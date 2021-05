Conforme a los criterios de Saber más

Un equipo de programadores y creativos de la industria del videojuego enloquecen intentando fabricar el producto estrella de su compañía. La primera temporada de la serie de Apple TV+, “Mythic Quest”, mostró el carácter tóxico de los personajes, pero la segunda disponible desde el 7 de mayo en un ambiente pospandémico hará sentir la oscura fibra de la comedia.

En una conferencia de prensa de Apple TV+ en la que participó Saltar Intro, el creador y actor principal de “Mythic Quest”, Rob McElhenney (Ian), su coestelar Charlotte Nicdao (Poopy) y los actores de reparto Danny Pudi (Brad) y F. Murray Abraham (C.W. Longbottom) expresaron la emoción de seguir interpretando a personajes que son tan parecidos al ser humano que los interpreta.

“Vemos mucho de nosotros en los personajes, no exactamente nuestras propias características, pero sí compasión y empatía y eso es lo que queríamos explorar más en esta segunda temporada”, comentó uno de los creadores de la serie Rob McElhenney a los medios.

Después de su éxito con el episodio “Cuarentena” —en el que los personajes hacen un juego por videollamada que apenas ves, piensas: ¿por qué nunca se me ocurrió a mí?—, “Mythic Quest” lanzó el episodio especial “Everlight” para ir calentando motores antes de iniciar la segunda temporada que tendrá entregas de capítulos semanales cada viernes.

¿”THE OFFICE”?

La segunda temporada que cuenta la historia de Ian, Poopy, Brad, C.W. Longbottom y los demás trabajadores de la empresa creadora del videojuego Mythic Quest es una aventura pospandémica sin mascarillas sanitarias que ocurre todo el tiempo en un ambiente de oficina parecido a la sitcom americana “The Office” (Amazon Prime) protagonizada por Steve Carell. Pero cuidado y se lo vayas a mencionar a Rob McElhenney.

“No sé quién es este personaje Carell, pero si resulta que hace algo derivado de lo que nosotros hacemos, entonces mis abogados estarán tratando de comunicarse con su producción. ¿Carell, dijiste? Tal vez me lo puedas deletrear luego para que mis abogados vean eso después”, dijo McElhenney a El Comercio y por un momento parecía que quien estaba hablando de era el director creativo del videojuego Mythic Quest, su personaje, Ian.

Ian Grimm es el genio de los videojuegos en Mythic Quest y Rob McElhenney es también un fanático de estos juegos. (Foto: Apple TV+)

En las redes sociales y algunos medios, se han atrevido a comparar “Mythic Quest” con “The Office” y cómo no. El matiz dramático en personajes como Michael Scott (Steve Carell) puede confundirse con el narcisista y manipulador Ian Grimm (Rob McElhenney). Ambas historias ocurren en una oficina que ve subir y bajar los niveles de respeto en un ambiente laboral y el diálogo es, en sus partes más graciosas, silencioso.

Como a todos quienes estudiaron en la escuela de cine, en sí, no es algo nefasto que tu historia tenga referencias audiovisuales y a largo plazo puede haber coincidencias. “Ciertamente la influencia aquí fue la serie ‘The Office’ de Inglaterra protagonizada por Ricky Gervais. Cuando lo veía actuar, pensaba ‘este tipo es increíble y amo el ambiente de trabajo’. Pero no solo eso, también series como ‘Cheers’, ‘Night Court’, ’30 Rock’, shows que realmente trabajan en un ámbito laboral y son fascinantes, porque ves gente que se junta y navegan uno en torno al otro. Vi fascinante esa manera de hacerlo y es lo que quise mostrar en ‘Mythic Quest’”, dijo Rob McElhenney.

GAMERS

En la primera temporada, todas las miradas apuntaban a Poppy (Charlotte Nicdao), la creativa y eficiente ingeniera de sistemas de la empresa dueña del videojuego Mythic Quest. ¿Es tan feminista por no ser femenina? ¿Todas las mujeres tienen que pasar por eso si quieren ser gamers forever? ¿Qué fuerza le hace tolerar ese ambiente? La verdad es que no hay una sola explicación sobre sus motivaciones, pero la segunda temporada da mucho campo para poder descifrarlo.

“Fue muy cool haber recibido todo el feedback de las redes sociales de personas que trabajan en la industria de los videojuegos, diciendo: ‘¡Dios, esto es tan similar a lo que sucede en mi lugar de trabajo!’ o ‘Estoy muy identificada con los personajes de Poppy, Rachel o Daina’. También creo que fue muy cool recibir mensajes de personas que no están involucradas con la industria, pero después de ver el episodio de cuarentena y pasar por el aislamiento entendieron a los personajes”, expresó sonriente Charlotte Nicdao a la prensa.

