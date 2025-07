Actualmente enfrentando una dura prueba —ha perdido de manera permanente la movilidad en las piernas—, María es, para algunos, la villana de la exitosa serie española; para otros, la víctima de una cadena de desgracias. Su historia nos deja preguntándonos si, en algún momento, logrará ver la luz. Y quién mejor que la propia Roser Tapias para hablar sobre este “bombón de personaje”, como ella misma lo describe.

Dani Tatay y Roser Tapias en una escena de Sueños de Libertad. / Manuel Fiestas Moreno

-En una charla con Natalia Sánchez, ella me decía que ojalá y Begoña, su personaje, pueda ser un poco feliz en los próximos episodios. Ha pasado 4 meses de aquello y ahora parece ser María el ser más desdichado del universo de Sueños de Libertad. ¿Cómo describirías esta seguidilla de sucesos trágicos de tu personaje?

Me parece que es un personaje muy interesante porque tiene un arco muy marcado y se ve muchísimo la evolución. De de cómo el dolor también puede provocar esa maldad que a veces ella tiene. Eso me parece muy interesante porque realmente vemos a los personajes malvados ya en ese punto y pocas veces se puede se puede ver el origen de toda esa amargura.

Y creo que todo ese dolor a mí como actriz me ha servido mucho, para ir acumulándolo y para luego utilizarlo de motor para esa venganza que parece que va tramando.

-Me pasaba con Jesús un poquito eso y lo hablé con él directamente. Como que no era un malo por ser malo y ya está, o sea, había todo un trasfondo que te hacía incluso que te caiga bien a pesar de sus maldades. Sin justificarlas, claro.

Claro, nunca justificar, pero sí que ayuda a entender por qué se llega a ese punto y a mí es lo que me parece interesante de los personajes malvados, que siempre tienen un motivo legítimo para hacer lo que hacen. Hay muy poca gente que sea mala porque sí y a mí eso me parece muy interesante porque sino al final se hace un cliché del malvado, un estereotipo que no tiene ningún interés.

-En los últimos capítulos, Begoña le insiste a María que recupere la dignidad y deje de cometer locuras por Andrés. Al principio pensé que se trataba de una falta de amor propio del personaje, pero quizá también influye la época en la que transcurre la historia. ¿Cómo lo plantean desde el guion?

Yo creo que María ha hecho un viaje que al principio, en referencia a Andrés se veía muy claro ese amor incondicional y esa devoción que tenía hacia él. Yo creo que poco a poco ese motor ha ido cambiando y ahora creo que el motor de María ya es más la supervivencia. Es un personaje que al final está solo porque es huérfana, en una época donde el valor de la mujer estaba en ser una buena esposa, en tener una familia y en ser una buena ama de casa. Y en ese sentido creo que es un personaje con muchísimo sentido de la dignidad y del status, que para ella es algo muy importante y en una época también donde la mujer no podía hacer nada sin el hombre, ni siquiera abrir una cuenta corriente en el Banco. Entonces, para mí me viene muy bien pensar en eso de que María no tiene a dónde ir y esto de quedarse en esa casa es supervivencia pura. Y por eso creo que también se agarra tanto a esa casa de la manera que sea y que parece que no se va a ir de allí ni con agua caliente.

Roser Tapias en una escena de la segunda temporada de "Sueños de Libertad". / Manuel Fiestas Moreno

-A pesar de ese recorrido que mencionas, a veces no sé cómo descifrarla. En las últimas conversaciones con Andrés pareciera más madura, dispuesta a dejarlo ir, pero basta un cruce con Begoña para que el deseo de venganza la domine y vuelva al mismo círculo.

Sí, a veces dudo ¿Por quién está más obsesionada? Si por Andrés o por Begoña. Yo creo que a María le gustaría, bueno, creo que el deseo de María es que Andrés sea feliz; lo que pasa que es incapaz de proporcionarle eso porque hay algo de Begoña que le supera. También hay algunas escenas en las que María ha expresado ‘qué es lo que tiene Begoña que yo no tengo’ o ‘Por qué Begoña gusta a todo el mundo’. Esa inseguridad, esos celos... y bueno, a veces me planteo eso, si la obsesión no está más dirigida a Begoña que a Andrés. Yo creo que también tiene que ser muy duro, sinceramente, no es por defenderla, pero sí llegar con toda la inocencia a una casa, que te vas a casar con tu marido y encontrarte que tiene una historia con su cuñada, que la estás viendo en la misma casa, pero ellos te dicen que no es verdad.

