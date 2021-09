Conforme a los criterios de Saber más

No ha pasado mucho tiempo desde que “Las mil y una noches” y “¿Qué culpa tiene Fatmagül?” se convirtieron en éxitos de audiencia, primero, en América Latina y, luego, en España. Pero las cifras de las ficciones turcas ya impresionan. Gracias a sus melodramas, Turquía es actualmente el segundo país exportador de contenido audiovisual dramático, tan solo por detrás del todopoderoso Estados Unidos.

Si antes se nos hacían familiares las escenas en las calles de Nueva York, las playas de Miami o las mansiones de Beverly Hills, hoy es cada vez más común que nos imaginemos una historia con el paisaje de ensueño del Bósforo o las mezquitas de Estambul.

Cada año, de acuerdo a información del “Daily Sabah” citada por el diario “ABC”, en Turquía se producen más de 100 series, las cuales son vendidas luego a 156 países. Es este éxito de ventas el que ha permitido que la calidad de factura de estas ficciones mejore. “Las series turcas ahora se ruedan con mucha más atención y cuidado. Se escriben con más cuidado. Los actores actúan de forma más natural. Los productores, gracias a las ventas internacionales, han invertido más dinero en las producciones y los canales de televisión son más exigentes”, explicó Nazan Kesal, actriz de “El niño” y “Sra. Fazilet”, al diario español “El país”.

Es por ello que no extraña que la estrategia de los productores turcos sea cada vez más ambiciosa y ya no solo se apunte a continuar con la realización de las telenovelas que tan bien les han funcionado, sino apelar a otro tipo de públicos. “Turquía está produciendo también miniseries para paladares más exquisitos, como la militar ‘Lobo’ o ‘Hakan, el protector’, la primera serie otomana de Netflix, de acción y fantasía”, explicó Sergio Calderón, director del canal español Divinity, responsable de la popularización de este género en la pantalla ibérica.

Mientras tanto, la popularidad de estos programas filmados en el país de Medio Oriente no deja de crecer. ¿Qué opciones podemos ver en streaming? Te lo contamos a continuación:

NETFLIX

SERIES TEMPORADAS Amor 101 1 temporada Hakan, The Protector 4 temporadas 50 m2 1 temporada Dinero sucio y amor 1 temporada The gift 3 temporadas Nos conocimos en Estambul 1 temporada Intersection 3 temporadas Fatma 1 temporada Lobo 1 temporada Masum inocente 1 temporada The Yard 2 temporadas Guerra de vampiros 1 temporada

Fatma, una empleada de limpieza común y corriente, comete un asesinato sin premeditación mientras busca a su esposo desaparecido, Zafer. Así es como se convierte en una asesina invisible; la gente solo ve en ella a una empleada excepcional. Serie se estrenó en abril de 2021. (Foto: Netflix)

PELÍCULAS Vidas de papel Istanbul Kirmizisi Tren a mi destino Eksi Elmalar Milagro en la celda 7 El dilema de Aziz Gorümce Kucuk Esnaf Aquel verano El milagro Gora ¿Has visto luciérnagas alguna vez? Clair Obscur Money Trap Vizontele El Factor Marido El Factor Marido Resurrección Aile Aransinda Comedia Romántica Comedia Romántica 2 My Travel Buddy Deliha Pek Yakinda Nupcias y alegría Nueve vidas tiene Leyla

"Milagro en la celda 7" ha dejado a gran parte de sus espectadores marcados por la conmovedora historia que presenta. (Foto: Netflix)

DRAMA DOCUMENTAL El ascenso de un Imperio Otómano

El ascenso de un imperio: Otomano. Protagonizada por las estrellas turcas Cem Yiğit Üzümoğlu, Selim Bayraktar, Birkan Sokullu, Osman Sonant y Tuba Büyüküstün, se estrenó en Netflix el 24 de enero de 2020.

LATINA APP (Perú)

TELENOVELAS Doctor Milagro Hercai Ömer, sueños robados

Un amor que nace en medio de una venganza y el rencor de dos familias, de eso se trata “Hercai”, la novela turca que se ha convertido en un completo éxito y que es protagonizada por Ebru Şahin y Akın Akınözü, quienes interpretan a Reyyan y Miran Aslanbey, respectivamente. (Foto: Difusión)

HBO MAX

SERIES TEMPORADAS Doctor Milagro 2 temporadas Babil 2 temporadas Mi hogar, mi destino 1 temporada

La superproducción que batió récord en sintonía cuenta la conmovedora historia de Ali y su travesía por convertirse en un cirujano a pesar de las discapacidades que lo limitan. (Foto: Difusión)

AMAZON PRIME VIDEO

PELÍCULAS El milagro Milagro en la celda 7 Milagros del amor Escuadrón de lobos

Milagros del amor. (Foto: Difusión)

DOCUMENTAL Un regalo de Dios

El periodista noruego Jørgen Lorentzen estuvo en Turquía durante el fracasado golpe de estado en 2016. Esta cinta es el producto de tres años de intensa investigación y el descubrimiento de documentos y filmaciones vistos por primera vez, arrojando una luz sobre lo que realmente sucedió esa noche fatal a través de las voces de las personas que lo presenciaron. (Foto: Prime Video)

Otras opciones :

1. Dramax

A inicios del 2021, se lanzó esta plataforma dedicada exclusivamente a las ficciones otomanas. Son más de 5.000 horas de series de Turquía las que se encuentran en este servicio (disponible en el Perú por un precio de 17.90 soles mensuales). Entre ellas destacan: “Tu eres mi patria”, “Fatmagul” y “Amor prohibido”.

El catálogo de Dramax.

2. MiTele.es

La plataforma de televisión a la carta y en directo de Mediaset España ofrece en streaming de Telecinco, Cuatro, FDF, Energy, Be Mad y Divinity de forma legal. Como los fans de las ficciones turcas saben, Divinity tiene actualmente algunas de las telovelas otomanas más populares del momento. Entre ellas, “Love is in the Air” y “Ömer”, las cuales se pueden seguir en streaming desde su web y app.

