Reconocido por interpretar a Pablo Escobar en el boom televisivo “Escobar, el patrón del mal” en 2012, Andrés Parra ha saboreado la miel del éxito desde entonces y ha interpretado una variedad de personajes relacionados con el narcotráfico y la política. Sin embargo también ha destacado en papeles de tonos muy diferentes como el de Gabriel Díaz en la comedia mexicana ”De brutas, nada” y el del fotógrafo Sandro Ferrer en el thriller psicológico peruano, “El elefante desaparecido” de 2014.

Esta vez, Parra se vuelca a la comedia en la serie argentina “Los protectores”, interpretando a Reynaldo “Colombia” Morán, un representante de futbolistas que por cosas del destino terminará asociándose con Mago (Adrián Suar) y Conde (Gustavo Bermúdez) una dupla de amigos de toda la vida que luchan por salvar de la quiebra a su empresa de representación de jugadores de fútbol.

“Los protectores” se estrenó en Latinoamérica el 9 de marzo en Star+ y de su experiencia como Reynaldo Morán, entre otros temas, conversamos con el actor en un una charla vía Zoom junto a varios medios de prensa. A continuación, destacamos algunas de las preguntas respondidas por el actor.

Andrés Parra como Pablo Escobar, en una imagen de la serie de Caracol Televisión estrenada en 2012.

-¿Qué fue lo que más te gusto de este proyecto, de Reynaldo Morán, tu personaje, del fútbol?

A mi me gustaba mucho la mezcla de fútbol, comedia y Argentina. El hecho de irme a Argentina a trabajar creo que fue lo que más peso tuvo y hacer una comedia en ese país sobre fútbol pues me parecía que podía resultar en algo muy divertido y muy interesante. Y sobre el fútbol, yo no soy aficionado ni voy al estadio ni entiendo muy bien de qué va. Entonces creo que ha sido más como una coincidencia pensada (desde los zapatos del productor) esa mezcla de factores era como ganadora, digamos.

Gustavo Bemúdez, Adrián Suar y Andrés Parra en una escena de "Los protegidos". Foto: Star+

-Generalmente tus personajes son biográficos y están inspirados en alguien que ya existe. ¿Cómo haces con este personaje que es de ficción y que te toca crearlo de cero?

Pues es horrible porque es donde yo más me siento perdido en la vida. A mi con los personajes históricos me parece que yo ya tengo como una hoja de ruta definida y en los personajes de ficción siempre estoy muy perdido Y este personaje tuvo una particularidad muy especial y fue que llegó a mi vida en un momento en el que yo estaba atravesando y lo sigo haciendo, una crisis profesional de cómo abordar estos personajes, desde dónde, hacia dónde. Siento que los personajes de ficción exigen una disciplina por parte del actor, mucho más trabajo, justamente porque se tiene que inventar el proceso y creo que el actor, en el arte, es de los que menos claro tiene lo que debe de hacer. El bailarín, el músico, el pintor saben lo que tienen que hacer pero el actor está muy a la deriva, somos muy perezosos. De todo el grupo de artistas el más vago es el actor.

-¿Qué te ha dado tu personaje?

Es un personaje que ha sido muy generoso con Andrés. Esto no lo sabíamos y me enteré cuando empezamos a filmar es que una de las características de Reynaldo es que el tipo no tiene filtro. Nosotros tenemos una capa en el cerebro que hace que analicemos las cosas antes de decirlas y Reynaldo se dio un golpe una vez en la cuna y perdió esa facultad. Entonces es muy sabroso eso porque es muy imprudente, no tiene ningún tipo de tacto ni delicadeza con la gente. Esa es una de las cosas que más he disfrutado de Reynaldo porque me permite una creatividad creativa porque yo estoy haciendo como un borracho y un loco. Si él va a gritar grita mucho, si llora, llora mucho. Y en eso nos parecemos un montón.

Star+ presentó el tráiler oficial de "Los protectores", su nueva comedia original. (Foto: Star)

-¿Cómo fue trabajar con Adrián Suar y Gustavo Bermúdez?

