Luego de haber roto el corazón a más de uno con esa dramática escena entre Luisita (Paula Usero) y Amelia (Carol Rovira) en la última parte del capítulo 6 de #Luimelia4, la entrega 7 de la serie comandada por Borja Glez. Santaolalla y Diana Rojo llega este domingo 5 de setiembre por AtresPlayer Premium definiendo así la recta final de esta cuarta temporada.

Llamado “VOL. 7: Principio de incertidumbre”, esta entrega parece marcar aún más la difícil etapa que atraviesan las protagonistas como si con lo visto hasta ahora no fuese suficiente.

Carol Rovira y Paula Usero en la escena más comentada del capítulo 6 de #Luimelia4. Foto: Manuel Fiestas

¿Pero qué veremos en este capítulo 7?

Según podemos leer en la sinopsis de “VOL. 7: Principio de incertidumbre”, el equipo de la serie de televisión en la que ha participado Amelia se reunirá para presenciar la emisión del primer capítulo, pero la muerte de su padre tambalea todos sus cimientos.

Mientras tanto, el personaje interpretado por Carol Rovira, ayudará a su madre Devi y a su hermano Fran a retirar algunas pertenencias de la casa familiar que van a desmantelar.

Por otro lado, Luisita lucha por ayudar a Amelia a sobrellevar el dolor de la pérdida. Pero detrás de esta pausa por el duelo, hay algo más que ha quedado pendiente entre ellas. Con la boda cancelada, la relación pende de un hilo y la presencia de Devi será clave para el futuro de todos. Por su parte, Nacho está dispuesto a borrar lo sucedido con María… si la culpa se lo permite.





Carol Rovira en una escena del capítulo 7 de "#Luimelia4". Foto: Atresplayer

Francesco Carril y Carol Rovira en una escena del capítulo 7 de #Luimelia4. Foto: Atresplayer

EN EL CAPÍTULO ANTERIOR..

El episodio 6 de “#Luimelia4″ , llamado ‘Asteroide Z’, fue como el punto de ebullición de esta temporada. Luisita no podía más con la vida que tiene y explotó, lo que hizo que su relación con Amelia se vea afectada y termine con la disolución de los planes de matrimonio entre ellas.

En una de las escenas más dramáticas que le hemos visto a la pareja protagonista desde que vio la luz la serie, Amelia decide que la boda no va más si eso es un problema para una Luisita que ya no puede ocultar más la frustración en la que se encuentra inmersa, una sensación que la paraliza y hace sentir que no puede conseguir nada de lo que quiere.

Ya ni el piso recuperado parece bastar para darle alegría a la pareja pues el padre de Amelia acaba de morir y eso ha sido como la cereza del pastel de un drama que va in crescendo cada capítulo.

Carol Rovira y Paula Usero en la escena final del episodio 6 de #Luimelia4. Foto: Manuel Fiestas

