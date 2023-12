El año 2024 depara un amplio abanico de series en estreno muy interesantes para la audiencia. En primer lugar, está la continuación de la telenovela colombiana “Betty, la fea”, que aún no tiene una fecha confirmada de estreno, pero se lanza en el año del 25 aniversario de la producción de RCN Televisión. Además, otro títulos como la segunda temporada de “House of the Dragon”, la tercera temporada de “The Bear” y “Bridgerton” están entre lo más esperado en 2024.

A continuación, puede ver una lista de las 20 series que se estrenarán en 2024 y prometen mucha emoción de los consumidores de contenido en plataformas como Netflix, Disney+, Apple TV+, entre otras.

SERIES DE ESTRENO 2024

1. “Betty, la fea” (Prime Video)

Es una serie que continúa con la historia de la telenovela colombiana “Yo soy Betty, la fea”, escrita por Fernando Gaitán. Han pasado 20 años desde los acontecimientos de la telenovela original. Beatriz Pinzón Solano (Ana María Orosco) ya tiene una familia, su esposo Don Armando (Jorge Enrique Abello) y su hija Mila (Juanita Molina). Más determinada, Betty tiene que lidiar con la juventud de su hija adolescente.

Fecha de estreno: 2024.

2. “Pedro, el escamoso” (Disney+)

Pedro Coral Tavera es el personaje de la telenovela colombiana que puso de moda el baile de “El Pirulino”. El personaje, un seductor de primera, regresa a su tierra natal después de estar muchos años fuera de Colombia. Querrá ganarse la confianza de su hijo, y verá que la realidad del país ha cambiado.

Fecha de estreno: 2024.

3. “House of the Dragon”, temporada 2 (HBO Max)

Se trata del spin-off de “Game of Thrones”, que se ambienta 200 años antes de la muerte de Daenerys Targaryen, la madre de los dragones. De acuerdo con la novela de “Fuego y Sangre” de George R. R. Martin, la segunda temporada de “House of the Dragon” continúa con la guerra civil de la familia Targaryen, dueños de los más poderosos dragones y gobernantes de los Siete Reinos. Se supone que la conclusión de las batallas terminan con cambios radicales en el reino de Poniente.

Fecha de estreno: principios de 2024.

4. “Griselda” (Netflix)

La serie de Netflix se inspira en la vida de la narcotraficante colombiana Griselda Blanco, quien es interpretada por Sofía Vergara. Ella crea uno de los cárteles más sangrientos de la época de Pablo Escobar. La invitada especial del elenco es G y uno de los papeles de reparto es de la peruana Vanessa Benavente.

Fecha de estreno: 25 de enero de 2024.

5. “The Bear”, temporada 3 (Star+)

Uno de los chef más famosos del mundo, Carmen Berzatto (Jeremy Allen White), se encarga del negocio fallido de su familia en Chicago. En las dos primeras temporadas, el cocinero convierte al restaurante de hamburguesas en una nueva propuesta culinaria en camino a ganar una estrella Michelín. A la vez, el joven chef quiere controlar sus crisis de ansiedad, concentrarse en el negocio y en una sorpresiva relación amorosa.

Fecha de estreno: 16 de agosto de 2024.

6. “The Brothers Sun” (Netflix)

Un asesino dispara un tiro al líder de una peligrosa banda taiwanesa de Taipéi. Por ello, Charles “Chairleg” Sun (Justin Chien), el hijo mayor, volará a Los Ángeles para proteger a su obstinada madre Eileen (interpretada por la galardonada Michelle Yeoh) y a su ingenuo hermano Bruce (Sam Song Li), quien no estaba enterado que su familia era de capos de la mafia.

Fecha de estreno: 4 de enero de 2024.

7. “The Boys”, temporada 4 (Prime Video)

Cinco amigos toman justicia por sus propias manos para acabar con la organización de superhéroes Vought y el líder Homelander (Antony Starr), pero el sistema está corrompido y resulta una tarea difícil. En las tres temporadas, el equipo de Billy Butcher (Karl Urban) todavía no logra acabar con el líder de los ‘súper’, quien está entrenando a su pequeño hijo para ser otra máquina de matar.

Fecha de estreno: 2024.

8. “The Umbrella Academy”, temporada 4 (Netflix)

La serie basada en los cómics de Gerard Way, “The Umbrella Academy”, finaliza con la cuarta temporada. Una familia disfuncional de superhéroes quiere resolver el misterio de la muerte de su padre y la amenaza del apocalipsis, explica la sinopsis. El nuevo elenco incluye a Elliot Page, Tom Hopper, Diego Hargreeves, Emmy Raver-Lampman, entre otros actores.

Fecha de estreno: 2024.

9. “Avatar: la leyenda de Aang” (Netflix)

El live action de “Avatar: La Leyenda de Aang” contará con ocho episodios. Se basa en la serie animada que se transmitió en Nickelodeon entre 2005 y 2008. Cuenta las aventuras de Aang, el último Avatar, quien mantiene el equilibrio en el mundo al controlar los cuatro elementos: Agua, Tierra, Fuego y Aire. Estas se asocian a las cuatro naciones en las que se divide el planeta.

Fecha de estreno: 22 de febrero de 2024.