Aunque Poppy tiene el mismo rostro que Nicdao, marcan una gran diferencia. (Un ruido interrumpe al actor Rob McElhenney en medio de la conferencia). “Disculpen, disculpen”, dice Charlotte Nicdao (Poppy). “¡Ay, no, Charlotte! ¡Olvidaste tus audífonos!”, continúa McElhenney. (El ruido sigue y alguien ríe). “No sé cómo solucionar esto. ¡Solo soy una programadora de sistemas en la televisión!”, le responde ella. (La moderadora de la conferencia le propone a él esperar un poco). “Sí, claro, esperemos a ver a Charlotte echando todo a perder”, bromea él. Y en ese momento hubo un gracioso silencio. Parecía una escena de “Mythic Quest”.

DE LOS MÁS QUERIDOS

En las mismas condiciones está Danny Pudi (Brad), quien interpreta al jefe de departamento de monetización del videojuego Mythic Quest, el cual en su segunda temporada explora las bondades de una expansión creativa más rentable tras el éxito de su versión Mythic Quest: Raven’s Banquet (primera temporada).

“En realidad, amo chocar los cinco. Amo a las personas. Amo bromear con la gente. Entonces, para mí fue un desafío explorar un personaje con el que no me sentía a gusto. Ser un personaje mayormente siniestro, fue muy divertido. Brad es tan bueno en su trabajo y tiene tanta confianza, dice lo que quiere y no está asustado por lo que piensen los demás. En todas las temporadas, aprendí mucho de Brad, a ser más seguro de mí mismo, cómo saber decir que ‘no’ y a ser más directo en ciertas situaciones”, comento Danny Pudi a El Comercio.

Brad Bakshi (Danny Pudi) es el personaje que fácilmente puede confundirse con el villano de la serie, a quien no le gustan los videojuegos, pero están involucrado en el mundo gamer para someter a sus trabajadores a sus órdenes. (Foto: Apple TV+)

Es uno de los personajes más queridos por dar vida al lenguaje del guion Megan Ganz, quien juega con los claros oscuros de los personajes en “Mythic Quest”, a veces más negros que blancos, durante las dos temporadas. Pudi, siendo joven y poco vulnerable, no tuvo problema en regresar al estudio de grabación luego de la cuarentena, pero esta suerte no la tuvieron todos los actores.

Fue el caso del Oscar 1985 a Mejor Actor, F. Murray Abraham, que interpreta a C. W. Longbottom, el galardonado narrador de la empresa del videojuego que trabaja rodeado de jóvenes promesas del mundo gamers y lidia con la falta de sensibilidad de su entorno laboral. Ya desde el episodio de “Everlight” vemos cómo seguirá la participación de C. W. el resto de la serie: vía Zoom.

“Diré que realmente no fue tan divertido (grabar la segunda temporada), porque no estaba cerca de mis amigos. En esta compañía, todos se han vuelto amigos desde la primera temporada. No hay garantía de que las personas con las que te trabajas te caigan bien, todos sabemos eso, pero en esta oportunidad se dio, y a causa de que hayamos sido tan cercanos, pude vincularme con ellos a través de la pantalla del Zoom. No es que haya sido más difícil, sino que no fue tan divertido”, dijo a los medios F. Murray Abraham.

F. Murray Abraham, por ser población vulnerable, ha estado detrás de una pantalla de la computadora mucho tiempo durante el rodaje de la segunda temporada. (Foto: Apple TV+)

En la primera temporada, C. W. Longbottom fue uno de los personajes más queridos de la serie, debido a su sensible forma de expresar las memorias de su pasado. (Foto: Apple TV+)

Escucharlo mediante la ficción no se distancia mucho de la realidad. El mismo romanticismo, locución de cuento infantil y asombro por la vida están presentes al escuchar a un hombre que tuvo que teletrabajar durante casi todo el rodaje, porque la producción se lo pidió con respeto.

“Encuentro mucho de mí en él, por lo que no es muy difícil interpretarlo. Él disfruta la vida y yo también, me encanta comer, soñar, me encantan las mujeres, me gusta pasar buenos momentos y amo mi trabajo. También cometo errores, como él. Me parece que C. W. nunca se imaginó que iba a vivir esta vida moderna. Piensa que va a seguir cumpliendo 30 años por el resto de su vida. Por mi parte, no puedo describir cómo es trabajar en un estudio con cuatro generaciones de actores. Es asombroso, es notable”, asegura F. Murray Abraham.

Inspirado en la narrativa de los videojuegos, “Mythic Quest” presenta una historia de redescubrimiento en su episodio especial, “Everlight”, que tiene la voz en off de Anthony Hopkins y empieza con la animación de un ser oscuro que logra devolver la luz a un pueblo encantado. En este capítulo, los personajes libran una batalla y en el resto de la temporada se descubren sus motivaciones y destapan esas heridas que en algún momento causaron risa. Si ven la primera temporada, sea que la comparen con “The Office” o no, seguro que no querrán dejar de ver la siguiente. Una serie definitivamente recomendada.

