Conforme a los criterios de Saber más

Todas esas estrellas de Hollywood y el mundo que alguna vez fueron inalcanzables por formar parte de los sets más costosos, de producciones que podían ser disfrutadas en una matiné de fin de semana, ahora están más cerca que nunca. Mientras los gigantes de la ficción y no-ficción continúan con su guerra por abarcar el mercado del streaming, nosotros solo podemos pensar: bueno, más para mí. El problema es que estamos en un punto donde es realmente difícil elegir. Por eso, hemos revisado los pros y contras de siete plataformas para que puedas decidir cuál es la que mejor se adapta a tus preferencias: ¿Paramount+, Prime Video, Disney+, Netflix, MovistarPlay, HBO Max o AtresMediaPlayer?

Algunos han tenido errores en sus inicios (Disney+) y otros todavía no se podrían llamar un almacén de películas (Paramount+). Están los que tienen tanto que ofrecer que da migraña encontrar algo para ver (Netflix) y los que vienen incluidos en el paquete a un precio accesible (Movistar Play). Pero, haciendo consultas “a boca de urna”, lo que gana finalmente parece ser el diseño y el contenido que ofrecen.

NETFLIX

Calificación: ★★★★★

Viaje del usuario . El tiempo que tomaba caminar cinco cuadras hasta el Blockbuster más cercano no se compara en nada a la cantidad de minutos que puede pasar una persona navegando en lo más hondo del mar de películas y series que ofrece Netflix. Al ingresar, solo pide un breve momento para ponerle nombre a tu usuario (permite hasta cinco perfiles por cuenta) y así el algoritmo pueda tener a la mano lo último que viste o te ofrezca contenido relacionado, aunque verdaderamente podrían tener un mejor sistema de segmentación.

Netflix acaba de implementar un nuevo método de pago con códigos de recarga. Las personas pueden pagar en efectivo la suscripción por agentes de banco en tiendas de abarrotes. (Foto: Captura/Netflix)

Lo cierto es que es la primera plataforma más cara, como quieras verlo, con la variación del pago anual o mensual. Ojo, para lo que ofrece, sigue siendo la más costosa. El plan básico cuesta 24.90 soles (puedes ver contenido solo en un dispositivo a la vez), 34.90 soles (dos dispositivos simultáneamente) y 44.90 soles (cuatro dispositivos). Este paquete premium es el único que tiene resolución Ultra HD, por eso, los jóvenes lo prefieren, en definitiva. Pagan el servicio entre varios y les sale alrededor de 11 soles por cabeza. Tan cómodo que podrías aprovechar y pagar otra plataforma de streaming muy parecida, como HBO GO por ejemplo, que tiene más o menos la misma estética de la interfaz.

Contenido . Con tantas películas de clasificación R (sexo y violencia), lo más reforzado que podría tener es su sistema de control parental. Puede que Netflix ofrezca opciones de bloqueo de películas o restricciones de edad por perfil, pero con las 3.931 películas y 1.818 programas de televisión (en su catálogo de Estados Unidos) que puede tener en el sitio, es un poco complicado estar monitoreando los tráiler de estreno y las portadas con semidesnudos en algunas películas para mayores de 18 años.

La siguiente alternativa es que estés presente cada vez que tu hija o hijo tome el control del dispositivo y solo permitas que entren a la pestaña de Netflix para niños. Lo malo es que, si son fanáticos de Disney, ya perdieron en ese sentido, porque Maléfica, Frozen y todas sus demás producciones fueron retiradas para ser incluidas en la plataforma de Disney Plus.

Popularidad . Con sus más de 200 mil usuarios en el cierre del último año, gracias a la pandemia, Netflix es un hype, un boom por el que emocionarse a lo grande, y su contenido es tan diverso e internacional que muchas personas han buscado pasar sus vacaciones en los países que veían en los relatos. Y esto lo puede comprobar solamente echando un vistazo a las estrellas más concurrentes en su contenido, como Wagner Moura (“Sergio” - Brasil), María Pedraza (“Toy Boy” - Élite), Mariana Treviño (“100 días para enamorarse” – México), Noah Centineo (“La cita perfecta” – Estados Unidos).

Realmente lo más interesante de Netflix es el diseño y la versatilidad del consumo y con esto me refiero a botones de “saltar intro” o tener facilidad para iniciar el siguiente capítulo con “inicia episodio tal”. Parece tan obvio, si tienes la costumbre de usarlo, pero en otros sitios, como Movistar Play y AtresPlayer, no han implementado una de las dos opciones en todos sus contenidos.

