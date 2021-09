No hay boda sin pastel y no hay pastel sin guinda 🙈 Y es que no podíamos terminar la temporada sin hacer un live con el alma y cuerpo de #Luimelia 😍



El lunes os esperamos para hablar en directo con Carol Rovira y Paula Usero 🤩 ¿Alguien tiene alguna pregunta? 😏 👇 #Luimeli4 pic.twitter.com/aU6aRWY4Ik