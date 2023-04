Selena Gomez regresa para la tercera temporada de su exitosa serie “Only Murders In The Building” junto a sus coprotagonistas Steve Martin y Martin Short. En tanto, la actriz ganadora del Oscar, Meryl Streep, y el actor de “Ant-Man”, Paul Rudd, se unirán al elenco para esta nueva entrega del programa que acaba de estrenar su primer teaser tráiler.

En el clip de tan solo 30 segundos, se puede ver a la ex chica Disney presenciar –otro- asesinato en el teatro. “¿Esto realmente está sucediendo de nuevo?”, dice Martin Short, quien tiene el personaje de Oliver. “Bueno, ¿qué somos sin un homicidio”, puntualiza irónicamente Gomez.

“Una de las mejores series está de vuelta con una sorpresa inesperada”, se le escucha decir a la voz en off. ¿Quieres saber desde cuándo podrá verse la temporada 3 del programa? A continuación, te contamos ese y más detalles.

¿Cuándo se estrena “Only Murders In The Building 3″?

La nueva entrega de la serie protagonizada por Selena Gomez “Only Murders In The Building” se estrenará este 2023; sin embargo, aún no se ha revelado la fecha exacta en que los episodios de la tercera temporada estarán disponibles.

¿Dónde ver en streaming “Only Murders In The Building 3″?

La serie “Only Murders In The Building” es una producción que se encuentra disponible en la plataforma de streaming Hulu en Estados Unidos. En tanto, para la región de Latinoamérica, el programa está en Star+.

¿De qué trata “Only Murders In The Building 3″?

La serie “Only Murders in the Building” narra la historia de tres vecinos: Mabel (Selena Gomez), Charles (Steve Martin) y Oliver (Martin Short). Ellos no se conocen entre sí, pero descubren que les encanta escuchar el mismo podcast de crímenes reales. “Cuando se produce un asesinato en el edificio donde viven, el trío decide investigar el suceso y documentarlo todo en su propio podcast”, cita la sinopsis oficial.

Para esta tercera entrega de la serie, Oliver está a punto de estrenar su nueva obra protagonizada por Ben Glenroy (Paul Rudd). Ambos parecen llevarse mal, y el actor incluso lo amenaza de muerte; sin embargo, será él la persona que morirá sobre el escenario ante un aparente envenenamiento. El trío de amigos deberá sumergirse, nuevamente, en la misión de descubrir quien lo mató.

Mira el teaser de “Only Murders In The Building 3″





¿Quiénes integran el elenco de “Only Murders In The Building 3″?

La serie de Hulu es liderada por la actriz Selena Gomez en el papel de Mabel. Ella está acompañada en la pantalla por Steve Martin y Martin Short.

Estos son todos los actores que verás en “Only Murders In The Building 3″:

Selena Gomez como Mabel Mora

Steve Martin como Charles Haden

Martin Short como Oliver Putnam

Meryl Streep

Tina Fey como Cinda Canning

Cara Delevigne como Alice

Paul Rudd como Ben Glenroy

Da’Vine Joy Randolph como Donna Williams

