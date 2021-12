Conforme a los criterios de Saber más

La segunda temporada de “Love, Victor”, de “Godfather of Harlem” y “Duncanville”, en cuanto a series y el estreno de la película ”La casa oscura” así como la entrega de episodios temáticos de comedias animadas como “Los Simpson”, llegan a Star+ en diciembre.

Son más de 60 títulos los que aterrizan en la nueva plataforma y los que detallamos a continuación: ¡Toma nota y agenda a tus favoritas!

ESTRENO DE SERIES EXCLUSIVAS

LOVE, VICTOR ESTRENO La segunda temporada de la popular serie muestra a Víctor, quien acaba de revelar su orientación sexual, en su primer año en la secundaria Creekwood. Pero esto le traerá nuevos desafíos, pues Víctor se enfrenta a una familia que lucha con su revelación, a una exnovia con el corazón roto y a las dificultades de ser un atleta estrella abiertamente gay.

(La temporada 1 ya disponible solo en Star+) 8 de diciembre

GODFATHER OF HARLEM - TEMPORADA 2 COMPLETA ESTRENO Inspirada en la increíble vida de Bumpy Johnson, uno de los mafiosos más relevantes de los Estados Unidos, en la nueva temporada de Godfather of Harlem, Bumpy continuará su lucha contra las familias del crimen de Nueva York, por el control de las calles de Harlem y del lucrativo oleoducto de droga que va desde Marsella hasta el puerto de Nueva York.

(La temporada 1 está disponible solo en Star+) 15 de diciembre

NASDROVIA - TEMPORADA 1 ESTRENO Edurne y Julián son dos exitosos abogados que, en plena crisis de los 40, deciden abandonar sus carreras y abrir un restaurante de comida rusa al que nombran Nasdrovia. Desafortunadamente, la calidad del restaurante es tan excepcional que lugar se convierte en el favorito de la mafia rusa. 10 de diciembre

RU PAUL´S DRAG RACE UK -TEMPORADA 1 y 2 ESTRENO Ru Paul cruza el océano Atlántico para encontrar a la reina más carismática, única, atrevida y talentosa en todo el Reino Unido. Después de enfrentar una serie de desafíos, ¿cuál será la reina que más impresione a Ru para sobrevivir por una semana más? y al final, ¿quién terminará con la corona de reina en “RuPaul’s Drag Race UK”? 22 de diciembre





MOTHERLAND: FORT SALEM - TEMPORADA 1 y 2 ESTRENO Ambientada en un Estados Unidos donde las brujas consiguen terminar con su persecución al llegar a un acuerdo con el gobierno para luchar por el país, Motherland: Fort Salem sigue la vida de tres jóvenes brujas que son entrenadas para luchar contra amenazas terroristas con métodos y armas sobrenaturales. 22 de diciembre





NUEVAS TEMPORADAS DE COMEDIAS ANIMADAS

DUNCANVILLE - TEMPORADA 2 ESTRENO DUNCANVILLE

De la ganadora del Globo de Oro, Amy Poehler (“Parks and Recreations””) y los ganadores del Premio Emmy Mike y Julie Scully (“Los Simpson”), regresa la segunda temporada de “Duncanville”, la exitosa comedia animada que retrata la peculiar realidad de Duncan, un niño de 15 años promedio, pero a la vez espectacularmente ingenioso, y quienes conforman su mundo. En esta nueva temporada, Duncan, su familia y sus amigos se embarcarán en hilarantes aventuras, como las vacaciones familiares de los Harris; un peculiar campamento de terapia; la nueva banda de rock de Jing y Jack, y mucho más. La temporada 1 está disponible solo en Star+ 8 de diciembre

BOB’S BURGERS - TEMPORADA 11 ESTRENO La serie sigue la vida diaria de un hombre de clase trabajadora, Bob, y su familia peculiar con la que juntos dirigen un restaurante de hamburguesas e intentan sacar adelante el restaurante familiar, enfrentándose a los retos propios del negocio, presentes en su vida cotidiana.

