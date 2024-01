Austin Butler viste de uniforme militar. Con esa sonrisa característica de Elvis Presley (imposible no comparar), mira a una mujer y la abraza con ternura. Así inicia “Masters of the Air”, la serie de Apple TV+ donde el actor interpreta al piloto Gale Cleven, a cargo del Grupo de Bombardeo N° 100, también llamado “Bloody Hundredth”, durante la Segunda Guerra Mundial. Tom Hanks y Steven Spielberg infundieron en la historia el mismo estilo de su miniserie antecesora “Band of Brothers” (2001), una de las mejores series de todos los tiempos.

Hanks, Spielberg y los otros productores de “Band of Brothers” revivieron el contexto de la Segunda Guerra Mundial, pero no desde el campo de batalla visceral, sino mostrando la perspectiva de los grupos de aviadores estadounidenses que bombardearon varios puntos de Alemania durante la II Guerra. “Hay que patearles el trasero a los nazis y regresar a casa temprano”, dice el personaje de Butler en una escena de la miniserie de Apple TV+, que es menos visceral en los dos primeros capítulos y muy parecida a una lección de historia.

El guionista John Orloff traduce los momentos más importantes del libro homónimo de Donald L. Miller, “Masters of the Air”. En la trama principal, los “Bloody Hundredth”, interpretados por Austin Butler, Barry Keoghan, Anthony Boyle, entre otros, se suben a los aviones para arriesgadas misiones en contra de la Alemania nazi. Toman el control en condiciones poco oxígeno y viven la perdida de muchos hombres en el aire, pero más que nada el precio emocional de vivir la guerra.

Callum Turner es Major John Egan en "Masters of the Air".

Episodio 1 de “Masters of the Air”

El primer episodio es la presentación de los personajes. Aunque Gale (Butler) es el piloto principal, se le nota más modesto y de pocas palabras. En cambio, su amigo y colega John Egan (Callum Turner) es un hombre demasiado gracioso y toma con ligereza las condiciones mortales de la guerra. Se nota la camaradería entre ellos y también su relación con los pilotos subordinados.

Barry Keoghan protagoniza "Masters of the Air".

En la primera escena, Gale y John están despidiéndose de sus novias en un bar. Minutos después, John intenta despertar a un aviador bañado en sangre en medio del furor de los bombardeos. Suena algo brutal, pero lo cierto es que, en los primeros 30 minutos, no hay un giro tan llamativo que capture la atención. Más bien, el narrador y las conversaciones entre los pilotos revelan la forma de trabajo militar y los cargos importantes, como los copilotos o el navegador, puesto clave para la estrategia a bordo.

Anthony Boyle es Major Crosby en "Masters of the Air".

La base del primer capítulo es Gale Cleven, que participa de un bombardeo donde diferentes aviones estadounidenses los protegen. Después, siente culpa por no regresar con la misma cantidad de personas a tierra. Otros momentos se suman, como la aparición del personaje de Barry Keoghan hasta el final del episodio. Muy tarde. Con su acento irlandés recordado de “Banshees of Inisherin” (2022), es una presencia imponente en la trama de la guerra y cabe la intriga del rol que juega como el amigo amable del grupo. En general, es obvia la posibilidad de que cualquiera de los personajes más importantes muera en algún momento.

Episodio 2 de “Masters of the Air”

El segundo capítulo de “Masters of the Air” continúa mostrando la camaradería entre los pilotos. Comen juntos, hablan de los heridos, pasan el rato bailando y tocando música o haciendo carreras de bicicletas en el búnker donde se quedan en Inglaterra. Algunas de las secretarias que forman parte de la compañía militar también están en las reuniones. Y esa visceralidad del campo de batalla aéreo se percibe en los momentos de batalla, pero no termina de ser suficiente para estimular la visualización del próximo capítulo.

Lo más interesante de la parte dos de la miniserie es la unión de fuerzas aéreas británicas y estadounidenses. Ambos grupos tenían estrategias diferentes, porque los primeros hacían bombardeos indiscriminados y mortales, sin temor a matar alemanes inocentes, mientras que Estados Unidos atacaba puntos económicos o militares. Además, se nota la presión de que más aviones están cayendo en las semanas complicadas. Hay un nuevo coronel al mando y otros personajes cobran protagonismo, como Crosby (Anthony Boyle), el nuevo navegador que suple al anterior que está herido.

En general, los primeros episodios de la miniserie buscan instruir al público en los tipos de aviones, la importancia de los personajes, su día a día. Pero el drama de “Band of Brothers”, ese dolor y temor detrás de cámaras de la guerra, no se explota como potencial. Sin embargo, todavía es interesante ver qué sucederá con los personajes de Barry Keoghan y Callum Turner, que son los más carismáticos, y solo queda esperar la aparición de otros actores en la serie, como Ncuti Gatwa (”Sex Education”) o Thomas Flynn (”Rojo, blanco y sangre azul”).

Trailer de “Masters of the Air”