Un punto aparte es que, a menos que estés en Puerto Rico, lo siento, no hay prueba gratis, aunque casi todo el mundo está de acuerdo en pagar Netflix. La empresa se ha aliado con diferentes compañías para que la aplicación esté incluida en sus productos tecnológicos. Esto es muy importante, porque hay quienes priorizan el tipo de dispositivo que van a usar. En este caso, Netflix permite utilizar Smart TV, sistema IOS, Android, PlayStation, XBOX, la web y Apple TV. Es mucho más fácil manejarlo desde las tablets, porque la opción de avanzar y retroceder los minutos por ese medio es menos tediosa que por la TV. Algunos usuarios sugieren que se implemente un botón para retornar al inicio de la historia.

Defectos . Puedes pasar horas intentando encontrar algo que disfrutar hasta que te quedas dormido o dormida sin ver nada. Un usuario de Netflix me dijo: “hay tanto que ver que me dio migraña y me desafilié”. Lo que sucede es que Netflix busca ofrecer de todo un poco. Entonces hace alianzas con directores de renombre, como Martin Scorsese (“The Irishman”), buscando nominaciones a premios importantes, pero no todas sus producciones del catálogo son de tipo A1, porque justamente la empresa quiere ser un paraíso de opciones, no importa cómo, así ofrezca cantidad de películas de comedia absurda. Ellos tienen la política de “Feel free, see more” (siéntete libre y mira más) y buscan que todas las personas se sientan complacidas, según información proporcionada por Netflix a este diario.

DISNEY PLUS

Calificación: ★★★★★

Viaje del usuario. El 12 de noviembre de 2019, día que Disney lanzó su plataforma de streaming, se escuchaban redobles de tambores, porque todos esperaban con ansias ver qué de nuevo traía el gigante de las historias infantiles. Fiel a su estilo, incluyó pruebas gratuitas de 7 días con el paquete mensual de solo 25.90 soles y anual 259.90 soles, precios que pueden aumentar, pero únicos y cómodos para tener hasta cuatro dispositivos distintos, 7 perfiles abiertos y con la misma cantidad de tipos de tecnología que Netflix, solo agregando Fire TV.

Disney Plus traerá series a su nueva plataforma Star+ que tienen licencias de Fox, FX, ABC y 20th Century Studios, adicionalmente, estará el canal deportivo ESPN+ (sin anuncios). (Foto: Captura/Disney Plus)

Sí brillosa fuera un sentimiento es lo que produciría Disney Plus la primera vez que ingresas: la interfaz es amigable. Los botones de las marcas más importantes, como Diney, Pixar, Marvel, Star Wars y National Geographic, activan un video de fondo al colocar el puntero del mouse y las películas y series se segmentan por subtema y por marca. Tuvo errores que saltaban al inicio del lanzamiento relacionados con el acceso a dispositivos o botones que se activaban de repente, pero pudieron corregirse en las siguientes semanas. Felizmente los padres no tienen problemas con el tema del control parental, al ser este un sitio infantil, de contenido apto para clasificación 13+.

Contenido . No ha sido difícil encontrar a un usuario que haya dicho: “yo solo saqué plan para ver ‘The Mandalorian’”. Es algo que muchas otras compañías de streaming tienen bastante que enviar. ¡Disney Plus se ha quedado con el monopolio de Marvel! Y de las sagas más taquilleras que antes estaban en otras plataformas, como un gancho para atraer al público con un episodio de series cada semana.

No abruman al usuario con un catálogo gigante de contenido, de hecho, iniciaron con un aproximado de 650 películas, programas de televisión, cortos y otros. Pero tienen a los éxitos “WandaVision” (Marvel), próximamente “The Falcon and The Winter Soldier” (Marvel), “High School Musical: el musical” (Disney), “Los elegidos de la gloria” (NG), también, detrás de escenas de la realización de las sagas cinematográficas (un escándalo para los fanáticos), versiones animadas de las series y todas las películas de las marcas preferidas.

Popularidad . Durante mucho tiempo, los fanáticos de Marvel han vivido descargando versiones piratas de las producciones seriales y cinematográficas. Para qué mentir. Hoy es una de las plataformas más baratas que ofrece ver todo en 4K Ultra HD y permite descargas dentro del sitio, aunque francamente eso descargar películas y series resulta redundante cuando probablemente estén disponibles muchísimo tiempo en una plataforma y casi siempre estamos conectados a internet.

Es algo nostálgico para quienes aman Disney, porque muchos de los contenidos han sido transmitidos por la televisión (el medio agonizante) durante décadas, pero hay otros que son exclusivos y a cualquier aficionado a todo lo relacionado con este mundo le gustaría disfrutar, por ejemplo, el documental “The Imagineering Story” sobre el centro de diseño y desarrollo de parque temáticos de la compañía.

Defectos . Que tire la primera piedra la persona que no ha buscado un VPN para acceder a contenido de Disney Plus en otros países, como los capítulos de “Los Simpson”, que no tiene todas las temporadas disponibles. Habrá que esperar que llegue en junio de este año la plataforma “para adulto” de la compañía en América Latina, Star+, donde la serie estará completa. Claro, a más precio más contenido: por 27.30 soles al mes y 32.80 soles si pagas una suscripción a las dos plataformas.

Algo en lo que realmente debería mejorar es en la segmentación de los contenidos. Está bien que haya mucho por elegir, pero cada semana parece la misma que la anterior: títulos taquilleros y preferidos del público en general en primera fila, apenas se abre la plataforma, y no tan relacionado con lo que el usuario busca.

AMAZON PRIME VIDEO

Calificación: ★★★★

Viaje del usuario . Tiene la plataforma más parecida a Netflix, a excepción de los títulos promocionales de la parte superior, porque solo son imágenes y no videos. No se jacta de ser la plataforma de streaming más pagada, teniendo la mitad de los suscriptores que su competidor, pero puede ocupar el tercer lugar en contenido de calidad y diseño de interfaz. La ruta del usuario es la más didáctica y ofrece, a diferencia de sus rivales, la opción para ver una serie en grupo. Parece mentira, pero en época de pandemia, esto es lo más beneficioso que una compañía de transmisión podría ofrecer.

Amazon Prime Video puede tener una breve publicidad de “Amazon Original” (producciones propias de la compañía) antes de algún espectáculo. (Foto: Captura/Prime Video)

Desde el click en la serie o película que quiere ver, como es común, aparecen los episodios y el detalle del elenco o los nombres de los creadores, pero tienes la opción de seleccionar en cada capítulo la escena específica que deseas ver, por si la dejaste a medias la noche anterior. También brinda la opción de hacer una lista de seguimiento y hay una pestaña que sugiere los contenidos relacionados con el relato que estás a punto de ver. No hay que esperar a que termine la serie para recién saber cuáles son las historias relacionadas.

Contenido . Prime Video tiene 30 días de prueba gratuita, pero eso no es nada para los amantes de las series “The Office”, “The Walking Dead”, “How I Met Your Mother”, “The Big Bag Theory”, “The Office” y “Doctor House”. Y cómo no sentirse tentada, si al menos nueve de las series originales de Amazon han sido nominadas para premios de televisión en los últimos años. “The Marvelous Mrs.” ha ganado el Emmy 2018 a Mejor Comedia y volvió a ser nominada en 2020.

La otra cara de la moneda es que Prime Video no es la mejor plataforma en series juveniles, aunque tiene a la aclamada serie española “El Internado: las cumbres” y un catálogo, eso sí, exclusivo para los amantes del anime, como “Inu Yasha” y “Shaman King”. Y por eso se parece a Netflix, pues ambos cuentan una lista de este género y también del tipo Stand Up Comedy.

Popularidad . Prime Video es un servicio antiguo y muy requerido. Empezó en 2006 dando la opción de renta y descarga de películas, algunas de estas todavía son por alquiler. Ahora, por 16.99 soles al mes, tienes permitido usar la cuenta solo en dos dispositivos simultáneamente con hasta seis perfiles distintos (es una opción nueva). Los precios para transmisión por streaming se asocian con la plataforma de envíos y compra de artículos de Amazon (419 soles el plan anual con beneficio de productos envíos gratis y express), entonces hay que revisar bien, porque puede que ya estés pagando por ver películas en streaming sin darte cuenta.

El control parental es muy sofisticado: tiene un código que prohíbe la renta de películas según la regulación que des a la edad y los contenidos de streaming bajo suscripción mensual. Los más pequeños en casa igual pueden disfrutar de la pestaña de “niños”, que funciona también desde dispositivos Smart TV, IOS, Android, PlayStatio, XBOX, Web y Apple TV. Últimamente, se ha incluido Fire TV Stiock o Fire Tablet, reproductor Roku, Xfinity X1.

Defectos . Algo de lo que muchos se quejan en Prime Video es que restringe los contenidos de renta y para intrascendente, pero bloquea el viaje del usuario. Eso puede compensarse con la opción de X-Ray del servicio IMDb, que pocos conocen y les puede interesar. Esta da información adicional biográfico y trayectoria profesional sobre los protagonistas de la historia que ven. Parece mentira, pero hace que la historia sea más interesante de consumir.

Algo último es que nada garantiza la calidad de las historias, por ejemplo, “Un Príncipe en Nueva York 2” estaba voceada como de las películas más esperadas para este mes y terminó siendo “otra secuela de una película vieja que nadie pidió”.

HBO GO

Calificación: ★★★★

Viaje del usuario . HBO GO es parte de la gama de canales de la compañía (HBO+, HBO Family, HBO Signature, HBO On Demand, etc.), pero con más de 2.500 títulos de esa programación en versión streaming y por el costo de 34.90 soles al mes (conexión en dos dispositivos simultáneos), 89.90 soles por tres meses y 294.90 soles el año. También se puede acceder con el usuario y la contraseña del servicio MiDIRECTV, servicio de paga del paquete HBO Max en televisión.

Hubo una época en que acceder al catálogo de HBO en la programación televisiva de casa era como tener una prueba gratis en Netflix, esta vez, la marca da la posibilidad de disfrutar de su programación durante 7 días de prueba gratis. (Foto: Captura/HBO GO)

El diseño es parecido al de Prime Video, con las producciones más vistas en la parte superior del sitio a modo de portadas en slides deslizables. Pero el sitio tiene dos diferencias. La primero es que separa sus contenidos por colecciones, además de los subtemas por género que permiten ubicar las producciones. Entonces, puedes encontrar la colección de “Liberen a Willy: la trilogía”, los mejores trabajos de artistas, como la sección de “Cameron Díaz”, o determinados temas como el “Día Internacional del Rock”. La segunda es que yendo al menú “Explorar”, en la opción “Live”, está la programación que el canal de televisión HBO transmite EN VIVO.

Contenido . Si Disney Plus tiene en su baraja la saga de Marvel, HBO GO tiene “lo mejor de DC”. Cuando empezó en 2017, con 30 días de prueba (una pena que lo hayan reducido), la plataforma no ingresó al mercado del streaming exactamente a lo grande, pero hoy se puede jactar de tener superproducciones en su catálogo, como “Game Of Thrones” y “Westworld”, y series en formato televisivo antiguo, como “Sex and The City” y “Big Little Lies”.

Popularidad . HBO GO pone episodios seriales semanales, pero ahora mismo no tiene una producción original que compita con un “Cobra Kai” (Netflix) o un “Raúl con Soledad” (Movistar Play). Lo que sí tiene son producciones muy rankeadas como “Chernobyl” y una sección de podcast que analiza los contenidos más llamativos.

Por lo demás, tiene mucho que mejorar en cuanto a impacto de audiencia, ya que en el tema de dispositivos no hay mayor restricción: Smart TV, IOS, Android, PlayStation, Web y Apple TV. En las tablets, la aplicación inicia con un logotipo de música cinematográfica. Si bien no hay una cifra clara de suscriptores, tampoco ha trascendido en el boca a boca, más allá del continuo boom de “Game Of Thrones”. Tal vez, puede servirle en algo agregar perfiles de usuarios.

Defectos . Una plataforma de streaming simpática, pero ya se le acaba la magia, porque es probable que este año llegue HBO Max con todo el contenido de Warner Bros., CNN, TNT, la colección completa de películas de DC y de Matrix, entre otros. Además, ofrecerá más contenido para niños, como “Not Too Late Show With Elmo”, porque el control parental con código no sirve de mucho cuando sabemos que está más dirigido al público adulto.

Es muy interesante que HBO GO dé bastantes opciones de interacción y selección de contenido, pero algo real sobre la plataforma es que las películas y series se encuentran de suerte. A menos que las hayan puesto en portada, no las ves y siguen perdidas en el catálogo. No hay mucha rotación a simple vista. Y, claro, algo terrible: no tiene botón de “saltar intro” al dar PLAY, entonces en las tabletas, el usuario debe avanzar con el dedo al minuto que desee. Al modo rústico.