Dani Tatay y Roser Tapias en una escena de la segunda temporada de "Sueños de Libertad". / Manuel Fiestas Moreno

-Justo te iba a mencionar eso y lo conversé con tus demás compañeros. Esto de que todos vivan en una sola casa. Que tengas que convivir con el amante o la amante, con el asesino, etc. como si no pasara nada... Y sobre la actitud de María, como me dijo Alain Hernández aquella vez: ‘Lo de Andrés es imperdonable porque no puedes fijarte en la mujer de tu hermano’.

Sí, sí, es que a veces hacemos bromas con esto. Dani siempre dice: ‘Hombre, a estas alturas, si esto fuera de verdad, nadie estaría aquí ya. (risas). Uno se habría ido, otro se habría muerto y tal porque la cantidad de drama es tan bestia que es muy difícil de sostener. Hay muchas escenas que cuando llegamos al pase de texto, las leemos y decimos: ¿desde dónde defendemos esto si yo me acabo de enterar que él mató al otro, que el otro se enrolló con no sé quién?. Y es muy difícil a veces sostener tantas puertas abiertas porque es una serie donde pasan muchísimas cosas en muy poco tiempo.

Y sobre lo que dice Alain; yo pienso lo mismo. Uno intenta defender su personaje al máximo porque en el momento en que dejas de creer en él ya no tiene sentido lo que haces. Entonces, hay que buscar por mucho, o sea, por muy difícil que sea, hay que buscar los recovecos en aquello que te pueda ayudar a justificar las acciones que vas a hacer por muy retorcidas que sean porque si dejas de creer en ello entonces ya puedes tirar la toalla.

Roser Tapias y Natalia Sánchez, en una escena de la segunda temporada de Sueños de Libertad. / Manuel Fiestas Moreno

-¿Si tuvieras la oportunidad de ser la guionista de la serie, qué giro le darías a María?

Yo considero que he tenido mucha suerte, porque es un personaje que ha tenido muchísimos giros, y que los sigue teniendo. Por ejemplo, a mí me alegró muchísimo cuando vi que María, de alguna forma, cogía poder y, de repente, dejaba de ser esa víctima lánguida para convertirse en alguien con mucha más entidad en esa casa. En ese caso, yo creo que los guionistas adivinaron un poco lo que yo quería para María, que era ese cambio.

Claro, idealmente, me encantaría que María, de repente, cogiera las maletas, se quisiera a ella misma, se valorara, se fuera de allí, se buscara la vida por otro lado y pudiera soltar todo ese lastre de la familia De la Reina y de Andrés. Pero claro, entonces se nos acaba la serie. Tampoco es el plan. Así que yo estoy muy contenta con el cambio que hizo ella.

-Volvió como repotenciada, incluso hasta en la ropa y el maquillaje.

Sí, sí, en en ese caso me ayudaron mucho. Tuvimos una propuesta en común. Yo propuse que María tuviera un cambio físico y estético importante. A ellos les encantó la idea y poco a poco fuimos construyendo a esta nueva María, que tampoco se ha quedado ahí porque ahora con el accidente parece que ha vuelto otra vez a la amargura pero bueno, que está ahí.

-Sobre el futuro de María, ¿se puede saber algo de lo que viene? ¿La veremos sonreír genuinamente?

Pues te digo la verdad, ni siquiera lo sé yo. O sea, para mí María está siendo un personaje muy intenso porque cada vez que leo los guiones me sorprendo muchísimo de la imaginación que tienen los guionistas y de los giros de guión que dan y cuando pienso que no le puede pasar nada más, aparecen con otra cosa nueva. Ahora, de momento, puedo estar en esta fase de la caída, de la silla de ruedas y tal, pero estoy segura de que me esperan giros que nadie se imagina.

-¿Qué aprendizaje te va dejando este personaje?

Como actriz realmente es un personaje que es un bombón, es un caramelo porque te da la oportunidad de interpretar registros muy distintos. Es un personaje con una evolución muy visible, entonces es muy difícil aburrirte con María, porque cuando no es una cosa es otra, y aunque también es verdad que es muy intenso y muy agotador, porque es realmente agotador, por otra parte te mantiene creativo, imaginativo, curioso, bueno, todo lo que desea un actor en ese sentido.