medio de disparatadas situaciones.

Elenco: Paco Tous, Pepón Nieto, Carlos Santos, Neus Sanz, Amparo Larrañaga, Juan Grandinetti y Amaia Sagasti. Personajes recurrentes: Hugo Silva, Michelle Jenner, Adriana Ozores, Juan Diego, Fede Celada.

Género: Comedia dramática policial.

Año: 2021.

Plataforma: Atresplayer Premium.

Creada por: Daniel Écija (El internado: Las Cumbres) y Álex Pina (La casa de papel).

Temporadas: Primera etapa: 6 - (2005 - 2010) Nueva etapa: 1 - (2021).

Episodios: 16 divididos en dos partes de 8.

Clasificación: 18 años+.

Calificación: ★★★★☆

MÁS EN SALTAR INTRO:

TE PUEDE INTERESAR: