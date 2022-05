Un grupo de adolescentes ver interrumpidos sus días en una prestigiosa universidad de Miami cuando uno de ellos muere una noche. Ese es el inicio del guion que Ramón Campos y Gema R. Neira escribieron para “Now and Then”, la nueva apuesta de Apple TV+. Los guionistas españoles marcaron ese día como el más terrible en la vida de los personajes y para componer el rompecabezas de este thriller llamaron a un elenco latino. Aunque muchos podrán ver la historia como un reflejo de la sociedad hispana en los Estados Unidos, para la actriz protagonista puertorriqueña-estadounidense, Rosie Perez, no se trata de eso.

En una conferencia de prensa organizada por Apple TV+, a propósito del estreno de la serie el 20 de mayo, la actriz y activista por los derechos de la comunidad latina aseguró que “lo brillante” de “Now and Then” es que la trama de la inmigración no es el foco de los creadores. “No tiene nada que ver con la nacionalidad, sino con un grupo de seres humanos que tomaron una mala decisión, no fueron capaces de quitársela de encima, y les afectó la vida por 20 años. Pueden poner cualquier nacionalidad dentro de la historia. El hecho de que nos eligieran como latinos, ¡yei! (sarcasmo) ¿Sabes por qué lo hacen? Porque saben que somos una fuerza a tener en cuenta y que tienen que prestarnos atención. Y el público debe atendernos, al igual que han atendido a la mayoría de las comunidades blancas”, dijo la actriz a Saltar Intro.

“¿Cuántas historias más se deben mostrar en lo que respecta a la diversidad dentro de la diáspora latina? ¡Deberían ser muchísimas más! Hay mucho de nosotros, hay muchos países latinos. En Estados Unidos, somos los consumidores número uno en el mundo del entretenimiento y nos faltan el respeto, porque a menudo no nos vemos a nosotros mismos como deberíamos en la pantalla de televisión, el cine y el escenario. Y cuando nos retratan, nos traicionan, porque solo nos ven como una cosa. Es como si todos estuvieran atrapados en un estereotipo negativo. Es exasperante”, opina la actriz.

Perez interpreta a una agente de policía de Miami, Flora Neruda, la ciudad donde encuentra un caso y se obsesiona con este cuando nota la similitud entre un acontecimiento de su pasado y la muerte de un joven. En las escenas, la acompaña el actor esloveno de Hollywood, Željko Ivanek, conocido por su papel en la serie televisiva de crímenes, “Damages” (2007-2012). Juntos, en el inicio de la historia, buscan al responsable de un crimen en el que un adolescente latino muere en un accidente de auto.

Željko Ivanek y Rosie Perez son dos agentes de policía en "Now And Then".

En el subtexto de “Now and Then”, el inmigrante es un ciudadano estadounidense más, eso se nota porque el tratamiento de la historia no es brusco y victimizante al mostrar a la comunidad hispana. Además, la locación principal de la serie sale de la caricatura del Miami soleado y feliz para luego mostrar personajes comunes y corrientes, en algunos casos, exitosos e incoherentes, como el ser humano mismo lo es. Para llegar a ese realismo, el creador y showrunner Ramón Campos (España), pidió al equipo de Apple realizar un paseo por la ciudad. Durante el proceso de investigación y scouting de locaciones, parte del crew y el director Gideon Raff (“The Spy”) pasaron por los barrios más pobres, más adinerados y menos turísticos de la ciudad.

“Nos fuimos en la pandemia a Miami, cuando no podíamos estar en ningún sitio y estaban los hoteles casi vacíos. No queríamos ver el Miami que conocíamos; esas dos calles y tres discotecas que llaman la atención, pero la gente no vive ahí. Tuvimos la suerte de ir a la casa de un ejecutivo de Apple para ver cómo vivían los altos cargos, a dónde iban. Peguntábamos a qué colegio iban sus hijos y nos acercábamos al colegio para ver cómo era”, comenta Campos a Saltar Intro.

“Creo que, previo a la historia, la experiencia personal que tuvieron Ramón (Campos) y Teresa (Fernández Valdés, showrunner) de viajes a Miami había sido menos profunda. (Es decir), era una ciudad más de negocios, vidas normales, familias normales paseando por una playa, entonces la sorpresa era pensar que, si yo no estoy viviendo esto en directo, cómo puede ser que justo esto no esté reflejado en una serie”, agrega Gema R. Neira, guionista de “Now and Then”.

Una anécdota de ese tour de reconocimiento por la ciudad fue ver de cerca la casa del personaje Dexter en la ficción, que lleva el mismo nombre como título del programa de televisión emitido por el canal Showtime entre 2006 y 2013. La reacción más rápida fue tomarse una foto, pero finalmente decidieron rodar parte de la serie de Apple TV+ en un edificio del frente de esa locación. Pues, finalmente, todos se divirtieron filmando.

