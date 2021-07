Conforme a los criterios de Saber más

Cuenta regresiva para #Luimelia4. AtresPlayer Premium lanzó tres avances de la cuarta temporada de la serie y reveló la fecha del estreno: será este 25 de julio.

La nueva entrega, cuyos episodios durarán 30 minutos, llega también con nuevos personajes y una trama centrada alrededor de la vida de la pareja, la convivencia en su recién estrenado departamento, las dificultades detrás de su próximo matrimonio y la áspera relación con la familia de Amelia.

Los avances

El primer avance de #Luimelia4 nos muestra a Luisita (Paula Usero) en lo que parece ser una clase de dibujo, junto con Gabriela, Dolores y otras amigas suyas.

“¡Ahí viene!”, alerta Gabriela mirando la ventana. A lo que Luisita pregunta “¿Lo tienen todo preparado?”, sacando un anillo de su bolsillo, el cual se quedan viendo todas con mucha ilusión.

En el segundo avance, Luisita y Amelia (Carol Rovira) llegan a la casa de la segunda para darles la noticia de su próximo matrimonio pero lo que menos encuentran es buena onda y apoyo en su relación. Incómodos con la noticia, la familia de Amelia cena con las chicas pero las caras largas y las bromas de mal gusto ensombrece el que hubiera sido un reencuentro especial.

El último teaser, liberado este 6 de julio, es menos dramático. En este podemos ver a Luisita en medio de Gabriela, Dolores y compañía, en la mencionada clase de dibujo. En un momento, Luisita se detiene mirando a la cámara y acercándose a ella, le dice: “Tenías razón, lo ideal era firmar la hipoteca”, provocando la reacción de Dolores que le pregunta: “¿Con quién hablas? Antes igual, miras para allá y hablas”. Gabriela no se queda atrás y le responde a esta que Luisita está rompiendo la cuarta pared.

Eso no es todo, otra de las amigas les dice a ambas: “Pero si eso está de moda. Todo el mundo lo hace. Ahora, a mí como narrativa no me convence”. Provocando el fastidio de Luisita que voltea los ojos y les dice que ¡basta!”

Sinopsis

Luisita y Amelia se acaban de comprar un piso, pero eso no significa que la conversación sobre el matrimonio haya quedado aparcada. Esta vez parecen tenerlo todo bajo control, pero un obstáculo llamado José Antonio está a punto de dinamitar sus planes. Llega el momento de improvisar y para eso cuentan con la ayuda de sus amigos Sergi y Ana.

Por su parte, María se ha instalado en casa de sus padres, mientras Nacho y Marina han seguido adelante con su relación, planteándose algo más que un futuro juntos.

De esta manera tan singular, la vida de estas chicas comienza a trascurrir fuera de lo esperado, alejadas de los idílicos planes que habían imaginado. Luisita se esforzará por conseguir un buen trabajo con el que pagar las facturas –y la hipoteca-, y Amelia tendrá que enfrentarse a su propia familia dando la noticia y haciendo lo posible para sobrevivir al caos que últimamente gobierna sus vidas.

Más novedades

La cuarta temporada de #Luimelia4 contará de 8 episodios de media hora cada uno y en palabras de Borja Glez. Santaolalla, co-creador y director de la serie, la experiencia de rodar la cuarta temporada ha sido satisfactoria pues el nuevo formato de media hora que ahora tiene la serie, permite desarrollar las historias y hacer crecer a los personajes, algo complicado de hacer en una serie web de 10 a 15 minutos.

Carol Rovira describió así la historia de #Luimelia4: “En esta cuarta temporada, como disponemos de más tiempo, podemos ahondar y profundizar un poco más y se tocan temas más delicados con los que nos podemos sentir más identificados. Esto llega a diferentes partes del mundo y es maravilloso tener el feedback de toda esta gente”.

Esto no quita que la comedia, que caracterizó las primeras tres temporadas también esté presente en esta cuarta entrega.

Nuevos personajes

Los actores que se suman a esta nueva temporada son: Francesco Carril, el exconcursante de Operación Triunfo, Roi Méndez, Ariana Martínez, Javier Botet, Joaquín Climent, Ana Labordeta, Carolina Rubio, Claudia Traisac, Ondina Maldonado, Cristina Gallego, Carolina Iglesias y Mariano Venancio.

Y los conocidos de siempre: Jonás Berami, Lucía Martín Abello y Alba Gutiérrez, seguirán siendo parte de la historia junto a Lena Fernández, Resu Morales, Carmen Losa, Itziar Miranda, Manu Baqueiro y Álvaro de Juana.

DATO

Las tres primeras temporadas de ‘#Luimelia’ están disponibles en Atresplayer Premium.

FICHA

Sinopsis: #Luimelia es el spin off de la pareja formada por Luisita y Amelia en la teleserie diaria “Amar es para siempre” (ambientada en la década del 70) pero en la época actual.

Temporadas: 3

Género: Comedia y drama, series LGBTQ+.

Calificación: +12

Año: 2020

Calificación del autor: ★★★★ 1/2