Bello, bello. Yo a Adrián ya lo conocía. Ya habíamos trabajado en un capítulo chiquito de una serie que se llama “The Host”. A Gustavo no lo conocía ni tampoco tenía muy claro quién era hasta que nos encontramos aquí y ha sido muy chévere el equipo que se ha conformado. Ellos han sido muy generosos conmigo, creo que el contraste de los tres personajes funciona muy bien y es una relación muy chévere porque aprendo mucho de los dos. A mi me parece admirable lo que Adrián ha logrado con su oficio, con la cantidad de proyectos que tiene. Es un tipo que trabaja muchísimo y he encontrado en Gustavo alguien que me da muchas lecciones de vida. Yo hablo con Gustavo mucho de la vida, de as finanzas, del reconocimiento, de las familia. Admiro su forma de ver la vida y aunque ambos tienen posiciones políticas muy distintas a mi me gusta hacerlos pelear.

Adrián Suar, Jorgelina Aruzzi y Gustavo Bermúdez en una escena de "Los protectores". Foto: Star+

-¿Cómo calificas los actuales contenidos de streaming?

Creo que en estos cinco años la televisión cambió completamente y tenemos mucha suerte los actores que nos agarró esta época porque primero hay mucho más trabajo. Antes dependíamos de dos canales y era muy complicado. La posibilidad del intercambio cultural que hay ahora te permite trabajar en cualquier parte y ya los acentos no son un obstáculo. Para los actores que nos gusta proponer es una época espectacular, maravillosa.

No recuerdo un personaje netamente cómico que hayas interpretado ¿te gustaría hacer un personaje cómico de lleno?

Los personajes más fuertes e históricos que he hecho son Escobar y Chávez y si uno revisa en lo profundo de la biografía de ellos encuentra que eran dos tipos tremendamente mamagallistas (bromistas) Chávez era muy chistoso y Escobar también, era el alma de la fiesta. Y esto los hace también tremendamente peligrosos. Yo he tratado de rescatar eso, es decir, ha sido parte del mecanismo creativo mío. Por ejemplo, si es un personaje demasiado blanco, hay que crearlo desde la oscuridad.

Con estos personajes (Escobar y Chávez) lo mismo, son muy malos entonces dónde está la luz para volverlos humanos. Y la comedia a mi me gusta mucho aunque no me quedaría en ella. Me gusta bucear en las aguas heladas donde a veces me voy con estos personajes siniestros pero está bueno regresar a lo relajado. Esto es como un respiro.

Andrés Parra y Adrián Suar en una escena de "Los protectores". Foto: Star+

Tu personaje es como una especie de niñera, ¿'cómo ves ese tipo de trabajo?

Yo creo que así debe ser ese tipo de trabajo. Creo que el oficio del mánager es como demasiado pesadilla dedicarse a eso en la vida. Y al final el porcentaje es el único motivo que te mueve.

¿Por qué ver “Los Protectores”?

Porque está muy divertida, porque es entretenida. Es una serie tranquila. Yo la encuentro muy chistosa, creo que tiene momentos muy buenos. Es corta, es para sonreír en estos turbios tiempos. No hay que ser aficionado al fútbol, nada. Uno se sienta ahí y a disfrutar, pasar un rato agradable, reírse.

Los protectores es la nueva serie de Star Plus producida originalmente para Latinoamérica. (Foto: Disney)

SINOPSIS

Mago y Conde, amigos de toda la vida, están al borde la quiebra con la empresa de representación de jugadores de fútbol que heredaron de sus respectivos padres. Para salvar el honor de la agencia que supo ser la mejor del mercado, y no llegar a la bancarrota, encuentran la salida en Reynaldo Morán, el representante colombiano de una joven promesa del fútbol que quiere cambiar de manager pero está atado a su contrato actual.

Así, nace Los Protectores S.A. la agencia liderada por Mago, Conde y Reynaldo con un nuevo concepto de representación: no solo brinda a sus jugadores asesoramiento legal y contractual sino que además ofrece apoyo emocional en los aspectos personales. A través del nuevo proyecto, el trío vivirá las situaciones más inesperadas e insólitas en su trabajo como representantes, al tiempo que deberá hacer funcionar un negocio a cargo de tres socios cuyas personalidades no podrían ser más distintos.





