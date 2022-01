Conforme a los criterios de Saber más

Las tramas construidas desde que “Attack on Titan” (“Shingeki no Kyojin”) volvió a las pantallas, colisionan en un episodio que combina lo mejor de la forma y del fondo, que mantiene el foco en los sentimientos de sus personajes a pesar de ocurrir en medio de una batalla. Un momento cumbre que mantiene el corazón en el lugar indicado.

A continuación, SPOILERS de “Attack on Titan” 78, “Hermanos”:

Vínculo de sangre

Sin que ese sea el foco de la serie desde sus inicios, “Attack on titan” nos ha mostrado progresivamente las historias de hermanos que, por una u otra razón, acaban separados o enfrentados. El título hace referencia a la complicada relación de Eren y Zeke Yeager, pero también a la de Colt y Falco Grice, donde este último podría convertirse en titán si Zeke activa su “grito”; así como el drama de Porco y su fallecido hermano Marcel Galliard, titán Mandíbula original.

Estas relaciones alcanzan su clímax en la primera mitad del capítulo, en la carrera por evitar que Eren y Zeke se toquen y así activen el poder del Fundador. El plan de Falco y Colt fracasa, no por que Zeke sea un hombre sin alma, sino porque, a pesar de sus sentimientos; él está dispuesto a hacer los sacrificios necesarios. Pero la tragedia de los hermanos Grice, que ya era grande, aumenta cuando Colt no deja de abrazar a Falco, a pesar de que esto cause su muerte por las quemaduras de la transformación.

Este episodio tiene horror no solo para el espectador, sino para los personajes, quienes no dejan de mostrar su trauma por lo que ocurre. Allí están Gabi, al ver el cadáver de Colt, o Reiner; quien ante las desgracias está dispuesto a dejarse matar por el titán de Falco para que este viva como el nuevo portador de la Armadura. Eso no ocurre, pues Falco devora a Porco, que recién pudo acceder a los recuerdos de Marcel cuando, por unos segundos, Reiner lo toca. Allí descubre que Marcel sobredimensionó las habilidades de Reiner para que su hermano no tuviese que arriesgar su vida en la misión a Isla Paraíso. Conocedor de la situación, Porco se deja devorar por Falco no para salvarle la vida al niño, sino para demostrarle a Reiner quién es el mejor guerrero.

Tras estas muertes, aun queda una relación de hermanos en suspenso. Eren, liberado del agarre de Reiner, corre hacia Zeke, quien acaba de salir de su titán y espera el contacto. Pero cuando están a punto de tocarse, Gabi, que como sabemos es una soldado de gran entrenamiento, utiliza el rifle de Colt contra Eren; decapitándolo de un balazo. Un momento de impacto que se ubica junto a otros de la serie, como la muerte de Erwin, la pelea de Levi contra Zeke o incluso la primera aparición del titán Colosal. Zeke, como buen beisbolista que es, consigue sostener brevemente la cabeza de Eren.

Eren, luego de ser "herido" por Gabi Braun. Se ve horrible, pero las cosas no pintan tan mal para el hermano de Zeke. Foto: Crunchyroll.

El tiempo y sus caprichos

Un par de episodios atrás ya habíamos tenido un primer vistazo a los “Caminos”, la dimensión que une a todos los súbditos de Ymir. En algún momento tras la decapitación, la conciencia de ambos hermanos dejó el mundo y pasó a esta dimensión paralela, donde Zeke llegó primero. Como si se tratara el Mundo Cuántico del Universo Marvel, en “Caminos” el tiempo funciona de manera distinta, donde varios años allí equivalen a escasos momentos en el campo físico. De ahí que la serie represente esta diferencia al detener el tiempo en la batalla, al congelar la acción mientras la cabeza de Eren ya no está en su sitio.

En los “Caminos” está Ymir, la niña que ya había aparecido dos episodios atrás. Ella fue la primera persona capaz de convertirse en titán y, si bien todos los eldianos son considerados súbditos suyos, ella es una esclava; dice Zeke, que solo obedece al portador de la sangre real. Así, Eren solo es la llave para conseguir la esterilización de los eldianos, algo que el exintegrante del Cuerpo de Exploración no está dispuesto a cumplir, como Armin había teorizado.

Eren termina a merced de su hermano, quien lo ve como una víctima de Grisha, el padre de ambos. Pero Zeke, como el buen hermano mayor que cree ser, se pone al hombro la misión del salvar al joven. Ambos vuelven a entrar en contacto para lo que, según el adelanto del próximo episodio, será un viaje al pasado. A los buenos tiempos y a los malos tiempos.

Hasta aquí, “Attack on Titan” combina tensión y sentimientos. El núcleo del episodio, su corazón latiente, estuvo en la batalla, donde la acción sirvió para contar historias de peso. Incluso sin la escena de los “Caminos” ya estábamos ante un episodio notable que combinó revelaciones con tensión y desarrollo de personajes. Gran parte de las tramas conducidas hasta este momento confluyen y, a la mejor tradición televisiva, muestran solo lo suficiente. Pero el capítulo no se queda allí, pues el momento místico amplía la historia, es el tejido que conecta la violencia de hoy con la del pasado. En conjunto, este es uno de los mejores episodios de la serie; además de ser una de aquellas piezas narrativas que parecen más largas de lo que en realidad son por la densidad de información, pero también su emotividad.

Falco y Colt en el momento más conmovedor del episodio. Foto: Crunchyroll.

Pensamientos sueltos

Eren demostró que todavía tiene sentimientos. Él le pide a Zeke que no grite. Sabe que entre los que han consumido el vino contaminado hay soldados que conoce.

La escena donde todos los que tomaron el vino contaminado se transforman en titanes que ser una de las más emotivas de toda la serie. Dio, aunque sea, unos pocos momentos al espectador para despedirse de personajes como Pixis y Nile, a quienes conoce desde hace años.

La aparición de los titanes clásicos fue otro gran momento, pues ya no tienen muchas oportunidades de causar desgracias como al inicio de la serie.

Otro gran momento: cuando Eren pierde la cabeza y la serie detiene el tiempo. Gran trabajo del estudio Mappa al mover la cámara por todos lados para subir el impacto.

Hay una secuencia de imágenes sueltas tras la decapitación de Eren. Mucha atención a las imágenes que se ven allí, que tienen SPOILERS para los que ya leyeron el manga. Pero aun así surge una duda adicional: como en el mismo manga, también aparecen brevemente los personajes de “Attack on School Castes”; una realidad alternativa creada por el autor original, Hajime Isayama, a manera de humor, y que no tiene relación con el manga.

Finalmente, que Ymir sea una esclava, por motivos aun no explicados, pone en perspectiva el rol de sus “súbditos”.

Pregunta que no tendrá respuesta: ¿Por qué Porco recién pudo acceder a los recuerdos de su hermano al tocar a Reiner?

En sentido horario, un personaje nuevo del que no se ha mostrado nada en el anime, un Armin con gafas de la realidad alternativa "Attack on School Castes", y dos escenas que, de seguir comentando, sería hacer SPOILER. Fotos: Crunchyroll.

Calificación

4.5 estrellas de 5

Dato

Puedes ver nuevos episodios de “Attack on Titan” todos los domingos en Crunchyroll.

