Como una serie “atrapante” y con capacidad para “encantarle” a todo el mundo. Así describen “París bajo fuego” sus dos estrellas principales. En declaraciones a las que ha tenido acceso Saltar Intro, Tewfik Jallab y Ritu Arya, los actores que interpretan a Vincent Taleb y Zara Taylor, respectivamente, comentan algunos detalles respecto de esta propuesta audiovisual de ocho episodios que estrenará Universal Plus este 9 de febrero para toda Latinoamérica.

Se trata de la primera adaptación al formato televisivo de la trilogía cinematográfica que el versátil Gerard Butler (Escocia, 1969) interpretara con éxito en los años 2013, 2016 y 2019. En la primera entrega, titulada “Olimpo bajo ataque”, el agente Mike Banning se recupera de un terrible incidente laboral que le costara la vida a la esposa del presidente de los Estados Unidos, para –en otra situación de alerta máxima—salvar a su Gobierno del acabose. Lo acompañaron entonces en el reparto nada menos que Morgan Freeman, Aaron Eckhart y, en la piel del villano, Rick Yune.

"Olimpo bajo fuego", la primera entrega de la trilogía protagonizada por Gerard Butler (izquierda).

Tanto fue el éxito de aquella primera entrega que la productora a cargo decidió apostar por dos secuelas. La primera de ellas, “Londres bajo fuego”, con Babak Najafi como director, tuvo a Banning salvando a varios líderes mundiales de un ataque mortal que tuvo lugar en la capital de Inglaterra. Ya en 2019, y volviendo a Estados Unidos, nuestro protagonista se ve contra las cuerdas al tener que salvar su nombre de una terrible acusación: el crimen del presidente de su país. El filme dirigido por Ric Roman Waugh retoma un casting con varias estrellas, desde Freeman hasta un ya experimentado Lance Reddick, pasando por Frederick Schmidt y Danny Huston.

REPETIR LA DOSIS DE ACCIÓN, PERO CON NUEVOS ROSTROS

Todo indica que la intención de esta adaptación a la televisión (liderada por Howard Overman) ha sido tan seria que el propio Butler terminó envuelto como productor ejecutivo. El guion fue enteramente escrito por Overman y la dirección recayó en manos de Hans Herbots y Oded Ruskin (cuatro episodios cada uno).

Ahora, ¿qué fue lo primero que vino a la cabeza de Jallab y Arya cuando recibieron el guion para su primera lectura? Cada uno ve las cosas a su manera, pero ambos coinciden en que la propuesta destaca por el nivel de adrenalina que ofrece ante las pantallas.

“Cuando leí el guion por primera vez, pensé que era increíble. Lo leí todo en menos de un día. Fue genial. Pensé: ‘Vaya, es una gran serie. Me encantaría verlo como espectador’ y poder interpretar a Vincent, fue un regalo. Tiene todo lo que un actor necesita. En cuanto al tono, había un buen equilibrio entre la acción, la vida personal y la historia de amor. Creo que hay de todo en esta producción. Es una serie para todos. Les va a encantar”, ha dicho el hombre que da vida al oficial de protección Vincent Taleb.

Gran desempeño de Tewfik Jallab, especialmente en las escenas de acción de la serie "París bajo fuego".

A su turno, la mujer a cargo de interpretar a la aguerrida agente del MI6, Zara Taylor, refiere:

“Cuando leí los guiones por primera vez, pensé que eran muy emocionantes y realmente me enamoré de mi personaje. No podía imaginar a nadie más interpretándola. Al público lo va a cautivar porque es una historia muy atrapante. Hay mucho suspenso y mucha acción”, sentencia.

“Paris bajo fuego” inicia con un orquestado ataque terrorista contra el ministro de Defensa francés, participante de un agasajo en la embajada británica ubicada en el país galo. El cabecilla del acto delictivo es Jacob Pearce, interpretado por Sean Harris. Entre acto de baile, música a todo volumen y constantes juegos de luces, se desata una balacera sinfín, la cual termina colocando al funcionario como eje central de la trama.

El actor Sean Harris es el villano de la serie (Jacob).

Aunque el protagonismo está repartido mitad y mitad entre Jallab y Taylor, es el primero quien –en el episodio de apertura-- debe proteger al objetivo, y lo hace poniendo el pecho ante decenas de asesinos, cada uno mejor armado y preparado que el anterior. Así pues, surge la pregunta, ¿cómo fue trabajar con un gran ensamble?

“Fue increíble. Sean Harris fue increíble. Me dio la bienvenida. Fue muy amable. Me dio algunos consejos. Y el resto del elenco fue genial. Ritu es una compañera increíble. Nos reímos mucho. Probablemente sea una de las chicas más divertidas que he conocido. Y es una actriz increíble. Es muy, muy generosa. Tiene talento y no podría soñar con otra persona como compañera”.

En el sentido inverso, y viendo el desarrollo del resto de episodios de la seri que trae Universal Plus a Latinoamérica, toca sabe saber qué piensa Arya de trabajar en lo que parece ser un mundo copado por hombres. ¿Es un reto o un obstáculo?

“Es interesante porque creo que es algo con lo que ella está lidiando. Pero también siento que cuando se asocia con Vincent, puede juzgarlo rápidamente. Sin embargo, pronto cuando trabajan juntos, realmente se sienten iguales. Independientemente de su edad, experiencia o género, creo que eso es lo realmente divertido”, refiere en declaraciones a las que tuvo acceso Saltar Intro.

Los protagonistas de "París bajo fuego", la nueva serie de Universal+.

PROTAGONISTAS EUROPEOS QUE SE ABREN AL MUNDO

Si bien la trilogía “Objetivo” tenía al británico Butler como referente principal, esta adaptación propone la idea de la pareja como ‘referente’. No parece ser menor el detalle de que ambos protagonistas son europeos como Butler. Jallab es francés y tiene 43 años, mientras que Arya es británica y apenas llega a los 36. La frescura que ambos irradian hace pensar que las secuelas son ciertamente factibles.

Para el primero, el personaje a su cargo, Vincent Taleb, es un tipo genial, silencioso, violento y absolutamente metido en su trabajo. Mientras que, para la segunda, la agente Zara Taylor necesita avanzar en la historia para dejar de ser tan desconfiada.

“Ella es valiente y bastante intrépida. Es una espía entrenada y es una gran luchadora. Y a veces es demasiado confiada. Pero creo que en esta serie ella aprende que las cosas no son tan blancas y negras y que ella es simplemente humana, como todos nosotros”, sostiene.

Con solo 36 años, Ritu Arya desempeña un notable papel en "París bajo fuego".

Tocará ver si, más allá de las buenas maniobras, los grandes efectos visuales, las coreografías de lucha, y los notables dobles que observamos en pantalla, pueden ir a la par de una historia decente, capaz de sostenerse en el tiempo, tal como lo hiciera la trilogía cinematográfica de los dos mil, atribuida siempre con justicia a una estrella del nivel de Gerard Butler.

PARÍS BAJO FUEGO/UNIVERSAL PLUS Sinopsis: Un agente de protección y un agente del MI6 forman equipo tras un atentado terrorista. Sospechan de un topo y se apresuran a frustrar una conspiración mayor que amenaza París. Creador: Howard Overman Elenco: Tewfik Jallab, Ritu Arya, Sean Harris, Ana Ularu Estreno: 9 de febrero Streaming: Universal+