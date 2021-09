Conforme a los criterios de Saber más

A menos que no atendieras a tus clases del colegio, sabes quién fue Túpac Amaru II. De ahí que el primer episodio de la ficción histórica “Los otros libertadores” no sorprenda en cuanto a trama, pues a diferencia de una serie enteramente ficcional, no hay SPOILERS cuando se habla de historia del Perú. Así ocurre con todas las adaptaciones de este tipo, cuyo interés está en el cómo se representan los hechos que conocemos.

“Los otros libertadores” sigue cada semana la gesta de peruanos como Túpac Amaru, Micaela Bastidas, Mateo Pumacahua, Mariano Melgar, José Olaya y María Parado de Bellido; quienes murieron en rebelión contra la corona española. Se estrena en marco del año del Bicentenario de la Independencia del Perú y ha sido promocionada por Latina como “la serie peruana más ambiciosa de los últimos años”.

El primer episodio sigue al cacique de Tungasuca Túpac Amaru II, interpretado por Christian Esquivel, quien se rebela contra la ocupación y explotación hacia los peruanos en 1780. Por el lado de la adaptación histórica, esta serie es precisa en aspectos como la prohibición de ciertos libros, la mano de obra obligatoria para los peruanos por parte de la corona española, los robos por parte de los soldados, el incumplimiento de las leyes de las autoridades locales, los altos impuestos; etc. Lo mismo ocurre en lo técnico: vestuario, ambientación y elección de locaciones. Es lo mínimo para una producción de esta naturaleza.

En cuanto al estilo y propuesta, “Los otros libertadores” se acerca a la telenovela, pues utiliza su lenguaje. Música de ternura cuando el minero explotado se reencuentra con sus hijos, acordes que, de inmediato, pasan a ser tristes al aparecer en pantalla el cadáver de alguien, o las frases cursis y expositivas. Aquí no hay sutilezas, pues el objetivo es mostrar las rebeliones de independencia por los peruanos. Todo lo demás es secundario.

En una esquina están los explotados y, en la otra, los explotadores. Buenos y malos, un planteamiento que las personas conocen y con el que se pueden enganchar. Al representar el sufrimiento de alguien en pantalla, se desarrolla empatía con el espectador, que quiere ver triunfar a la víctima. Dolor y crueldad abundan en gran parte del primer episodio antes de que José Gabriel Condorcanqui, Túpac Amaru II, tome acción. Y aún cuando lo hace, él no se decide a seguir en ese camino.

Hay dos personajes secundarios, pero cruciales para el relato. Micaela Bastidas, esposa de Túpac Amaru II interpretada por Francesca Vargas, quien cree en la justicia de la rebelión. Ella refuerza las ideas que José Gabriel ya tiene en mente, además de aportar, con su propia mano, a la curación de las víctimas. El otro personaje que inclina la balanza para que empiece la revuelta es Francisco Condorcanqui, tío del protagonista interpretado por Reynaldo Arenas cuyo rol tiene dos funciones: conectar al protagonista con su herencia (sus antepasados fueron incas) y pasarle la posta al cacique, pues Arenas dio vida a Túpac Amaru en la película homónima de Federico García.

Francisco Condorcanqui y Túpac Amaru II, interpretados respectivamente por Reynaldo Arenas y Christian Esquivel. Foto: Latina.

Por el lado de las interpretaciones, destacan Reynaldo Arenas como el tío Francisco y Carlos Victoria, el visitador español que será responsable de la futura ejecución de Túpac Amaru. Ambos hacen un buen trabajo con las pocas escenas y diálogos que tienen. El trabajo actoral de Esquivel, por su parte, recae más en el guion que en su gestualidad y lo mismo con la Micaela Bastidas de Francesca Vargas. Por su parte, el gobernador Antonio de Arriaga de Joaquín de Orbegoso no pasa de ser un villano con ceño fruncido. En general, estamos ante personajes planos.

Una buena telenovela necesita tiempo, los personajes justos y conflicto claro para que el melodrama funcione. A falta de heroína sufrida (tan típica de la novela mexicana), aquí está el pueblo peruano, que tiene en Túpac Amaru un camino para la salvación. Pero la ejecución es tosca para una historia tan llena de matices como la del prócer, que se abarca en tiempo muy limitado. Esta ficción histórica tendrá solo ocho capítulos y mostrará a más héroes, por lo que Túpac Amaru morirá pronto (en el primer episodio recién empieza la rebelión). También se nota la falta de presupuesto, lo que destaca con el exceso de flashbacks con escenas vistas en el mismo episodio; que en lugar de reforzar el conflicto del personaje pelear más parecen enmascarar la necesidad de llenar minutos de emisión.

Sí, la serie tiene las ambiciones que publicita; pero este episodio se queda corto al intentar cumplirlas y ninguna toma área con dron y escenarios naturales ocultan sus carencias. No hay muchos alicientes para verla salvo para comparar la pantalla con lo aprendido en el colegio.

Calificación

★★ y 1/2 de un total de 5 estrellas

Dato

Puedes ver “Los otros libertadores” en la web de Latina.