HBO MAX

Calificación: ★★★★

El lanzamiento de HBO Max en Latinoamérica llegó con la opción de servicio en 4K, algo que se perfección desde su estreno internacional, pues no contaba con tal definición ni con HDR. (Foto: Archivo)

Viaje del usuario : 2021 es el año de lo nuevo en el streaming para Latinoamérica. Con más tiempo en casa, los peruanos empezamos a conocer nuevos servicios, como HBO Max, la plataforma esperada por los amantes de “Game of Thrones” y “Harry Potter”. Arrancó su llegada con una promoción de prueba gratuita de 1 semana, que la empresa reemplazó por un descuento de 50 % “para siempre”, y siempre y cuando que adquieras la suscripción hasta el 31 de julio. No es por nada, pero la comodidad en la navegación y la oferta de accesibilidad en los dispositivos hacen que valga la pena afiliarse para ver su contenido en un plan barato que te permite acceder a smartphones y tablets con solo 1 dispositivo a la vez a 9.95 soles mensuales (definición estándar y descargas hasta de 5 títulos como máximo), y en cualquier dispositivo con hasta 3 al mismo tiempo a 14.95 soles el mes (alta definición, 4K, descargas de hasta 30 títulos y 5 perfiles). Aunque la primera parece más austera, para viajeros y trabajadores que suelen darse breaks en el celular, puede funcionar perfectamente; en cambio, la segunda compone un plan familiar para acceder a un servicio que tiene la misma mecánica y configuraciones que la de HBO Go.

Hay pocas categorías en HBO Max, pero agrupan perfectamente los estrenos originales y demás contenido independiente. (Foto: Archivo)

Contenido : La gran diferencia entre HBO Go y HBO Max está en base a su contenido. Secciones como HBO Originals y las marcas específicas, como Cartoon Network (”Tom y Jerry, The Movie”, “Corage, el perro cobarde”, “Paw Patrol”) para los más pequeños, y DC (”Stargirl”, “Mujer Maravilla”, “La Liga de la Justicia” y todas las películas del caballero de la noche), y Warner Bros (¡”Friends”! y su último meeting “Friends Reunion”, “The Big Bag Theory”, “El Príncipe del Rap en Bel-Air” y su reencuentro “The Fresh Prince of Bel-Air Reunion”). Muchas veces la principal razón de un usuario para afiliarse al servicio es debido a estos shows clásicos de televisión disponibles en HBO Max. Según HBO, la plataforma cuenta con hasta 10.000 horas de contenido.

Popularidad : HBO Max es hoy la plataforma del momento, porque su gama de contenido clásico es atractivo para la audiencia mayor que puede consumir el servicio. Ya en Latinoamérica, vemos cómo Direct TV lo ofrece en su paquete mensual a menor costo (postpago 35 soles y prepago 30 soles). Luce cómodo para ver series: da la opción de pasar al siguiente episodio, a diferencia de Disney Plus, donde el modo no es automático y eso lo hace tedioso. Debe ser que el color lila y la distribución de las categorías, principalmente en la navegación en un televisor sea un gran plus para el espectador, porque puedes encontrar variedad siguiendo el nombre de tu preferencia (Acción, Animación, Comedia, Crimen, Documentales, Drama, Fantasía y ciencia ficción, Terror y suspenso, Internacional, Infantil y familiar, Producciones locales y Romance), y en su inicio lanza buenas recomendaciones de películas.

Defectos : Es una pena que los estrenos de HBO Original estén proyectados para Latinaomérica 35 días después de su lanzamiento original en HBO Max Estados Unidos. Frustra un poco a los usuarios de HBO esperar para adquirir accesos a los beneficios del lado estadounidense, por ejemplo, los capítulos gratuitos que ofrece en “Mira episodios gratis de series y películas” (solo en EE.UU), algo que sí tiene Netflix Latam. Y aunque por el momento no es compatible con el convertidor a Smart TV Roku, sí lo es con Android, iOS, iPadOS, Apple TV, PlayStation 4, Xbox One e incluso Chromecast.

PARAMOUNT PLUS

Calificación: ★★

Viaje del usuario . Paramount Plus acaba de estrenarse en el Perú a inicios de mes y está abierto a los usuarios a solo 14.90 soles con una semana de prueba gratuita. Como se sabe, los precios de las plataformas van aumentando conforme pasa el tiempo, entonces lo mejor va a ser aprovechar el precio, si quiera para probar un par de series de su pequeño catálogo de 2.500 películas y disfrutar de las marcas de la empresa matriz ViacomCBS que, al estilo del diseño de Disney Plus, componen una barra con los ídolos: Paramount Originals & Exclusive, Showtime, Comedy Central, CBS, MTV, Nickelodeon, BET y Smithsonian Channel.

