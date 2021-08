Conforme a los criterios de Saber más

Tras seis años de ausencia, “La voz Perú” regresó este 2021 con una cuarta temporada, que la noche de este jueves 26 de agosto concluyó. Marcela Navarro, que ya ha participado en otros ‘realities’ de canto, se coronó como la ganadora y le dio así el triunfo al equipo de Guillerm Dávila. Pero más allá de la victoria de la cantante de 33 años, la gala nos dejó varios momentos para el recuerdo.

Cabe mencionar que, esta temporada de “La voz Perú” fue una de las que más convocatoria generó a nivel votación. Para elegir a los tres participantes que llegaron a la última instancia se registraron más de 140 mil votos del público. Y para elegir a la ganadora, más de 200 mil votos, cifras que, de acuerdo a lo anunciado por el conductor Cristian Rivero, es histórica en la historia de los ‘show talents’ de Latina.

¿Qué ocurrió en esta velada? Aquí nuestro Top 10 de momentos:

1. Las palabras de los entrenadores a sus finalistas

Al ser una gala final, tanto los participantes como los entrenadores estaban muy emocionales por cerrar una etapa en la que se crearon lazos de amistad y admiración. Al inicio del programa final, Daniela le agradeció a sus “pollitos”, nombre con el que bautizó a los miembros de su equipo. Eva Ayllón hizo emocionar a su representante, Valeria Zapata, al decirle: “Lo que yo necesito es mi reemplazo pronto”.

Pero, como ya ha ocurrido a lo largo de toda la temporada, el colombiano Mike Bahía dejó varios mensajes para el recuerdo y conmovió a los participantes. A Randy Feijoo, el representante de su equipo, le dijo: “Gracias por traerme a un lugar al que no pude llegar en este concurso: hasta la final. Yo me inscribí en el 2013 como cantante y no logré pasar de las batallas. Hoy soy finalista contigo”. Luego añadió: “Pase lo que pase, conserva tu corazón, porque con tu corazón vas a inspirar a la gente”.

Mike Bahía no solo fue generoso en sus palabras con su concursante. A Marcela Navarro le dijo: “Si la prosperidad fuera una torta, de la prosperidad que he ganado en mi carrera, me gustaría compartir una tajada contigo para que la compartas también con tu familia. Mereces ser grande”.

Randy Feijoo y Mike Bahía en "La voz Perú".

2. La primera ronda en vivo

La dinámica de la gala final inició con una ronda en vivo. Los cuatro participantes elegidos debieron interpretar un tema para convencer al público de que voten por ellos para pasar a una última eliminación. Solo serían tres los elegidos.

Randy Feijoo cantó “Hasta que me olvides” de Luis Miguel. Valeria Zapata eligió la desgarradora “Señor amante”. Aldair Sánchez, fiel a su estilo, apostó por algo muy peruano: el festejo “Ingá”. Como anécdota, su novia, participó como parte del cuerpo de baile. Finalmente, Marcela Navarro interpretó “En cambio no” de Laura Pausini.

Lamentablemente, Aldair Sánchez se quedó en esta etapa de la carrera, dejando fuera al equipo de Daniela Darcourt. “Más que compañeros, hemos sido familia”, dijo, en entrevista posterior con Karen Schwarz. También agradeció a la producción del programa por permitir que su enamorada lo acompañe en este día tan especial en su vida.

Fiel a su amor por la música criolla, Aldair Sánchez cantó el tema de Eva Ayllón "Inga". (Foto : Giancarlo Ávila @photo.gec)

3. Mike es del Perú

Aunque su música ya era muy popular en el país, el paso del colombiano Mike Bahía por “La voz Perú” ha afianzado mucho más su relación con su público local. Durante la final, Cristian Rivero sorprendió al cantautor al contarle que había logrado disco de oro por las ventas de ”La rutina”.

La voz Perú

Mike contó que el Perú era el primer país en el que su álbum alcanzaba tal distinción y destacó que el ya se siente nacional: “Mike es del Perú”, dijo en la que fue su última intervención en la señal abierta de la TV peruana.

4. La alegría en la sala de redes

Quienes siguieron la final por streaming (en Facebook o YouTube), pudieron tener como ‘plus’, la transmisión desde “La sala de redes”, a cargo de Karen Schwarz, donde estuvieron presentes los 27 participantes de esta temporada de “La voz Perú”.