10. “Bridgerton”, temporada 3 (Netflix)

Basada en las novelas de Julia Quinn, la serie continúa con los romances de los Bridgerton, una familia de la alta sociedad en la Inglaterra del periodo regencia. Las temporadas se centran en diferentes historias de los miembros de la familia. En la tercera, se mostrará la relación del hermano mayor Anthony Bridgerton y Nicola Coughlan, quien es en secreto Lady Whistledown.

Fecha de estreno: la primera parte de la serie estrena el 16 de mayo y, la segunda parte, el 13 de junio de 2024.

11. “You”, temporada 5 (Netflix)

Vuelve el peligroso Joe Goldberg, interpretado por Penn Badgley, en la trama de “You” sobre las obsesiones amorosas del personaje con las mujeres que busca poseer más que enamorar. En la quinta temporada, no se verán escenas sexuales, ya que el actor ha hecho ese pedido a los productores de la serie.

Fecha de estreno: 2024.

12. “Echo” (Disney+)

"Echo". (Foto:Disney)

La serie sigue los acontecimientos de “Hawkeye” cuando la superheroína Maya Lopez (Darnell Besaw niña, y Alaqua Cox adulta) regresa a su ciudad y se tiene que enfrentar a Wilson Fisk, quien tiene un imperio del crimen. Ella también deberá asumir las consecuencias de lo ocurrido en el pasado y aprenderá el significado de familia.

Fecha de estreno: 10 de enero de 2024.

13. “Disclaimer” (Apple TV+)

Es la primera vez que el multipremiado director mexicano Alfonso Cuarón escribe y dirige un proyecto de televisión en streaming. “Disclaimer” será protagonizada por Cate Blanchett y se basa en la novela homónima de Renee Knight y su personaje principal es Catherine Ravenscroft, una respetada documentalista que ha destapado las transgresiones de instituciones importantes. Ella se horroriza cuando encuentra el libro de un viudo (interpretado por Kline), pues se da cuenta que es un hombre clave de su pasado.

Fecha de estreno: 2024.

14. “Sr. y Sra. Smith” (Prime Video)

/ David Lee

La serie se inspira en la película “Sr. y Sra. Smith” (2005), protagonizada por Brad Pitt y Angelina Jolie, pero con Maya Erskine y Donald Glover en los roles principales del matrimonio de asesinos a sueldo. Según lo visto en el trailer, la premisa de la serie es reconciliarse como pareja para completar una importante misión.

Fecha de estreno: 2 de febrero de 2024.

15. “Fallout” (Prime Video)

“Fallout” se basa en la popular franquicia de videojuegos sobre un futuro post-apocalíptico donde ya no queda nada en la Tierra. Pasa 200 años después de la catástrofe. Los habitantes de los lujosos refugios nucleares deben volver al infierno que sus antepasados dejaron, pero al llegar descubren un universo violento y complejo.

Fecha de estreno: 12 de abril de 2024.

16. “El pingüino” (HBO Max)

La serie de HBO Max es la continuación de “The Batman” (2022), protagonizada por Robert Pattinson, y tendrá ocho episodios. El personaje principal es Oswald “El pingüino” Cobbelpot, interpretado por Colin Farrell, cuyo trabajo es ser la mano derecha del señor del crimen Carmine Falcone. En la serie, él asume las consecuencias de desear convertirse en el nuevo mafioso de la Ciudad Gótica.

Fecha de estreno: 2024.

17. “Arcane”, temporada 2 (Netflix)

La serie de animación de Riot Games tuvo buena acogida durante el estreno de la primera temporada en 2021. La historia continúa con las hermanas Vi y Jinx en su lucha por permanecer juntas y salir adelante a costa de la discordia que se vive en las ciudades de Piltóver y Zaun y una guerra sucede.

Fecha de estreno: noviembre de 2024.

18. “Agatha Darkhold Diaries” (Disney+)

Agatha Harkness, interpretada por Kathryn Hahn, es la bruja que enfrenta a la bruja escarlata en “WandaVision”, y quien se queda atrapada en el cuerpo de Agnes en el último episodio. La nueva serie continúa con las andanzas del malvado personaje y, según la sinopsis, logra romper el hechizo en el primer capítulo de ‘Darkhold Diaries’ solo para que pronto se dé cuenta que no tiene poderes.

Fecha de estreno: 2024.

19. “Ted, la serie” (Universal+)

/ PEACOCK

El recordado oso de peluche más políticamente incorrecto y consumidor de cannabis de la comedia “Ted” (2012) regresa en una serie de ocho episodios. La historia tiene lugar 10 años antes de los acontecimiento de la película de Seth MacFarlane, quien además interpreta la voz en inglés del peluche. Esta vez, se muestra la relación que tenía con su joven mejor amigo de John Bennett (Mark Wahlberg), que vivía en compañía de sus padres y su prima.

Fecha de estreno: 11 de enero de 2024.

20. “Masters of the Air” (Apple TV+)

Es la secuela de “Band of Brothers” (2001), la producción de HBO ganadora de múltiples premios y ambientada en la Segunda Guerra Mundial. La nueva serie está basada en la obra homónima de Donald L. Miller y se narra desde la perspectiva del 100º Grupo de Bombardeo, conocidos por “Cien sangriento”. Austin Butler es el piloto principal del grupo.

Fecha de estreno: 26 de enero de 2024.