Paramount Plus se lanzó el 4 de marzo en Estados Unidos y 18 países de América Latina. (Foto: Captura/Paramount Plus)

Lo que ViacomCBS hizo es jalar el contenido de sus marcas a la plataforma de Paramount Plus, entonces es como una especie de herencia. Pero también incluye contenido en Live TV (televisión EN VIVO), poniendo a disposición programas de juegos de la NFL, fútbol y el campeonato de básquet March Madness.

Contenido . Empezar mal puede ser contraproducente, porque las personas van desilusionándose de la plataforma y con el tiempo es muy difícil reconquistarlas. Esto sucede con el gigante Paramount Plus. A menos que su plataforma empiece a enamorar a su audiencia con nuevo contenido desde mañana mismo, seguirá en el suelo. Y cualquiera se puede dar cuenta de eso simplemente al ingresar al sitio, pues solo dispone de unas cuantas series y películas exclusivas fuera del contenido común y antiguo. Entre estas destacan “The Comey Rule”, un drama político sobre Donald Trump y el FBI que no obtuvo buenas críticas, y “The Sponge Bob Movie” para los más pequeños.

Esta bóveda de contenidos puede disfrutarla en una larga lista de dispositivos: Amazon Fire TV, Android, Apple TV, celulares IOS, Chromecast (incluido Chromecast con Google TV), LG Smart TVs, PlayStation 4, Roku, Samsung Smart TVs, Vizio, XBOX One, XBOX Series X y Xfinity. Y la verdad es que ha sido muy ágil en la tableta y la web, sin problemas con la resolución en Full HD, a excepción de series animadas antiguas, como “Hey Arnold!”. Paramount Plus también ha colocado en su catálogo algunas historias en 4K HDR.

Popularidad . ¿Por qué alguien pagaría por ver algo que ya vio? Esa es la pregunta. Pero, vamos a ver, debemos darle tiempo a que se asiente la marea y que el show de luces que hizo Paramount Plus el día de su lanzamiento haya valido la pena. Por ahora, podemos rescatar tendencias como la primera temporada de “Two Weeks to Live” (2020), protagonizada por la Arya Stark de “Game Of Thrones”, y la miniserie “Your Honor” (2020), con Bryan Cranston actuando en esta adaptación de una serie israelí.

Defectos . La plataforma de streaming se ve algo nostálgica, al igual que su competidor infantil Disney Plus, debido a que tiene producciones del siglo pasado que nunca está mal volver a ver para hacer un remember de las buenas épocas. Algunos títulos son todos los clásicos de “El Padrino” (1972), la romántica “Vaselina” (1978), el casi surreal “Trainspotting” (1996). Sin embargo, también está el contenido que entra en el debate sobre la “TV Basura”, como los reality shows “Cat Fish” (2012) y “Big Brother” (2007). Algunos usuarios se quejan de que la pestaña de MTV se lanzó sin “Jackass” (2000).

Probablemente, el catálogo inicial de Paramount Plus le vaya a costar muchas cancelaciones de pruebas gratuitas a los 7 días. En la página Tom’s Guide, ofrecen un código de acceso para un mes gratis, pero es preferible la suscripción mínima, porque cuando quise acceder la primera vez a la prueba de menos días, el sistema de la plataforma decía que había un error y luego, navegando por respuestas, encontré una página que también recomendaba 30 días free. Al darle click, fue cuando automáticamente apareció en mi computadora un mensaje de alerta. Entonces, para seguir una ruta práctica y segura, recomiendo ingresar por este link directo a la página oficial si desea contratar el servicio.

MOVISTAR PLAY

Calificación: ★★★

Viaje del usuario . A primera vista, no es una plataforma estéticamente amigable. En la web, parece un poco desordenada y en el Smart TV, vacía. Aun así, sus usuarios han pasado 135 millones de horas reproduciendo su contenido en 2020. Casi todos saben que este servicio está incluido en el plan de telefonía fija mensual de los clientes Movistar. Entonces, ya sea que pagues tu celular o el teléfono fijo a ese operador, ya estás dentro de Movistar Play. Y con esa libertad (aunque todavía no tienen un costo independiente para la plataforma de streaming), la empresa ofrece lo estándar: sistemas IOS, Android y Smart TV (si la app está incluida en el store) con la posibilidad de utilizar en cuatro dispositivos en simultáneo. Con un poco de ingenio, algunas personas han encontrado la manera de vincularlo con el Amazon Fire TV Stick Lite, no pregunten cómo.