Cada uno de los exconcursantes fue enfático en apoyar al representante de su ‘team’. En esta etapa del programa se vivieron momentos muy divertidos, como Sebastián Palma (exequipo Daniela Darcourt) recordando los tuits que le dedicaron sus fans durante la semifinal.

La sala de redes.

5. Las palabras finales de Aldair y de Valeria

Las despedidas siempre son tristes. Y los dos momentos más emotivos de la noche fueron el anuncio de los participantes que se quedaron cerca del trofeo, pero no contaron con el respaldo suficiente del público.

Aldair fue el primero en dejar la competencia. El artista aprovechó para decirle a los televidentes: “Es momento que la industria musical le de una oportunidad a la música criolla”, e invocó a más jóvenes a revalorar los ritmos propios del Perú.

Aldair Sánchez se fue con la frente en alto de la "La Voz Perú". (Foto : Giancarlo Ávila @photo.gec)

Valeria Zapata, quien había sido una de las favoritas del público, finalmente quedó en el tercer lugar y fue eliminada, dejando en competencia a Marcela Navarro y Randy Faijoo.

“Estoy muy feliz y agradecida con la producción y la maestra Eva. Me voy feliz”, dijo la participante, que a sus 17 años fue la más joven en llegar a la final.

7. Última vez en escena

Cuando ya quedaron tres participantes en competencia, cada uno de ellos tuvo la oportunidad de volver a cantar el tema que sintieron interpretaron mejor en toda la temporada. Así, Randy eligió “Todo mi corazón”. La chiclayana Valeria Zapata eligió “Ya no más” de Susan Ochoa y le dedicó el tema a su padre, que estaba de cumpleaños. Marcela cantó “Mi soledad y yo”, de Alejandro Sanz.

Marcela Navarro en la final de "La voz Perú". (Foto : Giancarlo Ávila @photo.gec)

8. La emoción de Guillermo Dávila

Esta presentación fue clave para el posterior triunfo de Marcela Navarro, pues su versión resultó tan conmovedora que, como ocurrió la primera vez que la cantó, hizo romper en llanto a su entrenador, Guillermo Dávila.

Aunque esta vez, Cristian Rivero explicó con mayor detalle qué ocurría con el venezolano. El conductor reveló que el cantante le contó que ese tema lo tocaba especialmente, pues a su llegada al Perú para esta etapa de “La voz” la soledad lo había tocado personalmente, pues estaba sin su familia y sin manager, volviendo a empezar.

Dávila estuvo tan conmovido por la performance de Navarro que no pudo darle una réplica inmediata por tener la voz entrecortada.

Guillermo Dávila en "La voz Perú".

9. La presentación de la banda y los jurados de “La voz Senior”

Esta gala final también sirvió para hacerle un reconocimiento público a los integrantes de la banda de “La voz Perú”, que sin duda hicieron más potentes y memorables las presentaciones de los talentosos cantantes. Así, conocimos al cubano Abel García (saxo), a César Silva (teclados), a Renzo Dalí (guitarras y sintetizadores), a Paloma Sánchez (corista), entre otros músicos que forman parte del equipo liderado por el director musical Jesús ‘viejo’ Rodríguez.

La voz senior

Finalmente, ingresaron a escena Joaquín y Lucía Galán, los argentinos del dueto Pimpinela, y el percusionista peruano ganador del Latin Grammy Tony Succar, todos ellos nuevos integrantes del jurado de “La voz Senior”, el reality que tomará la posta de “La voz Perú” en el horario estelar de Latina.

Ellos anunciaron que se vienen muchos momentos emotivos en este nuevo formato y que, como ya ha ocurrido en esta temporada de “La voz Perú”, pese a la edad, igual Daniela Darcourt conoce a todos los participantes que llegan a audicionar.

10. El triunfo de Marcela

Pero, sin duda, el momento que quedará para la historia es aquel en el que Marcela Navarro, una artista que ya ha probado suerte varias veces en los programas de talentos de la TV peruana, finalmente consigue hacerse del merecido premio.

La baladista, representante del equipo Guillermo Dávila, se impuso en los votos a Randy Faijoo, del equipo Mike Bahía, y firmó en vivo su contrato con la disquera Universal, con quienes grabara un tema propio para continuar, por la puerta grande, su carrera musical.

Guillermo Dávila y Marcela Navarro (Foto : Giancarlo Ávila @photo.gec)

Ahora cuéntanos, ¿cuál fue tu momento favorito en “La voz Perú”.