Temporadas 1 a 10 (completas) ya disponibles solo en Star+ 15 de diciembre





PELÍCULA CON ESTRENO EXCLUSIVO

LA CASA OSCURA ESTRENO Del director David Bruckner y bajo el sello Searchlight Pictures, es la historia de Beth (Rebecca Hall) quien trastornada por la inesperada muerte de su esposo, queda sola en la casa junto al lago que él había construido para ella. Beth trata de llevar la situación de la mejor manera posible, pero comienza a tener pesadillas: perturbadoras visiones de una presencia en la casa que la llama, que la atrae con una fascinación fantasmal. Desoyendo los consejos de sus amigos, comienza a revolver entre las pertenencias de su esposo en una búsqueda desesperada de respuestas. Lo que encuentra son secretos, tan extraños como perturbadores: un misterio que está decidida a develar. 8 de diciembre

COMEDIAS ANIMADAS CON EPISODIOS TEMÁTICOS DE NAVIDAD LOS SIMPSON - Temporadas 1 a 32 completas AMERICAN DAD! Temporadas 1 a 16 completas FAMILY GUY Temporadas 1 a 18 completas THE CLEVELAND SHOW Temporadas 1 a 4 completas

NUEVOS EPISODIOS CHUCKY – LA SERIE

Un nuevo episodio cada miércoles - Final de temporada: 15 de diciembre





DOPESICK Un nuevo episodio cada viernes - Final de temporada: 22 de diciembre





OTROS ESTRENOS

ESTRENOS 3 DE DICIEMBRE

Películas

● The 40 Year-Old Virgin

● Bride Wars

● The Martian

● Hail, Caesar!

● Un Padre No Tan Padre

● La Vida Inmoral de la Pareja Ideal

ESTRENOS 8 DE DICIEMBRE

Serie

● Council of Dads (Temporada 1)

ESTRENOS 10 DE DICIEMBRE

Películas

● Draft Day

● The Purge: Election Year

● What Happens in Vegas

● Cuando los hijos regresan

● 10 Palomas

● Veneza

● Bourne Legacy

● Krampus

● La Leyenda de Don Julio: Corazón y Hueso

● Undercover Brother 2

ESTRENOS 15 DE DICIEMBRE

Series

● Cougar Town (Temporada 1 a 6)

● Su Nombre era Dolores (Temporada 1)

ESTRENOS 17 DE DICIEMBRE

Películas

● Anastasia

● The Second Best Exotic Marigold Hotel

● The Secret Life of Walter Mitty

● Wild

● Jason Bourne

● Elektra

● Noah

● Fantastic Mr. Fox

● Chained

● The Mustang

● Rampart

● Knock Knock

● Addicted to Fresno

● Bedazzled (2000)

● Hummingbird

● Tegui, A Family Affair

● The 7th Voyage Of Sinbad

Series documentales de ESPN

● Al Davis vs. the NFL

● 30 for 30: Big Shot Broke

● 30 for 30: Small Potatoes: Who Killed the USFL?

● 30 for 30: Brian and The Boz

● 30 for 30: Slaying The Badger

● 30 for 30: This Magic Moment

ESTRENOS 22 DE DICIEMBRE

Series

● La Negociadora (Temporada 1)

● Murder, Mystery and My Family (Temporada 1 y 2)

● Accident, Suicide, Or Murder (Temporada 1 y 2)

ESTRENOS 24 DE DICIEMBRE

Películas

● King Kong (2005)

● I Now Pronounce You Chuck & Larry

● Monte Carlo

● Date and Switch

● Jobs

● Good Boys

Series documentales de ESPN

● 30 for 30: Silly Little Game

● 30 for 30: The Band That Wouldn’t Die

● 30 for 30: The Best That Never Was

● 30 for 30: No Crossover - The Trial of Allen Iverson

ESTRENOS 29 DE DICIEMBRE

Series

● Death at the Mansion: Rebecca Zahau (Temporada 1)

● Murder in the Bayou (Temporada 1)

● Outcry Crime (Temporada 1)

● Cobra (Temporada 1)

● The Disappearance (Temporada 1)