Movistar tiene dos paquetes: Movistar Play TV FULL y Movistar Play Lite. Los precios varían. (Foto: Captura/Movistar Play)

Para no ser malos, voy a decir que en Movistar Play no hay un viaje del usuario difícil. Pero, si le das el control remoto a un adulto con poco manejo tecnológico, le puede ser más que complejo encontrar la forma de pasar al segundo capítulo de una serie. Es anécdota.

Entonces, al presionar en el contenido de preferencia, solo aparecen cuatro opciones: compartir en Facebook y Twitter, “seguir serie” (¿para no perderla de vista?) y “Ver” para iniciar la historia. Más abajo, está la clasificación de edad, la reseña de la serie, el dato del director y el elenco y un botón de PLAY para empezar un episodio independiente. Es todo: no comentarios, no detalles, no contenido relacionado. Dentro de cada capítulo, tienes la posibilidad de ver en HD (alta resolución), SD (definición estándar) y LD (baja resolución). Son opciones colocadas probablemente pensando en quienes no tienen acceso a buen internet en Perú, para que no se sientan restringidos.

Contenido . La meta de Movistar Play es que sus 2 millones de usuarios logueados en 2020 y los miles que la empresa desea ganar este año sean personas que realmente disfrutan del contenido nacional de entretenimiento y deportivo, principalmente fútbol. “Estamos trabajando para ser reconocidos como la plataforma con el mejor contenido peruano”, dijo a El Comercio Luis Eduardo Garvan, gerente de Marca y Contenido de Movistar.

Durante la pandemia, Movistar ha buscado apoyar el cine y el teatro peruano, haciendo producciones como “Resiste Teatro”, obras cortas con actores nacionales, y “Raúl con Soledad”, que protagonizan Wendy Ramos y Carlos Carlín en una historia que narra la vivencia de una pareja durante la primera cuarentena por el COVID-19 en Perú. Además, están esas series nostálgicas, como las perdidas en el tiempo “Misterio”, “Torbellino”, “La Gran Sangre” y cine nacional actual, como “Guerrero” y “Recontraloca”.

También apuestan por producciones latinoamericanas, como “Los Prisioneros”, una serie chilena que tiene como co-director a Salvador del Solar y se estrenará para el segundo semestre de este año. Además, pagando la suscripción, también está la opción de ver producciones de HBO, como “Mala Suerte” y “Emma” (este último solo está disponible llamando por teléfono al servicio para que lo habiliten).

Popularidad . Ahora, ¿qué sucede aquí? Al contarle a los usuarios sobre el contenido en Movistar Play, muchos mencionaron que es una plataforma a la que simplemente no toman en cuenta, porque es lenta y tiene el mismo problema que el servicio de la compañía: la red falla. Sin embargo, hay que darle el plus de ser un sitio de streaming nacional que da, al igual que ATRESmedia en España, la ventana para acceder al contenido de 80 canales EN VIVO de la programación de señal abierta (Latina, América TV, Panamericana, Canal N, RPP Noticias, etc.). Es más que seguro: si mañana hay un terremoto y lo único que logras salvar es el celular, entonces podrás informarte mediante la aplicación. A los periodistas televisivos sirve mucho cuando realizan coberturas en la calle.

Defectos . Hay que tener sumo cuidado con el control parental, ya que dentro de las pestañas de Movistar Play, también hay contenido para adulto bastante rojo. De hecho, son producciones de sexo explícito a las que una persona puede acceder únicamente con el código de cuatro dígitos que se obtiene al llamar directamente a la compañía. Irónicamente, también hay una pestaña en la misma barra llamada “Play Kids” con contenido para jóvenes y niños. Entre estos, también está la serie “Esta Sociedad”, considerada para mayores de 14 años.

Nuevamente encontramos la falta del botón “saltar intro” y en la aplicación de Smart TV es muy tedioso avanzar y retroceder los minutos. Se cuelga más que en la web y el celular. Otro pormenor es que Movistar Play también posee licencia de series que aparecen en las demás plataformas y que preferiría ver por Netflix o HBO, donde puede haber mayor comodidad con el diseño y botones en la interfaz, por ejemplo, “Transformers”, “Guerra de papás” o la misma “Emma”.

Podría celebrar que Movistar apueste por producciones peruanas, porque con mucho esfuerzo películas galardonadas y reconocidas por la crítica, como son “Soltera Codiciada”, “El Último Bastión” y “La Hora Final”, han llegado a Netflix, pero ¿es que acaso tenemos un nicho donde nuestras películas y series (las peruanas) estén disponibles para el público?

