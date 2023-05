El Real Madrid y el Manchester City se enfrentarán por la semifinal de ida de la Liga de Campeones. Esta es la tercera vez en su historia que ambos equipos se encuentran en el penúltimo escalón del torneo, con un balance claramente favorable al conjunto blanco.

La primera vez que se vieron las caras en la Champions ambos equipos fue en la fase de grupos de la temporada 2011-12. El Real Madrid de Jose Mourinho venció por 3-2 en casa con otra remontada final firmada por Benzema y el luso Cristiano Ronaldo.





El italiano Roberto Mancini era el técnico de los ‘sky blues’, que desperdiciaron el hecho de adelantarse dos veces. En el segundo encuentro, en Manchester, Benzema abrió pronto la cuenta y el argentino Sergio ‘Kun’ Agüero certificó el definitivo 1-1 en el segundo periodo al transformar un penalti. El City acabó colista del grupo y el Real Madrid pasó como segundo tras el Borussia Dortmund.

Luka Modric, Karim Benzema y el brasileño Vinicius Jr durante el entrenamiento en Valdebebas, previo al partido al Manchester City, por las semifinales de la Liga de Campeones. EFE/ Kiko Huesca

La única vez que el cuadro inglés eliminó al Real Madrid fue en los octavos de la campaña 2019/20. Ganó los dos partidos por 2-1, primero en el Santiago Bernabéu al revertir un gol de Isco Alarcón con dianas de Gabriel Jesus y del belga Kevin de Bruyne; y en la vuelta, aplazada a agosto por la pandemia de la covid-19, al aprovechar graves errores del galo Raphael Varane por medio de Raheem Sterling y el delantero brasileño.

Erling Haaland y Julian Alvarez, durante el entrenamiento del Manchester City, de cara a la semifinal con el Real Madrid en la UEFA Champions League. Foto: EFE

Posibles formaciones

Real Madrid: Thibaut Courtois; Dani Carvajal, Antonio Rüdiger, David Alaba y Eduardo Camavinga; Luka Modric, Toni Kroos y Federico Valverde; Rodrygo, Karim Benzema y Vinícius. DT: Carlo Ancelotti.

Thibaut Courtois; Dani Carvajal, Antonio Rüdiger, David Alaba y Eduardo Camavinga; Luka Modric, Toni Kroos y Federico Valverde; Rodrygo, Karim Benzema y Vinícius. DT: Carlo Ancelotti. Manchester City: Ederson; Kyle Walker, John Stones, Rúben Dias y Manuel Akanji; Kevin De Bruyne, Rodri, Ilkay Gündogan; Bernardo Silva, Erling Haaland y Jack Grealish. DT: Josep Guardiola.

Watch Party con el ‘Kun’ Agüero

Este martes 9 y 10 de mayo, el Sergio “Kun” Agüero a través de una propuesta interactiva llamada Watch Party te acompañará a seguir en vivo las transmisiones de los dos partidos de ida de las semifinales de la Champions League 2023.

Los partidos entre Real Madrid vs. Manchester City y Milan vs. Inter contará con una impostergable transmisión protagonizada por el ex futbolista de la Selección Argentina y del City.

El Watch Party del encuentro entre Real Madrid vs Manchester City se realizará este martes 9 de mayo, y se podrá ver a partir de las 13:30 (Hora Colombia y Perú) y 15:30 (Hora Argentina y Chile).

El Watch Party del encuentro entre Milan vs Inter se realizará este miércoles 10 de mayo, y se podrá ver a partir de las 13:30 (Hora Perú y Colombia y 15:30 (Horas de Argentina y Chile).

¿Dónde ver en streaming el Real Madrid vs. Manchester City?

En Perú - Star+, ESPN

En Argentina - ESPN Argentina, Star+, Fox Sports

En Paraguay - Star+, ESPN

Ecuador - Star+, ESPN

Colombia - Star+, ESPN

Bolivia - Star+, ESPN

Chile - Star+, ESPN, FOX Sports

Brasil - HBO Max, TNT Brasil

España - Movistar+, Movistar Liga de Campeones

Estados Unidos - Paramount+, TUDN.com, Univision NOW, Univision, VIX+, TUDN USA, CBS, TUDN App

Panamá - Star+, ESPN Norte, Flowsports.co, Flow Sports App

República Dominicana - ESPN Norte, Star+

México - HBO MAX

Canadá - DAZN

Uruguay - Star+, ESPN

Venezuela - ESPN, Star+

Italia - Sky Sport Football, Canale 5, Sky Sport Uno, NOW TV, SKY Go Italia, Mediaset Infinity, Sky Sport 251, Sky Sport 4K

Alemania - Amazon Prime Video

¿A qué hora ver el partido de ida?

El encuentro cuyo árbitro designado es el portugués Artur Soares Dias inicia en los siguientes horarios:

16:00 (Argentina y Chile)

14:00 (Perú y Colombia)

13:00 (México)

21:00 (España)

