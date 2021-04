Un nuevo episodio de “Luis Miguel: la serie” ha sido estrenado y como cada semana, comparar la ficción con los hechos reales se ha hecho una costumbre. Para quienes siguen la carrera del astro mexicano desde sus inicios, seguramente habrán dicho mientras veían atentos el programa: “esto no fue así”, “ese año no corresponde” o quizás se hayan sorprendido por algo desconocido en la vida del cantante.

Tengamos en cuenta que estamos hablando de una biografía cargada de ficción y escrita con permisos para ocultar, inventar o decirnos tan cual lo que sucedió en la vida real de Luis Miguel.

Llamado “Suave”, este tercer episodio nos muestra una faceta del intérprete no tan amable como la que pudo mostrarse en la primera temporada. Celos profesionales, egoísmo, entre otros comportamientos que marcaron su personalidad y terminaron, quizás, por convertirlo en el llamado gran solitario que fue o que seguiría siendo.

Sin más preámbulos, lo visto en el capítulo 3 y su paralelo de la vida real.

El comercial de Corona

-Ficción-

El tercer capítulo de “Luis Miguel:la serie”, se sitúa en Acapulco de 2005. Nos muestra al cantante de 35 años grabando en un yate un comercial para la cerveza Corona.

“¡Corte, la tenemos!” grita el director mientras la actriz del mencionado comercial es retocada para salir a escena. En paralelo, Luis Miguel (Diego Boneta) es felicitado por su mánager Alejandro Asensi por su “grandiosa interpretación”.

-Realidad-

La grabación de este comercial sucedió en la vida real pero no se hizo en 2005 como se ve en la serie sino en 2003, el año en que Luis Miguel promocionaba su disco “33″.

Según reveló un site del cantante, para la filmación del mencionado comercial, Luis Miguel tuvo que pasar varias horas sobre la cubierta de un yate en Fort Lauderdale, Florida. Vestido de blanco y y visto con una actitud bastante relajada, este se ve disfrutando de la famosa cerveza mientras una de sus canciones suena de fondo.





La rivalidad con Cristian

-Ficción-

Celos de Cristian Castro. Este es uno de los temas que quizás sorprendieron más en el capítulo 3 de la serie. Y es que no es un secreto la rivalidad profesional de ambos cantantes, sobre todo en los noventa pero si de algo no se sabía era la incomodidad que pudo haber sentido Luis Miguel tras el éxito prematuro del hijo de ‘La Vero’.

El episodio nos muestra cómo el tema “No podrás”, un tema que se volvió un hit en 1992, le hizo sombra al mismo Luis Miguel a pesar del éxito que le estaba significando “Romance”, lanzado meses atrás.

Vemos a un Luis Miguel hartó de escuchar el dichoso tema en todos lados y con temor a ser eclipsado por alguien más joven y con un sonido más moderno. En la serie, “No podrás” se llama “No lo harás” y el intérprete que hace de Castro recibe el nombre de Cris Valdés.

-Realidad-

Sobre estos celos mostrados en la serie, se desconoce si son ciertos o no. En cuanto a la relación de Luis Miguel y Cristian Castro, este ha declarado en varias ocasiones sobre la gran admiración que siente por el intérprete de “Suave”. En 1995, por ejemplo, dijo sobre el ‘Sol’: Luis Miguel es un ejemplo para todos, no solo para mí nada más. Luis Miguel es México, es increíble cómo puede llegar una persona a ser tan importante para todo el mundo, no solo para mí. Luis Miguel es un modelo a seguir, para cualquier baladista.

Años más tarde, el mismo Cristian habló de la amistad que tuvo con Luis Miguel, dando a entender que algo sucedido entre ellos terminó por distanciarlos. En 2019, por ejemplo, Cristian contó que en 1994, su entonces amigo coqueteaba con su entonces novia Daisy Fuentes.

“Yo estaba saliendo con una chica. Me decepcionó un poco porque vino a meterse. Eso fue lo que nos distanció. A mí no de él, yo lo dejé meterse, porque lo quiero mucho”, dijo.

“La empezó a enamorar, le empezó a hablar y ella me lo decía. Yo sentí que era un hermano, Luis Miguel, y que realmente le gustaba. Así que le dije a Daisy: ‘Lo mejor es que pruebes con este chico, porque realmente es mi hermano”, recordó Cristian.

Luis Miguel en Viña del Mar

-Ficción-

El recordado concierto de Luis Miguel en Viña del Mar de 1994 es trasladado en la serie a 1992. En la ficción vemos como, impulsado por su nuevo publicista, el cantante acepta cantar en Chile para darse un respiro ya que siente que su nuevo disco “Aries” no está resultando como él quisiera. Una vez en el backstage, vemos al ‘Sol’ preparándose para salir al escenario de la Quinta Vergara cuando de pronto Cris Valdés (Cristian Castro) se topa con él, le pregunta por su nuevo álbum y se siente aliviado de no haber salido a cantar después que él.

Diego Boneta interpretando a Luis Miguel en Viña del Mar. Foto: Netflix

-Realidad-

Como mencionamos líneas arriba, el show de Luis Miguel en Viña del Mar se dio en 1994. Esta fue la cuarta vez del cantante en este escenario y fue quien cerró el festival el 21 de febrero. En esta misma edición, cantaron también Martha Sánchez, Miguel Ríos, Miguel Bosé y Alejandro Sanz.

En cuanto a Cristian Castro, este no se presentó en el evento chileno hasta el 2000, año que interpretó éxitos como “Por amarte así”, “Lloran las rosas”, entre otros.