ATRESplayer

Calificación: ★★★

Viaje del usuario . Esta plataforma es la homóloga de Movistar Play en España. Está en el último lugar de esta lista de reviews, pero podría tranquilamente iniciarla, siendo el sitio de streaming con mayor diferencial en sus narraciones. Sumergirte en la cultura española, es desligarte de la característica más negativa que tenemos los peruanos: la apariencia. Porque su sociedad y particularmente su cultura escénica acoge personalidades con mayor libertad de improvisación, lo cual da pie a producir series como “Las Uñas” y “Hater/Lover”, que apuestan por tener como protagonistas a influencers en un escenario poco común y con un estilo desinhibido para atraer al público más joven.

ATRESplayer tiene una serie, "Freak House", donde tres jóvenes hablan sobre héroes mitológicos y los relacionan con personajes de Marvel y DC, que puede resultar muy interesante para los seguidores de los comics. (Foto: Captura/ATRESplayer)

Lo mejor en este punto es que no es necesario pagar por estas dos series, porque la plataforma las brinda gratis todo el tiempo que desee el usuario, sea mediante tablet o en la web. Ya en su plan de pago de 18.21 soles (al cambio de 3.65 el dólar), ofrece una semana de prueba gratis, a diferencia de Movistar Play.

El año en ATRESplayer está 49.99 dólares (182.46 soles) y permite abrir el sitio en dos dispositivos a la vez. Al igual que su competidor peruano, acepta lo básico: sistemas IOS y Android, y Smart TV en HD y 4K. En el plan PREMIUM, se puede acceder mediante aparatos externos, como Google Chromecast, Apple TV, Amazon Fire Stick y set-top-boxes con Android TV. El único inconveniente sería que, de tener algún problema con el servicio y necesite comunicarse directamente, tendrá que llamar a un número en España o enviar un mail, pero es poco probable.

Contenido . Tiene televisión en vivo de canales como Antena 3, laSexta, Antena 3 Internacional, Atreseries, Atrescine, Flooxer y ¡HOLA! TV. Este último es para los amantes de las noticias sobre la realeza y celebridades estadounidenses, porque presentan perfiles al estilo documental de personalidades como Kim Kardashian, Thalia y la pareja de Mario Vargas Llosa, Isabel Preysler (“La saga de los Preysler” sobre su familia).

Se pueden ver series que tienen estrenos de capítulos semanales, como “El Nudo”, con la reconocida actriz Cristina Plazas, que también actúa en el reparto de otras series de Netflix, como “Vis a Vis” (esta serie también está disponible en la plataforma española). Por otro lado, hay contenidos de televisión muy parecido a shows de destreza física con mayor producción y calidad, como “El Desafío”.

Popularidad . Algunos usuarios de plataformas de streaming a quiénes he consultado conoce ATRESplayer, ni siquiera una streamer que reside en España a la que este diario consultó mediante redes sociales. Y deberían disfrutar de su contenido, porque es totalmente fuera de lo común. Debe ser que los usuarios están acostumbrados a contenidos latinos y hollywoodenses, en cambio, la performance europea puede considerarse más ligada al cine de autor.

Defectos . Su gran problema es que no tiene tanto contenido en deportes, principalmente fútbol, como sí sucede con Movistar Play. Algunos de estos shows están bloqueados por detectores de anuncios en Google Chrome, así que debe desactivar esta opción para acceder mediante la web.

Por otro lado, el diseño es muy ameno, pero los botones no se diferencian mucho de las plataformas más básicas. Sería interesante que, al estilo de HBO, se mostraran las valoraciones de los usuarios o haya una opción de compartir pantalla, ya que el nuevo formato televisivo (el streaming) cada vez exige a las producciones tener mayor contacto con su público. Aun así, es rescatable que las plataformas aún tengan acceso a contenido EN VIVO buscando que la televisión tradicional no deje de ser una moda y perdure.

Porque, desde antes de iniciada la cuarentena, ya empezábamos a hacernos preguntas. ¿En cuánto tiempo el cable va a morir? ¿Los usuarios terminaremos persiguiendo contenido? En el futuro nos diremos: “Hey, ¿y tú qué plataforma pagas?”. ¿Perseguiremos a las marcas o lo que ofrecen? Son reflexiones que los consumidores podrían poner sobre la mesa, al igual que las gigantes compañías que nos ayudan a hacer más placentero nuestro tiempo libre.

VIDEO RECOMENDADO

"The Lovebirds": tráiler oficial liberado por Paramount Pictures con el estreno en abril (Video: Paramount Pictures)