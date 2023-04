Cuando descubrió su pasión por el arte, el primer objetivo que estableció el mexicano Luis Ernesto Franco fue convertirse en una estrella del pop o ‘un rockstar’. Sin embargo, la vida lo llevaría por el camino de la actuación. Tras su paso por el Centro de Formación Actoral (CEFAC), empezaría a sumergirse en producciones televisivas como “La hija del jardinero”, “Secretos del alma” y “Falsa identidad”. Casi una década después desde su debut en pantallas, se encuentra sumamente emocionado por el estreno de la nueva serie “Máscara contra caballero”, disponible en la plataforma de streaming Star+desde el 19 de abril.

Durante una mesa redonda junto a otros medios de Latinoamérica en la que participó Saltar Intro de El Comercio, el actor se mostró ilusionado por el papel protagónico que asumió en esta comedia. La historia sigue al cantante mexicano Alex Gorostiza conocido como “El Caballero de la Electrocumbia”, quien, de pronto, se verá envuelto en una situación poco esperada: deberá suplantar al conocido luchador enmascarado apodado “El Manchas”. El propio Luis Ernesto es muy fanático del mundo de las luchas desde que era un niño.

“No es lo mismo verlas que, en este caso, con el personaje de ´El Manchas´, experimentarlas y tomar clases y darte unos guantazos ahí (en el rodaje de la serie). En el 80% de las peleas era yo con la máscara. Sí tenía un doble, pero hacia el final de la serie donde mi personaje ya sabe luchar mejor. Me llevé muchos golpes, pero fue muy divertido”, confesó durante su intervención.

Como mencionamos líneas arribas, Franco tenía como sueño convertirse en un cantante; pero, debido a –como él mismo confiesa- su “falta de entonación”, optó por la actuación para subirse a los escenarios. Entonces, al recibir la propuesta de “Máscara contra caballero” vio la oportunidad perfecta para, de alguna manera, cumplir ese deseo. “Para mí es como un sueño frustrado y cuando me ofrecen esta historia y compaginar estos dos mundos, para mí eran un sueño. Venía de hacer dos dramas y un thriller, así que esta comedia para mí fue un ´go´ (vamos)”, aseguró.

(Foto: Star+)

Un personaje surreal

La grabación de “Máscara contra caballero” significó un gran reto para Luis Ernesto Franco, pero, a su vez, le pareció uno de los más interesantes en cumplir dentro de sus 22 años de carrera actoral. “Ya vi los primeros capítulos y la verdad es que estoy muy contento y orgulloso del trabajo que logramos hacer”, enfatizó.

Aunque, también reveló que, para llegar a este punto de su vida dentro de la industria cinematográfica, aceptó algunos papeles y proyectos que “no me gustaban en absoluto”. “Fui extra, hacía muchísimos comerciales de cosas que no me gustaban, no lo disfrutaba. Pero sabía que era un proceso para poder llegar después a una meta”, precisó.

Por ello, el papel de Alex Gorostiza en “Máscara contra caballero” fue muy enriquecedor; además de que era un personaje muy divertido e incluso, a veces, surreal. Gracias a la libertad creativa que le otorgó el director Alfonso Pineda Ulloa –con quien ha trabajado previamente-, Luis Ernesto tuvo la oportunidad de agregarle ciertas características a sus personajes; pero, siempre estuvo supervisado.

(Foto: Star+)

“Es muy fácil irse de la comedia a la farsa. Entonces, si no tienes un buen director que nivele a todos, pues puedes irte a la farsa y al absurdo. Al final, ´Máscara contra caballero´ es una comedia de situaciones. Me divertí muchísimo haciéndola, fue rudo el proceso físico, sobre todo de preparación para poder subir de peso, aprender por lo menos movimientos básicos de la lucha libre, las coreografías. En el set nos dio mucha cabida a la improvisación, a experimentar”, dijo.

(Foto: Star+)

Por último, Luis Ernesto asegura que “Máscara contra caballero” acertó al combinar tanto la lucha como la música para mostrar la cultura mexicana en streaming. “La lucha libre es súper importante en México y Latinoamérica. El mundo del espectáculo también, así como el mundo de la música. Entonces, creo que los escritores y los creadores del proyecto de ´Máscara contra caballero´ lograron conjugar muy bien estos medios de una manera cómica, pero reflejar lo que sucede realmente tras bambalinas. Para mí es mucho más importante, más interesante y más cómico siempre lo que sucede tras bambalinas, que es lo que realmente la gente no en televisión o en un show de lucha libre”, finalizó.

