El público escogió a Marcela Navarro, del Equipo Guillermo Dávila, como la ganadora de “La Voz Perú” luego de una noche llena de música y emociones. La cuarta temporada de la competencia de canto llegó a su fin con un concierto en el que también brillaron las voces de Randy Feijoo, Valeria Zapata y Aldair Sánchez, que ocuparon el segundo, tercer y cuarto lugar respectivamente.

En cada una de sus presentaciones, Marcela impresionó a Guillermo Dávila por su desenvolvimiento en escena y su manera de interpretar las canciones, por ello, en más de una oportunidad, el venezolano escogió salvarla de ir a noche de eliminación. En la semifinal, la joven de 33 años, se impuso sobre Fito Flores, otro de los grandes favoritos de su ‘team’.

Desde las audiciones a ciegas, Dávila se mostró sorprendido por la voz de la loretana. En aquella oportunidad, también volteó su silla Daniela Darcourt y Eva Ayllón se mostró arrepentida de no haber girado a tiempo.

Luego de triunfar junto a Marcela, Guillermo Dávila dijo: “Me siento realmente un ganador, no porque gané un concurso, sino por el hecho de que ella confió en mí y me vi muy premiado con todo lo que me regaló en todo este trayecto de ‘La Voz Perú’ “.

Marcela, por su parte, agradeció a Dávila por girar la silla en su audición y declaró en entrevista con El Comercio que sería un honor cantar junto a su mentor.

“Guillermo es una persona quizás un poco escueta para expresarse, pero es muy preciso con sus consejos y yo los valoro mucho. Me decidí por él porque me pidió que fuera a su equipo, pero al mismo tiempo no insistió, y eso me llamó mucho la atención. Me inspiró confianza”, declaró a este Diario.

¿Te perdiste alguna de las presentaciones de la ganadora de la cuarta temporada “La Voz Perú”? Saltar Intro las seleccionó para ti. ¡Nuestros parabienes, Marcela!

1. “En cambio no” - final

“Gracias, Marcela, en el nombre de la gente de producción, de todo el público que se ha deleitado con tu voz [ ...] tengo amigos que te escuchan en diferentes países del mundo y tienen comentarios sobre ti. Gracias por estos momentos en que haces que se me salga el corazón”, le dijo Guillermo Dávila tras escuchar la interpretación de Marcela de la canción de Laura Pausini.

2. “Mi soledad y yo” - final

Con esta versión de la canción de Alejandro Sanz, Marcela hizo llorar a Guillermo, quien le pidió que siempre siga adelante. En tanto, Eva Ayllón pidió al público mayor apoyo a los cantantes. Por su parte, Daniela Darcourt y Mike destacaron la genialidad de la joven cantante.

3. “Barco a la deriva” - semifinal

“Marcela, cuando emitiste tus primeras notas, yo hice boom de un solo golpe. Me vienes a abofetear esta noche con esta versión, que voy a querer hacerla”, dijo Guillermo Dávila luego de escuchar a Marcela cantar su canción.

4. “Si tú no estás aquí” - gala 16

Con esta canción, Marcela logró su pase a la seminifinal. En esa oportunidad, la maestra Eva dijo estar encantada con la joven participante y destacó que ella tiene la particularidad de hacer entender lo que el tema quiere decir. Por su parte, Daniela Darcourt se declaró su eterna admiradora y le pidió que nunca deje de cantar.

5. “A medio vivir” - gala 3

Esta fue la primera presentación de Marcela en los conciertos en vivo y ya desde ese momento, Guillermo mostraba su admiración por su participante, que hace algunos años cantaba en las estaciones de trenes de Nueva York. En tanto, Mike destacó la calidad interpretativa de la joven.

