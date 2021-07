Conforme a los criterios de Saber más

#Luimelia4 ha crecido. Ya no es más la serie web de 10 minutos que se estrenó aquel 14 de febrero de 2020 como una especie de experimento transmedia cargada de capítulos picaditos, mostrando lo justo pero con un estilo fresco y moderno.

A lo largo de tres temporadas, la serie fue tomando cuerpo, volvió a popularizar el rompimiento de la cuarta pared y logró abordar con peculiaridad una serie de temas en un pequeño formato que hacia el final de la “tercera” con esos 5 minutos de tiempo extra, parecía decir que ya había llegado el momento de más.

Y así fue. Respaldada por el gran éxito de las tres primeras entregas, #Luimelia4 anunció que llegaría a nuestras pantallas cargada de novedades, una duración de 30 minutos, una trama más elaborada, y la inclusión de nuevos personajes.

Carol Rovira y Paula Usero en una escena del capítulo final de #Luimelia3. Foto: Instagram.

Y así, a través de pequeños adelantos y el tráiler oficial de la serie, hemos podido ver que Luisita y Amelia están más acompañadas que nunca en esta nueva etapa de sus vidas en la que han decidido comprometerse en matrimonio y mudarse a un departamento propio.

Sobre las expectativas y lo que esperan recibir de la serie tras su estreno en ATRESplayer Premium conversamos con Paula Usero y Carol Rovira en una charla vía Zoom para Saltar Intro de El Comercio. La entrevista completa la publicaremos en unos días.

Paula: “A mí me gusta vivir con pocas expectativas sobre las cosas, sobre las personas, sobre los trabajos porque si no me crea mucha ansiedad el pensar ´Ay, quiero, quiero, quiero´. Bueno, ya veremos si finalmente puede ser pero yo lo que tengo es como ganas y alegría de que se estrene (#Luimelia4) ya y poderla compartir con todo el mundo. Que la gente la vea, que la disfrute, que nos cuenten su feedback. Que después de un capítulo, venga el otro y el otro y que vean toda la temporada porque es bien bonita. Que lleguen a nuestros capítulos favoritos, a nuestras escenas favoritas para que la gente también las pueda disfrutar como nosotras las disfrutamos grabando y yo eso es lo que espero en realidad de esta temporada”.

Carol Rovira, Paula Usero y el elenco principal de #Luimelia4.

Carol Rovira, nos dijo, por su parte: “Yo también. A mí tampoco me gusta tener expectativas porque a veces es un poco frustrante si no se cumplen. Y es mejor no esperar nada. Dar sin esperar recibir y yo creo que un poco #Luimelia 4 ha sido eso. Lo hemos dado todo. Hemos disfrutado muchísimo el rodaje que fue muy intenso. Hasta altas horas de la madrugada que ya no sabíamos ni qué decíamos pero fue todo muy bonito. También los nuevos personajes han aportado un aire fresco muy chulo y han sido grandes compañeros a parte de grandes actores y también espero que la disfruten, lo que dice Paula. Que conecten con la historia, que empaticen. Que de alguna manera les pueda mover sus propias historias. Que sea un eco de sus propias vidas porque al fin y al cabo es la magia de la ficción, poder identificarse con lo que hay en la pantalla y decir pues, a mí también me pasa eso y yo no lo hubiese resuelto así y eso es lo que espero, que la gente lo disfrute”.

DATOS

Los actores que se suman a esta nueva temporada son: Francesco Carril, el exconcursante de “Operación Triunfo”, Roi Méndez, Ariana Martínez, Javier Botet, Joaquín Climent, Ana Labordeta, Carolina Rubio, Claudia Traisac, Ondina Maldonado, Cristina Gallego, Carolina Iglesias y Mariano Venancio.

Y los conocidos de siempre: Jonás Berami, Lucía Martín Abello y Alba Gutiérrez, seguirán siendo parte de la historia junto a Lena Fernández, Resu Morales, Carmen Losa, Itziar Miranda, Manu Baqueiro y Alvaro de Juana.

Las tres primeras temporadas de ‘#Luimelia’ están disponibles en Atresplayer Premium.

FICHA

Sinopsis: “#Luimelia es el spin off de la pareja formada por Luisita y Amelia en la teleserie diaria “Amar es para siempre” (70s) pero en la época actual.

Temporadas: 3

Género: Comedia y drama, series LGBTQ+.

Calificación: +12

Año: 2020

Calificación del autor: ★★★★ 1/2

VIDEO RELACIONADO :

Claudia de Icaza habla de su 'personaje' en "Luis Miguel, la serie". (Fuente: Saltar Intro)

TE PUEDE INTERESAR ...